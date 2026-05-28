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O ex-jogador do Chelsea, Filipe Luís, recusa oferta do Bayer Leverkusen para assinar contrato surpreendente com o Mônaco
Uma mudança surpreendente para o Principado
A dança das cadeiras no mundo do futebol reservou sua reviravolta mais inesperada até agora, com Luis se preparando para assumir o comando do Mônaco. Apesar de ter sido cotado para vários cargos de destaque em todo o continente, o técnico brasileiro rumará ao Stade Louis II para conduzir o clube a uma nova era.
Fabrizio Romano informou que ele está pronto para substituir Sébastien Pocognoli, que deixará o clube após oito meses no cargo.
- AFP
O Leverkusen foi obrigado a engolir o sapo
A decisão representa um duro golpe para o Bayer Leverkusen, que havia identificado o ex-lateral-esquerdo como principal alvo para o seu elenco. Após uma fase histórica na Bundesliga, o clube alemão estava ansioso por trazer uma nova visão tática, aliada ao currículo de ponta de Luis como jogador, mas ficou de mãos vazias devido à sua decisão de se transferir para a França.
O Leverkusen não foi o único a ficar desapontado. O nome do brasileiro também havia sido associado a um retorno sensacional ao Chelsea, bem como ao gigante português Benfica. No entanto, o projeto apresentado pelo diretor esportivo do Mônaco, Thiago Scuro, revelou-se tentador demais para ser recusado, levando a um acordo rápido que pegou muitos no setor de surpresa.
Construindo para o longo prazo
A duração do contrato oferecido a Luis sugere que o Mônaco está totalmente comprometido com uma visão de longo prazo sob sua liderança. Ao garantir seus serviços até junho de 2028, o clube proporcionará ao técnico de 40 anos a estabilidade necessária para implementar sua filosofia de jogo em uma das ligas mais competitivas da Europa.
Acredita-se que Scuro tenha sido a força motriz por trás das negociações, trabalhando discretamente nos bastidores para garantir que o acordo fosse fechado antes que outros interessados pudessem formalizar seu interesse. A relação entre os dois brasileiros teria sido fundamental para convencer Luis de que o Principado era o lugar certo para o seu desenvolvimento como técnico.
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Uma ascensão rápida impulsionada pelo sucesso do Flamengo
A rápida ascensão de Luis no mundo do treinamento vem na esteira de uma passagem de grande sucesso pelo Flamengo, clube que comandou de 2024 até março de 2026. Durante sua passagem pelo Rio de Janeiro, ele demonstrou sua habilidade tática ao levar o clube ao título do campeonato e à conquista do prestigioso troféu da Copa Libertadores em 2025. Esse sucesso o catapultou para o centro das atenções mundiais, fazendo com que sua ida para uma das principais ligas europeias parecesse inevitável.
Sua experiência no mais alto nível do futebol mundial é inegável. Durante sua carreira como jogador, ele foi considerado um dos melhores laterais-esquerdos de sua geração, tendo conquistado, notadamente, o título da Premier League com o Chelsea e vários troféus com o Atlético de Madrid.