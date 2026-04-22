O ex-companheiro de equipe de Lionel Messi tem um papel a desempenhar para frustrar o sonho do Manchester City de conquistar a tríplice coroa nacional - com Oriol Romeu trazendo qualidades da “velha guarda” para o Southampton

Uma legião de torcedores está se preparando para invadir o Estádio de Wembley, com o parceiro oficial do clube para uniformes de treino se preparando para transportar vários deles no Midnite Express, e Romeu tem trabalho a fazer nos bastidores, mesmo que não pise no gramado contra a equipe de Pep Guardiola — que pode conquistar todas as conquistas nacionais nesta temporada.

O ex-atacante do Saints, Long, disse ao GOAL quando questionado sobre as qualidades intangíveis que Romeu oferece ao Southampton: “Você ficaria surpreso com o que ele traz nos bastidores. Ele traz muita confiança e camaradagem.

“Eu sempre disse: ‘se algum dia eu fosse para uma guerra, gostaria de ter o Oriol ao meu lado’. Ele é esse tipo de pessoa. Mesmo que não esteja jogando, tenho certeza de que ele é o primeiro a chegar ao treino e o último a sair. Ele é muito profissional.

“Ele conhece bem o jogo, obviamente, por ter passado pelo Chelsea e pelo Barcelona. Todo o seu comportamento é contagiante para todos os jogadores ao seu redor.

“Foi uma ótima contratação trazê-lo para o time, para integrá-lo ao vestiário, porque há muitos jogadores inexperientes lá. Eles ainda estão encontrando seu lugar no jogo. Se forem para a Premier League, tenho certeza de que isso será vital para eles também.”

Long acrescentou sobre a experiência de Romeu, já que não há muitos ex-jogadores do Barcelona na segunda divisão do futebol inglês: “Até na maneira como ele treina, ele é muito determinado. Ele treina como joga. Ele poderia receber um cartão amarelo todos os dias nos treinos, ele é esse tipo de jogador. É tudo honestidade e ele está apenas tentando melhorar a si mesmo, melhorar a equipe. Como eu disse, se você fosse para a guerra, iria querer ele do seu lado.”