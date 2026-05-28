O ex-jogador do Chelsea, Filipe Luís, recusa oferta do Bayer Leverkusen para assinar contrato surpreendente com o Mônaco

A dança das cadeiras no mundo do futebol reservou sua reviravolta mais inesperada até agora, com Luis se preparando para assumir o comando do Mônaco. Apesar de ter sido cotado para vários cargos de destaque em todo o continente, o técnico brasileiro rumará ao Stade Louis II para conduzir o clube a uma nova era.

Fabrizio Romano informou que ele está pronto para substituir Sébastien Pocognoli, que deixará o clube após oito meses no cargo.