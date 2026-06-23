O ex-jogador do Arsenal, Aaron Ramsey, assume seu primeiro cargo definitivo como técnico após se aposentar aos 35 anos

O Oxford United confirmou a contratação de Ramsey como novo técnico principal da equipe masculina do clube, superando vários candidatos para garantir os serviços do promissor estrategista. Ramsey é considerado um dos jovens técnicos mais promissores do futebol britânico, tendo feito uma rápida transição para o banco de reservas após o fim de sua ilustre carreira como jogador.

Ao se pronunciar após a oficialização de sua nomeação, Ramsey expressou seu orgulho por assumir o comando, afirmando: “É uma honra e um privilégio ser nomeado técnico principal do Oxford United. Pelas conversas que tive com o clube, percebo a ambição e o desejo de sucesso, o que me deixa muito animado com essa oportunidade.”