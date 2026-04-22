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O ex-companheiro de equipe de Lionel Messi tem um papel a desempenhar para frustrar o sonho do Manchester City de conquistar a tríplice coroa nacional - com Oriol Romeu trazendo qualidades da “velha guarda” para o Southampton
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O ex-jogador do Barcelona, Romeu, voltou ao St Mary's como jogador sem contrato
Agora com 34 anos, Romeo, formado na academia La Masia, voltou ao St Mary’s em novembro de 2025. Ele estava sem clube desde que seu contrato com o Barcelona foi rescindido de comum acordo.
O meio-campista dinâmico já havia passado sete temporadas memoráveis com o Saints entre 2015 e 2022, tendo também brilhado no futebol inglês durante uma passagem pelo Chelsea, onde integrou os elencos vencedores da FA Cup e da Liga dos Campeões.
Levando em conta sua vasta experiência, o Southampton acolheu a oportunidade de trazer de volta um rosto familiar ao seu elenco, em busca de um novo impulso no início da campanha do Campeonato de 2025-26.
Romeu fez apenas sete partidas pelo Saints — a última delas em 28 de fevereiro —, com Tonda Eckert preferindo uma abordagem tática que não aproveita os muitos pontos fortes do espanhol quando ele atua na função de volante.
O Southampton tem se saído admiravelmente bem sem ele, com 20 jogos sem derrota em todas as competições, e agora está contando os dias para a semifinal da FA Cup contra o gigante da Premier League, o City — já tendo eliminado o Arsenal nas quartas de final, graças a Shea Charles.
Explicação: O que Romeu traz para o elenco do Southampton
Uma legião de torcedores está se preparando para invadir o Estádio de Wembley, com o parceiro oficial do clube para uniformes de treino se preparando para transportar vários deles no Midnite Express, e Romeu tem trabalho a fazer nos bastidores, mesmo que não pise no gramado contra a equipe de Pep Guardiola — que pode conquistar todas as conquistas nacionais nesta temporada.
O ex-atacante do Saints, Long, disse ao GOAL quando questionado sobre as qualidades intangíveis que Romeu oferece ao Southampton: “Você ficaria surpreso com o que ele traz nos bastidores. Ele traz muita confiança e camaradagem.
“Eu sempre disse: ‘se algum dia eu fosse para uma guerra, gostaria de ter o Oriol ao meu lado’. Ele é esse tipo de pessoa. Mesmo que não esteja jogando, tenho certeza de que ele é o primeiro a chegar ao treino e o último a sair. Ele é muito profissional.
“Ele conhece bem o jogo, obviamente, por ter passado pelo Chelsea e pelo Barcelona. Todo o seu comportamento é contagiante para todos os jogadores ao seu redor.
“Foi uma ótima contratação trazê-lo para o time, para integrá-lo ao vestiário, porque há muitos jogadores inexperientes lá. Eles ainda estão encontrando seu lugar no jogo. Se forem para a Premier League, tenho certeza de que isso será vital para eles também.”
Long acrescentou sobre a experiência de Romeu, já que não há muitos ex-jogadores do Barcelona na segunda divisão do futebol inglês: “Até na maneira como ele treina, ele é muito determinado. Ele treina como joga. Ele poderia receber um cartão amarelo todos os dias nos treinos, ele é esse tipo de jogador. É tudo honestidade e ele está apenas tentando melhorar a si mesmo, melhorar a equipe. Como eu disse, se você fosse para a guerra, iria querer ele do seu lado.”
- Midnite
Ainda há espaço para táticas “à moda antiga” no futebol moderno?
Romeu seria uma aposta segura para enfrentar o City caso seja convocado no sábado, já que não há a menor chance de ele recuar diante de um desafio. O Southampton talvez precise recorrer a algumas táticas menos ortodoxas contra os candidatos ao título da Premier League.
Questionado se ainda há espaço para essa abordagem “à moda antiga” no futebol moderno, já que Davids tenta derrotar gigantes provocando um pouco e adotando uma abordagem física nas disputas em campo, Long acrescentou: “Sim, você quer mostrar sua força física, mas o problema com o City é que às vezes é difícil chegar perto o suficiente para chutar neles! Eles mantêm a posse de bola muito bem, movimentam-na e não dão a você a oportunidade de chegar muito perto deles.
“Tem um pouco disso. Sei que, quando jogava contra zagueiros mais jovens em times maiores, acho que minha experiência era o que eu tinha a mais em relação a eles, e meio que mantinha-os no lugar certo e jogava por trás deles e fazia coisas a que eles não estavam acostumados.
“Essas táticas da velha guarda, acho que ajudam bastante, mas o Saints também joga muito futebol. Eles precisam saber variar, mas, ao mesmo tempo, estão em grande fase no momento. Estão vencendo jogos e marcando gols com facilidade. Não dá para mudar muito isso.”
Como será o desempenho do Southampton diante de Haaland e companhia?
Seja quem for que comece em Wembley, Long incentivou aqueles que forem escalados a aproveitar o clima do momento e a tentar se divertir. Sobre enfrentar Erling Haaland e companhia, ele disse: “É de tirar o fôlego antes do jogo. Você sempre fica ansioso pela chegada desse momento. Mas não importa quem você seja antes da partida, é inevitável ficar nervoso. É um nervosismo positivo, porque você quer ter sucesso.
“É só manter a concentração e seguir o plano de jogo, porque o Man City pode te colocar numa situação em que você pensa: ‘ah, sim, estamos controlados’, e então eles simplesmente mudam o ritmo. Então, é só ficar alerta durante todo o jogo e tentar impedir que Haaland rompa a defesa. O problema com o Man City é que, mesmo que você pare Haaland, ainda tem outros 10 jogadores que podem marcar um gol — até mesmo o goleiro!
“Vai ser difícil, mas eles têm jogado bem nesta temporada, mantendo-se na disputa até o fim. Ganharam a partida da quarta rodada na prorrogação e marcaram gols decisivos no final de duas partidas, então nunca duvidam de si mesmos. É uma boa mentalidade que eles têm no momento.”
- Midnite
O Saints, em busca do acesso, embarca no Midnite Express rumo ao Estádio de Wembley
O Saints vai a Wembley após o empate em 2 a 2 com o Bristol City na terça-feira. Esse resultado manteve o time na briga pela promoção automática e pelo retorno imediato à primeira divisão. Isso deve garantir que aqueles que forem viajar para o norte de Londres tenham muitos motivos para comemorar.
Os torcedores do Southampton pediram, e a Midnite atendeu: o tão procurado Midnite Express está de volta com viagem gratuita em ônibus de luxo para a semifinal da FA Cup do clube contra o Manchester City no sábado, 25 de abril. A Midnite, parceira oficial do Southampton para uniformes de treino, tem realizado iniciativas empolgantes lideradas pelos torcedores ao longo da campanha 2025/26, incluindo o primeiro Midnite Express quando o Saints enfrentou o Sheffield United no início desta temporada.