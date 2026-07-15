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O ex-jogador do Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, pode estar prestes a assinar uma transferência surpreendente para a Espanha
Transferência inesperada para o Deportivo La Coruña
Aubameyang está prestes a concretizar um retorno inesperado à Espanha, com o Deportivo de La Coruña surgindo como seu provável destino.
De acordo com o Foot Mercato, o atacante está atualmente em negociações avançadas para se juntar ao ambicioso time espanhol. Aubameyang ficou de fora dos planos do Marselha nos últimos meses, o que o forçou a buscar um caminho alternativo para continuar sua trajetória profissional.
Tendo já passado por uma passagem bem-sucedida pelo Barcelona, Aubameyang conhece bem as exigências do futebol espanhol. O Deportivo La Coruña está agora ansioso para garantir sua contratação, na esperança de que sua vasta experiência possa reforçar significativamente suas opções de ataque.
- AFP
Em busca de um novo desafio
Após uma situação complicada que se desenvolveu no Marselha, Aubameyang está buscando ativamente um novo desafio para revitalizar o capítulo final de sua carreira. O Marselha reformulou seu elenco, deixando pouco espaço para Aubameyang atuar regularmente. Apesar das dificuldades crescentes na França, o atacante conseguiu manter um nível respeitável de desempenho sempre que entrou em campo.
O Deportivo La Coruña vê essa possível transferência como uma grande demonstração de intenções, contando com Aubameyang para exercer uma liderança essencial no vestiário. O clube espanhol tem grandes ambições de voltar ao topo do futebol nacional e acredita que a contratação de um jogador do calibre de Aubameyang é um passo crucial para alcançar esses objetivos.
Números impressionantes na França
Embora sua situação geral no Marselha tenha se deteriorado recentemente, Aubameyang apresentou estatísticas individuais altamente louváveis na última temporada. Em todas as competições, Aubameyang disputou 30 partidas, marcando 10 gols e dando cinco assistências para seus companheiros.
Além disso, suas atuações na Europa destacaram sua capacidade duradoura de influenciar partidas no mais alto nível. Na Liga dos Campeões, Aubameyang marcou três gols e deu quatro assistências em apenas oito jogos. Esses números servem como prova clara de que sua mobilidade, velocidade impressionante e capacidade letal de finalização permanecem praticamente intactas. O Deportivo La Coruña está apostando exatamente nessas características para ajudá-lo a romper defesas resistentes e garantir pontos vitais ao longo da próxima temporada nacional na Espanha.
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O que vem a seguir para Aubameyang?
Espera-se agora que Aubameyang viaje em breve para a Espanha a fim de acertar os termos contratuais e passar pelo exame médico obrigatório no Deportivo La Coruña. Se as negociações forem concluídas sem nenhum imprevisto, o Marselha autorizará oficialmente sua saída.
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