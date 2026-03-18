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O ex-campeão da Premier League Kasper Schmeichel teme que sua carreira tenha chegado ao fim após um revés devastador devido a uma lesão
Revés na Liga Europa leva veterano ao limite
Schmeichel admitiu que sua ilustre carreira pode ter chegado ao fim após uma grave lesão no ombro que exigirá várias cirurgias. O jogador da seleção dinamarquesa vem enfrentando esse problema desde o ano passado, mas a situação chegou a um ponto crítico durante um recente confronto da Liga Europa contra o Stuttgart. Depois de perder os últimos cinco jogos pelo Celtic, uma consulta com um especialista na segunda-feira confirmou os piores temores do experiente goleiro.
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"Um golpe duro" — revelada a gravidade da lesão no ombro
O diagnóstico abrange praticamente todos os principais componentes da articulação do ombro, deixando o ex-campeão da Premier League em estado de choque. Em entrevista à CBS Sports Golazo Network, Schmeichel detalhou a gravidade da lesão: “Agora vou precisar de duas cirurgias para tratar meu ombro. É um golpe duro. Rompi o bíceps, rompi o manguito rotador, desloquei o ombro, rompi o lábio – está tudo meio que destruído. Parece que vou precisar de 10 a 12 meses de reabilitação.”
O medo da última saudação ao público
Aos 39 anos, o prazo de recuperação é particularmente cruel, podendo manter Schmeichel afastado dos gramados até ele estar com quase 41 anos. O filho da lenda do Manchester United, Peter Schmeichel, passou mais de duas décadas no mais alto nível do futebol, e a ideia de uma aposentadoria forçada é difícil de aceitar. Tendo sido uma figura constante nas balizas profissionais por tanto tempo, essa interrupção repentina o levou a refletir profundamente sobre seu futuro no esporte.
Ele acrescentou: “Você realmente não sabe como reagir a isso. Eu poderia ter jogado minha última partida de futebol. Sou jogador de futebol desde o dia em que nasci. Esse tipo de pensamento é devastador. É muito, muito difícil de aceitar no momento.”
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Uma última luta para tentar a recuperação
Se este for realmente o fim, Schmeichel deixará o futebol com um dos currículos mais respeitados entre os goleiros da era moderna. Ele foi o pilar da equipe do Leicester City que concretizou a maior zebra da história ao conquistar a Premier League na temporada 2015-16, e acrescentou uma medalha de campeão da FA Cup à sua coleção cinco anos depois. Desde que deixou o King Power Stadium, ele atuou pelo Nice e pelo Anderlecht antes de se transferir para Glasgow para se juntar ao Celtic de Martin O'Neill em 2024.
Schmeichel tem sua primeira cirurgia marcada para esta sexta-feira, marcando o início de uma longa e difícil jornada de recuperação. Embora as chances sejam mínimas para um jogador de sua idade se recuperar de uma lesão tão grave, ele se recusa a desistir da esperança de um último capítulo entre as traves. “Vou dar absolutamente tudo de mim para ver se consigo voltar. Provavelmente seria um dos maiores feitos da minha carreira se eu conseguisse me recuperar de uma lesão como essa. Vou lutar, vou tentar tudo o que puder”, concluiu.
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