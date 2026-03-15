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O ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, Ashley Cole, está prestes a assumir seu primeiro cargo como técnico em um clube da segunda divisão
Transferência para a Série B está nos planos para a lenda da Inglaterra
Em uma notícia que pegou o mundo do futebol de surpresa, a lenda inglesa Cole está prestes a assumir o cargo de técnico do Cesena, da Série B, segundo a talkSPORT. O jogador de 45 anos, amplamente considerado um dos melhores laterais-esquerdos de sua geração, seria o principal alvo do clube italiano, que busca dar um novo impulso às suas ambições de ascensão.
Se o acordo for fechado, será a primeira função de treinador principal de Cole desde que pendurou as chuteiras em 2019. O Cesena ocupa atualmente a oitava posição na segunda divisão italiana e, após a demissão de Michele Mignani na tarde de sábado, a diretoria identificou o ex-campeão da Premier League como o homem certo para guiá-los em uma batalha decisiva nos play-offs.
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Uma trajetória no mundo do treinamento
Embora esta seja sua primeira experiência como técnico principal, Cole não é um novato no banco de reservas. Ele passou os últimos anos construindo um currículo impressionante, muitas vezes trabalhando ao lado de ex-companheiros de equipe. Ele ocupou cargos de treinador no Chelsea e no Everton ao lado de Lampard e integrou a comissão técnica de Rooney durante a passagem deste pelo Birmingham.
Seu trabalho com as seleções nacionais tem sido igualmente notável. Cole foi uma peça fundamental da comissão técnica de Lee Carsley, ajudando a seleção sub-21 da Inglaterra a conquistar o título do Campeonato Europeu em 2023 e 2025. Após seu sucesso com as seleções de base, foi nomeado técnico da seleção principal em tempo integral pela FA em 2024, assumindo temporariamente o comando da seleção principal durante o período interino de Carsley no cargo.
Cole está pronto para encontrar sua própria personalidade
Em entrevista ao programa “The Overlap” em dezembro, Cole não escondeu seu desejo de dar o salto para a carreira de treinador. “Eu definitivamente quero tentar [ser treinador]. É bem difícil, quando se é o assistente técnico, avaliar se sou bom ou não. Só dá para saber pelo que as pessoas pensam de você. Trabalhei com o Wayne no Birmingham, não sei o que ele pensa de mim como treinador. Sou bom ou sou ruim? Só consigo saber isso através do feedback, então é bem difícil saber se sou minimamente decente ou não”, admitiu.
"Definitivamente, sinto que estou quase pronto e chegando lá. Sou diferente. Não falo tão bem quanto certos treinadores. Tenho que encontrar meu caminho no futebol. Tenho que encontrar minha própria personalidade. Ser autêntico. Como jogador, talvez eu não liderasse no vestiário, mas, voltando ao início da minha trajetória como treinador, encontrei uma maneira de liderar, motivar as pessoas e levá-las nessa jornada comigo”, acrescentou Cole.
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O desafio que nos espera na Itália
A tarefa em Cesena não será para os fracos de coração. Embora o clube ocupe uma vaga nos play-offs, está atualmente a 17 pontos do Palermo, que ocupa a quarta posição. Com o Venezia e o Monza ditando o ritmo no topo da Série B, Cole provavelmente terá de superar as traiçoeiras fases preliminares dos play-offs para garantir o retorno dos Seahorses à primeira divisão.
No entanto, Cole estará bem preparado com as lições aprendidas com os grandes nomes. Ele já creditou sua disciplina tática a José Mourinho, ao mesmo tempo em que destacou que Carlo Ancelotti lhe ensinou a importância do lado humano do jogo. Agora, o homem com 107 partidas pela seleção inglesa parece pronto para aplicar essas lições no ambiente de alta pressão do futebol italiano, enquanto busca imitar o sucesso de seus colegas como treinador.
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