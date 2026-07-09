O ex-jogador de futebol Muresan morreu na Romênia: ele se afogou em um reservatório artificial; tinha 44 anos

O futebol está de luto pela trágica morte de Gabriel “Gabi” Muresan. O ex-meio-campista da seleção romena tinha 44 anos: ele perdeu a vida na noite de 8 de julho, afogando-se em um reservatório artificial nas proximidades de Apold, na Transilvânia.





Segundo as primeiras informações, conforme relata o Corriere della Sera, Muresan teria mergulhado na água gelada após ter feito uma sauna. A mudança brusca de temperatura teria sido fatal, provocando-lhe um infarto causado por choque térmico.

A intervenção dos bombeiros e mergulhadores foi em vão; apesar das tentativas de reanimação, o ex-jogador foi declarado morto. As autoridades abriram uma investigação sobre seu desaparecimento.