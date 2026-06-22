O ex-atacante do Manchester United e do Mônaco, Anthony Martial, está de olho em uma transferência de volta à Ligue 1 após ter concordado em rescindir seu contrato com o Monterrey, da Liga MX

O atacante francês, cujo contrato com o Monterrey estava inicialmente previsto para durar até 2027, chegou a um acordo mútuo para rescindir seu contrato após o que só pode ser descrito como uma passagem decepcionante pela Liga MX.

A experiência do jogador de 30 anos no México acabou se revelando um verdadeiro fardo. Tendo chegado em setembro passado, após uma breve passagem pelo AEK Atenas, o ex-artilheiro do United nunca conseguiu se impor vestindo a camisa dos Rayados. Com um desempenho modesto de apenas um gol e três assistências em 20 partidas, o atacante rapidamente se tornou alvo de críticas no país.



