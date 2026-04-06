O ex-companheiro de equipe de Shea Lacey explica por que o Manchester United pode ter seu próprio Lamine Yamal — com a estrela da Baller League, James Nolan, dividindo o campo com os dois jovens talentos

Nolan, que anteriormente foi capitão da equipe sub-18 do United, morou com Lacey durante o tempo em que ambos estiveram na academia e continua convencido da trajetória do ponta, apesar de um início de carreira profissional com altos e baixos. Embora Lacey tenha recebido um cartão vermelho em sua estreia profissional na FA Cup contra o Brighton, em janeiro, Nolan insiste que seu nível técnico já é evidente para quem está dentro do clube. O zagueiro acredita que a capacidade de Lacey de influenciar os jogos em participações curtas reflete o potencial de elite visto em jogadores como Yamal.

Ele acrescentou: “Shea é esse cara. Ele simplesmente tem o que é preciso. Ele joga 10, 15 minutos, mas dá para ver o nível em que ele está. Eu joguei [contra] Ethan Nwaneri no Arsenal. Tem o Myles Lewis-Skelly. O Nico O'Reilly, o Rico Lewis. E, obviamente, joguei com o Kobbie [Mainoo], joguei com o [Alejandro] Garnacho, joguei com o Shea Lacey.

“Já houve tantas vezes em que saí do campo de futebol e pensei: ‘Sabe de uma coisa? Jogo limpo.’ Você sabe quando está enfrentando alguém que, logo no primeiro toque, simplesmente vai lá e faz aquilo, como o Yamal. É simplesmente especial. Tive a sorte de jogar contra esses jogadores e é uma daquelas coisas que sempre vou lembrar, e foi um momento brilhante fazer isso.”



