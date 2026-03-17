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O ex-goleiro do Manchester United, Sergio Romero, se aposenta por “motivos familiares”
- AFP
Uma despedida discreta para um ícone argentino
A aposentadoria de Romero encerra uma trajetória notável de 20 anos no mais alto nível do futebol mundial. Após ter sido dispensado pelo Argentinos Juniors em dezembro, o jogador de 39 anos ficou sem clube e acabou decidindo que era o momento certo para priorizar a família, segundo o TyC Sports. Romero continua sendo uma figura lendária para a Albiceleste, detentor do recorde de maior número de partidas disputadas por um goleiro, com 96 convocações. Embora sua carreira nos clubes o tenha visto atuar principalmente como um substituto confiável de David de Gea em Old Trafford, sua confiabilidade em competições de copa e torneios internacionais lhe rendeu a reputação de um dos jogadores mais consistentes de sua geração.
Reflexões sobre um momento de loucura
Os últimos anos de Romero na Argentina foram conturbados, incluindo um conflito em 2024 com um torcedor após a derrota do Boca Juniors para o River Plate no Superclássico. Refletindo sobre o incidente que acelerou sua saída do Boca, Romero admitiu: “Quando o cara começou a me xingar, eu perdi a cabeça. Nenhum de nós entra em campo para perder; queríamos vencer tanto quanto eles, mas não deu certo. Não consegui pensar naquele momento, perdi a cabeça. Peço desculpas ao torcedor do Boca, agi errado, deveria ter ignorado e ido embora. Eles têm o direito de se expressar.”
Da final da Copa do Mundo à glória na Liga Europa
Romero deixa para trás um legado marcado por competições de alto nível e títulos importantes. Peça fundamental da seleção argentina que ficou em segundo lugar na Copa do Mundo de 2014, ele acabou sendo substituído na seleção por Emiliano Martínez. No Manchester United, Romero se consolidou como especialista em competições de copa, conquistando notavelmente a FA Cup na temporada 2015-16 sob o comando de Louis van Gaal. Posteriormente, desempenhou um papel fundamental na conquista da Liga Europa de 2016-17 pelo clube, sob o comando de José Mourinho.
- AFP
Dando o salto para a gestão
Em vez de abandonar completamente o esporte, Romero já está planejando um rápido retorno ao banco de reservas. Ele expressou uma clara ambição de ingressar no mundo do treinamento, citando o vasto conhecimento que adquiriu ao trabalhar sob o comando de algumas das mentes táticas mais prestigiadas da história do futebol. “Estou pronto para dar o salto e iniciar uma carreira que certamente será maravilhosa”, disse ele a uma emissora de rádio argentina. “O futebol tem a ver com momentos, nomes e adaptação ao elenco que você tem. Jogar na Europa e ser treinado por Louis Van Gaal, José Mourinho, Tata Martino e Alejandro Sabella me deu as ferramentas para encontrar meu caminho.”
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