O ex-jogador do Inter Miami, Benjamin Cremaschi, teria formalizado sua transferência para o Parma após o clube da Série A ativar a opção de compra

Parecia bastante improvável que Cremaschi voltasse ao elenco do Herons, depois de ter criticado abertamente as táticas do então técnico Javier Mascherano. Normalmente um meio-campista central, Cremaschi foi utilizado em várias posições no campo — e viu seu tempo de jogo ser limitado. Ele deixou bem clara sua opinião sobre isso.

“Estou frustrado, quero jogar”, disse Cremaschi em agosto passado. “Acho que o mais importante para mim é estar em um nível muito alto e, para chegar lá, preciso de minutos e experiência. Tenho jogado muito pouco nos últimos jogos e não acho que seja por causa do meu nível.”

O Miami o emprestou logo em seguida.