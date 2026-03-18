O ex-campeão da Premier League Kasper Schmeichel teme que sua carreira tenha chegado ao fim após um revés devastador devido a uma lesão

Se este for realmente o fim, Schmeichel deixará o futebol com um dos currículos mais respeitados entre os goleiros da era moderna. Ele foi o pilar da equipe do Leicester City que concretizou a maior zebra da história ao conquistar a Premier League na temporada 2015-16, e acrescentou uma medalha de campeão da FA Cup à sua coleção cinco anos depois. Desde que deixou o King Power Stadium, ele atuou pelo Nice e pelo Anderlecht antes de se transferir para Glasgow para se juntar ao Celtic de Martin O'Neill em 2024.

Schmeichel tem sua primeira cirurgia marcada para esta sexta-feira, marcando o início de uma longa e difícil jornada de recuperação. Embora as chances sejam mínimas para um jogador de sua idade se recuperar de uma lesão tão grave, ele se recusa a desistir da esperança de um último capítulo entre as traves. “Vou dar absolutamente tudo de mim para ver se consigo voltar. Provavelmente seria um dos maiores feitos da minha carreira se eu conseguisse me recuperar de uma lesão como essa. Vou lutar, vou tentar tudo o que puder”, concluiu.