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O ex-jogador do Arsenal, Aaron Ramsey, assume seu primeiro cargo definitivo como técnico após se aposentar aos 35 anos
Um novo capítulo no Estádio Kassam
O Oxford United confirmou a contratação de Ramsey como novo técnico principal da equipe masculina do clube, superando vários candidatos para garantir os serviços do promissor estrategista. Ramsey é considerado um dos jovens técnicos mais promissores do futebol britânico, tendo feito uma rápida transição para o banco de reservas após o fim de sua ilustre carreira como jogador.
Ao se pronunciar após a oficialização de sua nomeação, Ramsey expressou seu orgulho por assumir o comando, afirmando: “É uma honra e um privilégio ser nomeado técnico principal do Oxford United. Pelas conversas que tive com o clube, percebo a ambição e o desejo de sucesso, o que me deixa muito animado com essa oportunidade.”
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Inspirando-se nos grandes nomes
Tendo trabalhado com figuras lendárias como Arsène Wenger e Massimiliano Allegri, espera-se que Ramsey traga uma vasta experiência de alto nível para o time da Championship.
“Este é um momento para o qual venho me preparando há muitos anos”, explicou Ramsey. “Joguei sob o comando de alguns dos melhores treinadores do futebol e passei por ambientes de alta pressão ao longo da minha carreira. Quero usar o que aprendi para trazer uma cultura de altos padrões, profissionalismo e ética de trabalho a este talentoso grupo de jogadores.”
Grandes expectativas por parte do conselho
A diretoria do Oxford United teria ficado impressionada com a visão de Ramsey para o clube durante um rigoroso processo de entrevistas. O presidente Dusan Bogdanovic destacou que a motivação pessoal do ex-meio-campista se alinhava perfeitamente com os objetivos de longo prazo do U’s.
“Desde o momento em que nos reunimos com Aaron para discutir essa oportunidade, sabíamos que suas ambições e seu desejo de sucesso correspondiam aos que temos para o clube”, disse Bogdanovic. “O processo foi minucioso e ponderado, refletindo a importância dessa decisão.”
“Estávamos determinados a encontrar um líder capaz de ajudar a moldar esta próxima etapa do nosso desenvolvimento. Aaron impressionou em todas as etapas e estamos confiantes de que ele é a pessoa certa para levar este clube adiante.”
Preparação para a nova campanha
Ramsey, que se aposentou aos 35 anos após uma breve passagem como jogador e uma função interina como técnico no Cardiff City, clube da sua infância, assume o cargo justamente quando o elenco retorna para a pré-temporada. O diretor de operações de futebol, Ed Waldron, confirmou que o clube passará as próximas semanas reforçando o elenco para se adequar ao plano tático do novo técnico.
Waldron comentou: “A paixão e a determinação de Aaron para ter sucesso nessa função são evidentes para todos. Suas ideias sobre futebol correspondem às que temos para o clube e para o elenco, o que torna essa nomeação a escolha certa no momento certo. Este é um período importante para o clube, com a pré-temporada prestes a começar e um trabalho fundamental sendo realizado no elenco.”