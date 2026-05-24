Quando, no outono de 2021, ficou claro que Robert Lewandowski deixaria o FCB no verão de 2022, “tivemos conversas e tivemos que pensar em quem poderia ser o próximo”, relembrou Salihamidzic, diretor esportivo do clube alemão recordista de títulos entre 2020 e 2023, no programa “Doppelpass” do canal Sport1.
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O ex-diretor do FCB, Hasan Salihamidzic, revela: em vez de Harry Kane, outro grande atacante poderia ter se transferido para o Bayern de Munique
Na Säbener Straße, estava claro “que tinha de ser ele, porque possui qualidades que quase ninguém mais tem”, explicou Salihamidzic, referindo-se ao fato de Kane ter se tornado rapidamente o alvo número um do Bayern de Munique na busca por um sucessor para Lewandowski (que se transferiu para o FC Barcelona em 2022).
O então clube de Kane, o Tottenham, no entanto, “fechou a porta bem rápido naquela época e não quis nem saber de discutir o assunto”, continuou Salihamidzic. Por isso, a transferência do craque inglês ainda não foi possível em 2022; em vez disso, a ideia era preencher a lacuna criada no ataque com Sadio Mané. O senegalês chegou à época vindo do Liverpool, mas não se adaptou bem e ficou apenas um ano.
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O FC Bayern de Munique também pensou em contratar Erling Haaland
Como alternativa a Kane, é claro que outros nomes também foram discutidos no Bayern. Kylian Mbappé, que na época ainda jogava pelo Paris Saint-Germain, “não era financeiramente viável”, enfatizou Salihamidzic, explicando que o FCB rapidamente descartou a possibilidade de contratar a atual estrela do Real Madrid. “Haaland também foi cogitado. É claro que procuramos um atacante de ponta”, continuou o ex-dirigente do Bayern.
Não é segredo que o Bayern gostaria de ter trazido Erling Haaland para Munique. No entanto, após seu excelente desempenho no Borussia Dortmund, o norueguês decidiu, como se sabe, se transferir para o Manchester City no verão de 2022.
O Bayern, portanto, apostou totalmente em Kane também para o ano de 2023. “No FC Bayern, é preciso alguém que ganhe jogos, seja Giovane Elber naquela época, seja Lewa ou, agora, naturalmente, Kane. Mas é preciso agir com muito cuidado, porque isso custa alguns euros. Para nós, no entanto, estava claro que ele era o candidato número um”, disse Salihamidzic.
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Harry Kane vai renovar seu contrato com o Bayern de Munique?
Em abril de 2023, os então dirigentes do Bayern “foram a Londres e se encontraram com a família. Ele tem realmente uma família incrível, o pai e o irmão são muito simpáticos, tivemos boas conversas”, revelou Salihamidzic. O próprio Salihamidzic, de 49 anos, foi demitido no final de maio de 2023 e, por isso, não acompanhou as negociações finais envolvendo Kane.
“Então os rapazes (seus sucessores, nota do editor) deram continuidade ao processo. É claro que não foi fácil tirar Harry Kane de Londres, mas o Bayern de Munique tem o poder e conseguiu”, comentou Salihamidzic. A transferência valeu totalmente a pena, apesar do enorme valor da rescisão; em três anos até agora, Kane já marcou nada menos que 146 gols pelo campeão alemão.
“Assim que ele tem espaço para chutar, normalmente é gol. […] Ele é simplesmente perigoso. Não há nenhum atacante na Europa que esteja em tão boa forma no momento, ou melhor dizendo: que jogue há anos de forma tão constante nesse alto nível como ele. Por isso, ele é absolutamente um candidato ao Ballon d’Or”, elogiou Salihamidzic ao se referir ao jogador de 32 anos.
O contrato de Kane com o Bayern expira em 2027, e o FCB gostaria muito de renová-lo. Segundo informações, Kane também está aberto a uma renovação, pois se sente muito bem com sua família em Munique. Após seu hat-trick na final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart (3 a 0) no sábado, Kane também enfatizou, porém, que sua assinatura em um novo contrato não seria garantida para o Bayern: "Nesta fase da minha carreira, quero tirar o máximo proveito de um contrato. Este será um dos últimos contratos que assinarei como jogador", deixou claro Kane.
Os números de Harry Kane no Bayern de Munique
Jogos
147
Gols
146
Assistências
33
Títulos
2x Campeão Alemão (2025, 2026), Vencedor da Copa da Alemanha (2026), Vencedor da Supercopa da Alemanha (2025)