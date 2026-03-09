O ex-atacante do Chelsea e do Inter Hernan Crespo foi demitido pelo São Paulo por “falta de harmonia”, apesar do bom início no Campeonato Brasileiro

A segunda passagem de Crespo pelo Morumbi começou em julho de 2025, quando ele voltou para estabilizar o time após a saída de Luis Zubeldia. Embora tenha conseguido afastar o clube de uma possível batalha contra o rebaixamento no ano passado, seu desempenho nas competições eliminatórias foi bem menos impressionante. As saídas decepcionantes da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, da segunda divisão, e a eliminação da Libertadores pelas mãos da LDU Quito acabaram por manchar o seu mandato.

Apesar desses reveses continentais, a temporada 2026 do Brasileirão havia começado com uma promessa imensa. O Tricolor havia conquistado impressionantes 10 pontos em 12 possíveis, uma sequência que geralmente garante ao técnico uma segurança significativa no emprego. No entanto, o atrito interno se mostrou grande demais para ser ignorado, levando o clube a buscar uma nova liderança uma semana após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras.

