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O ex-jogador do Arsenal e da seleção russa, Andrey Arshavin, entra em um novo jogo de surpresa e enfrenta o tricampeão
Uma transição ousada para um ícone do Arsenal
De acordo com a talkSPORT, o jogador que ficou famoso por sua atuação magistral no empate em 4 a 4 contra o Liverpool apareceu em um vídeo inesperado no YouTube. Ele é visto enfrentando um tricampeão russo em uma partida de gamão de alto risco, demonstrando um espírito competitivo que claramente não se perdeu desde seus tempos de jogador. No entanto, isso não significa uma mudança total de carreira, já que ele já obteve suas licenças de treinador da UEFA, e um futuro no futebol profissional continua sendo uma possibilidade concreta para o ex-ala.
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Um visual irreconhecível para o ex-ala
A aparição faz parte de uma colaboração criativa com o ex-jogador profissional Vladislav Radimov, que disputou 33 partidas pela seleção russa durante uma carreira que incluiu passagens pelo Zenit de São Petersburgo e pelo Real Zaragoza. A dupla lançou um canal no YouTube que ganhou popularidade rapidamente, contando já com quase 100 mil inscritos. O conteúdo deles se concentra em visitar locais únicos e participar de desafios excêntricos. No último episódio, a transformação física do jogador de 44 anos foi o destaque, com o ex-jogador do Arsenal usando óculos e um chapéu tradicional, tendo há muito abandonado o penteado juvenil de sua época de auge no Emirates.
Reflexões sobre o legado ambíguo da Emirates
Ele chegou ao norte de Londres com grandes expectativas após uma transferência do Zenit no último dia da janela de transferências, no início de 2009. Ao longo de quatro anos sob o comando de Arsène Wenger, disputou 144 partidas, marcando 31 gols e dando 45 assistências. Embora seus momentos de genialidade fossem inegáveis — com destaque para o gol da vitória contra o Barcelona na Liga dos Campeões —, sua passagem pela Inglaterra foi frequentemente marcada por uma aparente falta de regularidade. Após retornar ao Zenit em uma transferência sem custos em 2013, ele ampliou uma impressionante coleção de troféus que inclui três títulos russos e uma Copa da UEFA. Atualmente, ele trabalha como executivo do time russo, clube onde consolidou seu legado com 376 partidas, 80 gols e 110 assistências.
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O que vem a seguir para o ícone russo?
Depois de se aposentar no Kairat Almaty em 2019, após conquistar uma Copa do Cazaquistão, Arshavin vem aplicando com sucesso sua vasta experiência em campo à liderança executiva. Os torcedores agora aguardam ansiosamente para ver se ele acabará assumindo um cargo de destaque no mundo do futebol europeu.