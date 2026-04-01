O ex-jogador do Arsenal e da seleção russa, Andrey Arshavin, entra em um novo jogo de surpresa e enfrenta o tricampeão

Ele chegou ao norte de Londres com grandes expectativas após uma transferência do Zenit no último dia da janela de transferências, no início de 2009. Ao longo de quatro anos sob o comando de Arsène Wenger, disputou 144 partidas, marcando 31 gols e dando 45 assistências. Embora seus momentos de genialidade fossem inegáveis — com destaque para o gol da vitória contra o Barcelona na Liga dos Campeões —, sua passagem pela Inglaterra foi frequentemente marcada por uma aparente falta de regularidade. Após retornar ao Zenit em uma transferência sem custos em 2013, ele ampliou uma impressionante coleção de troféus que inclui três títulos russos e uma Copa da UEFA. Atualmente, ele trabalha como executivo do time russo, clube onde consolidou seu legado com 376 partidas, 80 gols e 110 assistências.