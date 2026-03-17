O ex-goleiro do Manchester United, Sergio Romero, se aposenta por “motivos familiares”

A aposentadoria de Romero encerra uma trajetória notável de 20 anos no mais alto nível do futebol mundial. Após ter sido dispensado pelo Argentinos Juniors em dezembro, o jogador de 39 anos ficou sem clube e acabou decidindo que era o momento certo para priorizar a família, segundo o TyC Sports. Romero continua sendo uma figura lendária para a Albiceleste, detentor do recorde de maior número de partidas disputadas por um goleiro, com 96 convocações. Embora sua carreira nos clubes o tenha visto atuar principalmente como um substituto confiável de David de Gea em Old Trafford, sua confiabilidade em competições de copa e torneios internacionais lhe rendeu a reputação de um dos jogadores mais consistentes de sua geração.