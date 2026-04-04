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O ex-jogador do Chelsea, Oscar, foi forçado a se aposentar precocemente aos 34 anos após um susto cardíaco assustador durante um treino do São Paulo
Um incidente assustador no CT da Barra Funda
A decisão de Oscar decorre de um incidente angustiante ocorrido durante os testes de pré-temporada no centro de treinamento do São Paulo, onde o meio-campista perdeu a consciência enquanto realizava um teste de esforço em uma bicicleta ergométrica. O que inicialmente se temia ser um desmaio comum acabou sendo muito mais grave, já que a equipe médica teve que realizar manobras de reanimação no jogador de 34 anos.
Oscar falou abertamente sobre a gravidade da situação em um vídeo divulgado pelo clube, revelando que a emergência médica foi uma questão de vida ou morte. Sobre o incidente, ele afirmou: “Meu coração parou por dois minutos, dois minutos e meio. Fiz o teste, acabei desmaiando, minha pressão arterial continuava caindo e meu coração estava parando. Eles realizaram massagem cardíaca. Só me lembro de ter desmaiado.”
O diagnóstico foi posteriormente confirmado como síncope vasovagal, uma condição que acabou por impossibilitá-lo de continuar competindo no mais alto nível do esporte.
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Uma despedida emocionante do clube da sua infância
Problemas de saúde obrigaram Oscar a rescindir seu contrato com o São Paulo, que tinha validade até dezembro de 2027. Ambas as partes chegaram a um acordo mútuo para rescindir o contrato, envolvendo um acordo financeiro de aproximadamente 1,7 milhão de euros.
Refletindo sobre sua saída prematura, um emocionado Oscar expressou seu pesar por não poder dar mais aos torcedores do Tricolor. Ele disse: “É difícil porque eu queria fazer mais pelo São Paulo; queria jogar mais. Eu tinha o futebol dentro de mim e a idade certa, e poderia ter continuado, mas, infelizmente, isso aconteceu. Agora vou me aposentar e continuar como torcedor. Vou seguir em frente com minha vida como fã.”
Ele deixa o clube após ter disputado 37 partidas em duas passagens diferentes, marcando dois gols e dando sete assistências durante seu tempo no time principal.
Refletindo sobre uma carreira internacional de sucesso
Oscar deixa um legado duradouro como um dos maiores criadores de sua geração. Depois de se destacar no São Paulo e no Internacional, ele se transferiu para o Chelsea em 2012, conquistando dois títulos da Premier League e a Liga Europa durante uma passagem bem-sucedida de cinco anos.
Em uma decisão surpreendente no auge de sua carreira, em 2017, Oscar se transferiu para o Shanghai Port, da Superliga Chinesa, onde passou vários anos como figura de destaque da competição. Suas estatísticas na Ásia foram impressionantes, com 76 gols e 110 assistências. Em sua mensagem de aposentadoria, ele relembrou a trajetória que percorreu: “Estou encerrando minha carreira aqui no São Paulo, uma jornada que me levou a muitos lugares, praticamente por todo o mundo. Quero agradecer a todos pelo carinho constante, especialmente a todos os torcedores do São Paulo que me apoiaram desde meu retorno e neste momento difícil que estou enfrentando.”
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Um legado internacional brasileiro
Oscar também foi um dos pilares da Seleção por muitos anos, principalmente durante a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, disputada em casa. Seu momento mais famoso — embora agridoce — aconteceu quando marcou o único gol do Brasil na infame derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal.