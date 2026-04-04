O ex-jogador do Chelsea, Oscar, foi forçado a se aposentar precocemente aos 34 anos após um susto cardíaco assustador durante um treino do São Paulo

A decisão de Oscar decorre de um incidente angustiante ocorrido durante os testes de pré-temporada no centro de treinamento do São Paulo, onde o meio-campista perdeu a consciência enquanto realizava um teste de esforço em uma bicicleta ergométrica. O que inicialmente se temia ser um desmaio comum acabou sendo muito mais grave, já que a equipe médica teve que realizar manobras de reanimação no jogador de 34 anos.

Oscar falou abertamente sobre a gravidade da situação em um vídeo divulgado pelo clube, revelando que a emergência médica foi uma questão de vida ou morte. Sobre o incidente, ele afirmou: “Meu coração parou por dois minutos, dois minutos e meio. Fiz o teste, acabei desmaiando, minha pressão arterial continuava caindo e meu coração estava parando. Eles realizaram massagem cardíaca. Só me lembro de ter desmaiado.”

O diagnóstico foi posteriormente confirmado como síncope vasovagal, uma condição que acabou por impossibilitá-lo de continuar competindo no mais alto nível do esporte.