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O ex-jogador do Inter Miami, Benjamin Cremaschi, teria formalizado sua transferência para o Parma após o clube da Série A ativar a opção de compra
- AFP
Escolhendo uma opção mais barata
Após muita especulação, Cremaschi tornará sua passagem pela Itália definitiva, já que o clube da Série A exerceu a cláusula de 4 milhões de euros para prolongar o contrato de empréstimo — inicialmente previsto para setembro de 2025. O americano, formado nas categorias de base do Inter Miami, foi eleito o Jovem Jogador do Ano dos EUA na última temporada e já conta com três convocações para a seleção principal.
A notícia foi divulgada inicialmente por Fabrizio Romano.
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Um começo difícil na vida no Parma
Ainda assim, Cremaschi teve relativamente poucas oportunidades de mostrar seu valor com a camisa do Parma. Depois de se mudar para a Itália, quando o Parma contratou o meio-campista argentino Rodrigo De Paul, o americano teve dificuldades para recuperar a forma e a condição física. Ele estreou em outubro, mas jogou poucas vezes antes de sofrer uma lesão no joelho em março, que pôs fim à sua temporada.
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Forçando sua saída de Miami
Parecia bastante improvável que Cremaschi voltasse ao elenco do Herons, depois de ter criticado abertamente as táticas do então técnico Javier Mascherano. Normalmente um meio-campista central, Cremaschi foi utilizado em várias posições no campo — e viu seu tempo de jogo ser limitado. Ele deixou bem clara sua opinião sobre isso.
“Estou frustrado, quero jogar”, disse Cremaschi em agosto passado. “Acho que o mais importante para mim é estar em um nível muito alto e, para chegar lá, preciso de minutos e experiência. Tenho jogado muito pouco nos últimos jogos e não acho que seja por causa do meu nível.”
O Miami o emprestou logo em seguida.
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Miami com flexibilidade no elenco?
A saída definitiva de Cremaschi parece beneficiar o Herons em suas ambiciosas metas de transferências. O clube tem sido associado ao ex-meio-campista do Manchester United, Casemiro, que atualmente está sem clube. Com um meio-campista a menos e uma vaga a mais no elenco, o Herons parece pronto para realizar mais uma contratação de peso.