O ex-atacante do Chelsea e do Inter Hernan Crespo foi demitido pelo São Paulo por “falta de harmonia”, apesar do bom início no Campeonato Brasileiro
Demissão chocante no São Paulo
Relatos sugerem que a decisão não se baseou puramente em matemática, mas sim em um clima cada vez mais deteriorado nos bastidores. De acordo com a ESPN, uma significativa falta de harmonia entre o técnico argentino e o elenco foi um fator determinante para sua demissão. Além disso, a diretoria teria considerado que o desenvolvimento tático da equipe havia estagnado, não conseguindo ver a evolução pretendida em seu estilo de jogo nos últimos meses.
Segundo período misto para o argentino
A segunda passagem de Crespo pelo Morumbi começou em julho de 2025, quando ele voltou para estabilizar o time após a saída de Luis Zubeldia. Embora tenha conseguido afastar o clube de uma possível batalha contra o rebaixamento no ano passado, seu desempenho nas competições eliminatórias foi bem menos impressionante. As saídas decepcionantes da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, da segunda divisão, e a eliminação da Libertadores pelas mãos da LDU Quito acabaram por manchar o seu mandato.
Apesar desses reveses continentais, a temporada 2026 do Brasileirão havia começado com uma promessa imensa. O Tricolor havia conquistado impressionantes 10 pontos em 12 possíveis, uma sequência que geralmente garante ao técnico uma segurança significativa no emprego. No entanto, o atrito interno se mostrou grande demais para ser ignorado, levando o clube a buscar uma nova liderança uma semana após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras.
Declaração oficial do clube confirma saída
O gigante brasileiro confirmou a notícia por meio de um comunicado oficial, informando que toda a comissão técnica acompanharia Crespo na saída. O clube declarou: “O São Paulo Futebol Clube decidiu nesta segunda-feira (09) anunciar a saída do técnico Hernán Crespo. Os assistentes Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o treinador de goleiros Gustavo Nepote também deixam o clube”.
O comunicado continuou refletindo sobre suas contribuições históricas e as estatísticas de sua passagem mais recente, acrescentando: “Campeão paulista em 2021, Crespo começou sua segunda passagem pelo Morumbi em julho de 2025. Desde então, ele comandou a equipe em 46 jogos, acumulando 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas. O São Paulo deseja a Hernán Crespo e sua comissão técnica sucesso na continuidade de suas carreiras.”
O legado e a busca por um sucessor
Crespo deixa o clube com um legado total de 99 partidas em duas passagens diferentes, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Sua maior conquista continua sendo o título do Campeonato Paulista de 2021, que encerrou a longa seca de títulos do clube com uma vitória sobre o Palmeiras de Abel Ferreira. No entanto, os recentes fracassos na mesma competição estadual, incluindo uma derrota nas semifinais para seus rivais no início deste ano, aumentaram a pressão.
Até o momento, o São Paulo não tem um sucessor imediato, com a diretoria iniciando uma busca ativa no mercado enquanto a equipe se prepara para o próximo confronto contra o Chapecoense.
