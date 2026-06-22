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O ex-atacante do Manchester United e do Mônaco, Anthony Martial, está de olho em uma transferência de volta à Ligue 1 após ter concordado em rescindir seu contrato com o Monterrey, da Liga MX
Uma passagem de pesadelo pela América do Norte chega ao fim antes do previsto
O atacante francês, cujo contrato com o Monterrey estava inicialmente previsto para durar até 2027, chegou a um acordo mútuo para rescindir seu contrato após o que só pode ser descrito como uma passagem decepcionante pela Liga MX.
A experiência do jogador de 30 anos no México acabou se revelando um verdadeiro fardo. Tendo chegado em setembro passado, após uma breve passagem pelo AEK Atenas, o ex-artilheiro do United nunca conseguiu se impor vestindo a camisa dos Rayados. Com um desempenho modesto de apenas um gol e três assistências em 20 partidas, o atacante rapidamente se tornou alvo de críticas no país.
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Martial busca voltar à Ligue 1
Martial está avaliando o mercado com um objetivo bem claro: voltar à primeira divisão francesa. Convencido de que ainda possui as qualidades necessárias para disputar a Ligue 1, sua equipe tem trabalhado incansavelmente nos bastidores para encontrar um clube interessado.
De acordo com o Foot Mercato, seu nome foi apresentado a vários diretores esportivos em toda a França assim que sua rescisão no México foi oficializada. No entanto, há um grande obstáculo a ser superado: as expectativas salariais do jogador e suas estatísticas em declínio nas últimas temporadas naturalmente esfriaram o interesse de vários clubes em potencial.
Nice surge como um destino em potencial
Neste momento, o Nice é o único clube que ainda não fechou completamente as portas a essa oportunidade de mercado. O clube está agindo com cautela e precisa, antes de tudo, reduzir o elenco e a folha salarial geral antes de poder considerar seriamente tal operação. Resta saber se o Allianz Riviera se tornará o palco de seu retorno.
Já se passaram 11 anos desde sua saída sensacional do Mônaco para o Manchester United, quando era considerado um dos atacantes mais promissores da Europa.
- AFP
A queda em desgraça de Martial
O vencedor do prêmio Golden Boy de 2015 tornou-se o adolescente mais caro do futebol mundial ao se transferir do Mônaco para Old Trafford por um valor inicial de 36 milhões de libras (48 milhões de dólares) em 2015. Ele passou nove anos defendendo os Red Devils, disputando 317 partidas e marcando 90 gols. Esperava-se mais dele na Inglaterra, mas acabou ocorrendo uma queda gradual em sua posição na hierarquia do United.
Isso levou a um período de empréstimo ao Sevilla, para o qual foi contratado durante a temporada 2021-22, antes de se transferir definitivamente para o AEK Atenas em 2024 como jogador sem contrato. Passou apenas uma temporada na Grécia, aproveitando a oportunidade de se mudar para o México em setembro de 2025.