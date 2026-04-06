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O ex-companheiro de equipe de Shea Lacey explica por que o Manchester United pode ter seu próprio Lamine Yamal — com a estrela da Baller League, James Nolan, dividindo o campo com os dois jovens talentos
Nolan relembra o encontro em Yamal
Durante uma partida juvenil no Camp Nou, Nolan testemunhou em primeira mão o talento precoce de Yamal, então com 13 anos, antes da ascensão meteórica do espanhol ao estrelato mundial. A estrela da Baller League admitiu que, inicialmente, subestimou o adolescente, mas Yamal marcou dois gols idênticos de longa distância poucos minutos após entrar em campo.
Refletindo sobre a natureza especial dos jogadores de linha que enfrentou, Nolan disse ao Mirror Football: “Entrei no segundo tempo e havia um garotinho de 13 anos parado na lateral. Ele entra e eu penso: ‘Ah, fácil, fácil’. Acabou sendo Lamine Yamal.
“Então ele entra e recebe a bola. Estou colado nele e ele dá um toque para dentro, provavelmente a uns 25 metros da meta, e manda direto no ângulo superior. Sim. Eu penso: ‘Tudo bem’. Dois minutos depois, tento marcá-lo com força e ele passa por mim e faz exatamente a mesma coisa.”
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"O Shea é o cara!"
Nolan, que anteriormente foi capitão da equipe sub-18 do United, morou com Lacey durante o tempo em que ambos estiveram na academia e continua convencido da trajetória do ponta, apesar de um início de carreira profissional com altos e baixos. Embora Lacey tenha recebido um cartão vermelho em sua estreia profissional na FA Cup contra o Brighton, em janeiro, Nolan insiste que seu nível técnico já é evidente para quem está dentro do clube. O zagueiro acredita que a capacidade de Lacey de influenciar os jogos em participações curtas reflete o potencial de elite visto em jogadores como Yamal.
Ele acrescentou: “Shea é esse cara. Ele simplesmente tem o que é preciso. Ele joga 10, 15 minutos, mas dá para ver o nível em que ele está. Eu joguei [contra] Ethan Nwaneri no Arsenal. Tem o Myles Lewis-Skelly. O Nico O'Reilly, o Rico Lewis. E, obviamente, joguei com o Kobbie [Mainoo], joguei com o [Alejandro] Garnacho, joguei com o Shea Lacey.
“Já houve tantas vezes em que saí do campo de futebol e pensei: ‘Sabe de uma coisa? Jogo limpo.’ Você sabe quando está enfrentando alguém que, logo no primeiro toque, simplesmente vai lá e faz aquilo, como o Yamal. É simplesmente especial. Tive a sorte de jogar contra esses jogadores e é uma daquelas coisas que sempre vou lembrar, e foi um momento brilhante fazer isso.”
Mais um talento promissor que está surgindo em Old Trafford
Nascido em Liverpool, Lacey comprometeu-se com o United ao assinar seu primeiro contrato profissional logo após completar 17 anos, em abril de 2024. O jogador da seleção juvenil da Inglaterra é um talentoso canhoto que conquistou uma reputação crescente na academia como especialista em jogadas de bola parada. Essas qualidades técnicas de ponta, combinadas com sua maturidade tática, reforçam a convicção em Carrington de que o adolescente possui as ferramentas necessárias para trilhar o caminho de nível mundial de seus ilustres colegas.
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A era Carrick traz novas esperanças
Lacey aguarda atualmente uma nova oportunidade sob o comando do técnico interino Michael Carrick, após ter disputado três partidas pelo time principal do United durante a temporada 2025-26. Depois de ter atuado sob o comando do ex-técnico interino Darren Fletcher na Premier League e na FA Cup, o jovem jogador precisa agora impressionar a nova comissão técnica para garantir uma vaga no elenco para os jogos. Resta saber se Lacey terá essa chance quando o United voltar a campo no início da próxima semana para enfrentar o Leeds United na Premier League.