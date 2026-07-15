O ex-jogador do Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, pode estar prestes a assinar uma transferência surpreendente para a Espanha

Aubameyang está prestes a concretizar um retorno inesperado à Espanha, com o Deportivo de La Coruña surgindo como seu provável destino.

De acordo com o Foot Mercato, o atacante está atualmente em negociações avançadas para se juntar ao ambicioso time espanhol. Aubameyang ficou de fora dos planos do Marselha nos últimos meses, o que o forçou a buscar um caminho alternativo para continuar sua trajetória profissional.

Tendo já passado por uma passagem bem-sucedida pelo Barcelona, Aubameyang conhece bem as exigências do futebol espanhol. O Deportivo La Coruña está agora ansioso para garantir sua contratação, na esperança de que sua vasta experiência possa reforçar significativamente suas opções de ataque.



