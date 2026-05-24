Em abril de 2023, os então dirigentes do Bayern “foram a Londres e se encontraram com a família. Ele tem realmente uma família incrível, o pai e o irmão são muito simpáticos, tivemos boas conversas”, revelou Salihamidzic. O próprio Salihamidzic, de 49 anos, foi demitido no final de maio de 2023 e, por isso, não acompanhou as negociações finais envolvendo Kane.

“Então os rapazes (seus sucessores, nota do editor) deram continuidade ao processo. É claro que não foi fácil tirar Harry Kane de Londres, mas o Bayern de Munique tem o poder e conseguiu”, comentou Salihamidzic. A transferência valeu totalmente a pena, apesar do enorme valor da rescisão; em três anos até agora, Kane já marcou nada menos que 146 gols pelo campeão alemão.

“Assim que ele tem espaço para chutar, normalmente é gol. […] Ele é simplesmente perigoso. Não há nenhum atacante na Europa que esteja em tão boa forma no momento, ou melhor dizendo: que jogue há anos de forma tão constante nesse alto nível como ele. Por isso, ele é absolutamente um candidato ao Ballon d’Or”, elogiou Salihamidzic ao se referir ao jogador de 32 anos.

O contrato de Kane com o Bayern expira em 2027, e o FCB gostaria muito de renová-lo. Segundo informações, Kane também está aberto a uma renovação, pois se sente muito bem com sua família em Munique. Após seu hat-trick na final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart (3 a 0) no sábado, Kane também enfatizou, porém, que sua assinatura em um novo contrato não seria garantida para o Bayern: "Nesta fase da minha carreira, quero tirar o máximo proveito de um contrato. Este será um dos últimos contratos que assinarei como jogador", deixou claro Kane.