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FC Internazionale Milano v CFR 1907 Cluj - UEFA Europa League Round of 32Getty Images Sport
Simone Gervasio

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O ex-jogador de futebol Muresan morreu na Romênia: ele se afogou em um reservatório artificial; tinha 44 anos

O futebol está de luto pela trágica morte de Gabriel “Gabi” Muresan. O ex-meio-campista da seleção romena tinha 44 anos: ele perdeu a vida na noite de 8 de julho, afogando-se em um reservatório artificial nas proximidades de Apold, na Transilvânia.


Segundo as primeiras informações, conforme relata o Corriere della Sera, Muresan teria mergulhado na água gelada após ter feito uma sauna. A mudança brusca de temperatura teria sido fatal, provocando-lhe um infarto causado por choque térmico.

A intervenção dos bombeiros e mergulhadores foi em vão; apesar das tentativas de reanimação, o ex-jogador foi declarado morto. As autoridades abriram uma investigação sobre seu desaparecimento.

  • Nascido em Sighisoara em 1982, ele foi meio-campista e capitão do Cluj entre 2007 e 2013, conquistando três campeonatos, três Copas da Romênia e duas Supercopas, além de ter disputado a Liga dosCampeões. Também contava com nove partidas pela seleção nacional e uma passagem pela Rússia, pelo Tom Tomsk, antes de se aposentar em 2017, ao final da temporada com o Targu Mureș.


    Após se despedir do futebol, dedicou-se à política pelo Partido Nacional Liberal, tornando-se prefeito de Apold, cidade natal de seus avós. Foi ele mesmo quem mandou construir o lago — destinado à pesca e à natação — no qual encontrou a morte.

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