O ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, Ashley Cole, está prestes a assumir seu primeiro cargo como técnico em um clube da segunda divisão

Em uma notícia que pegou o mundo do futebol de surpresa, a lenda inglesa Cole está prestes a assumir o cargo de técnico do Cesena, da Série B, segundo a talkSPORT. O jogador de 45 anos, amplamente considerado um dos melhores laterais-esquerdos de sua geração, seria o principal alvo do clube italiano, que busca dar um novo impulso às suas ambições de ascensão.

Se o acordo for fechado, será a primeira função de treinador principal de Cole desde que pendurou as chuteiras em 2019. O Cesena ocupa atualmente a oitava posição na segunda divisão italiana e, após a demissão de Michele Mignani na tarde de sábado, a diretoria identificou o ex-campeão da Premier League como o homem certo para guiá-los em uma batalha decisiva nos play-offs.