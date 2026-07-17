Getty Images Sport
Traduzido por
O ex-atacante do Aston Villa, Jhon Duran, deve assinar contrato surpreendente na Europa, à medida que o pesadelo no Al-Nassr chega ao fim
Duran está prestes a assinar com o Benfica
O Benfica, gigante do futebol português, está prestes a fechar um acordo de transferência do atacante da seleção colombiana Duran, do Al-Nassr, segundo o jornal local A Bola. O atacante de 22 anos chegará ao Estádio da Luz por meio de um contrato de empréstimo do clube da Liga Profissional da Arábia Saudita. Para facilitar a transferência, a diretoria do Al-Nassr está disposta a cofinanciar a transação e arcar com a grande maioria do salário substancial do jogador.
- Getty Images Sport
O pesadelo saudita finalmente chega ao fim
A reportagem afirma que Duran recebeu, nesta semana, autorização do CEO do Al-Nassr, José Semedo, para procurar um novo clube a fim de relançar sua carreira. O ex-atacante do Villa foi contratado pelo Al-Nassr por 77 milhões de euros em janeiro de 2025, com um contrato no valor de cerca de 20 milhões de euros por ano, válido até 2030. No entanto, sua passagem pela Arábia Saudita tem sido decepcionante, com apenas 18 partidas disputadas entre competições nacionais e continentais.
Fim de períodos conturbados no setor de empréstimos
Antes de se transferir para Portugal, o atacante — que conta com 17 partidas pela seleção colombiana — passou por períodos de empréstimo sem sucesso no Fenerbahçe e no Zenit de São Petersburgo. Sua passagem pela Rússia foi ainda mais prejudicada por problemas disciplinares que o levaram a ser afastado do elenco principal. Essa falta de regularidade no futebol de clube acabou custando caro a Duran, que foi posteriormente excluído da convocação da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026.
- AFP
Exames médicos agendados em Lisboa
Duran deve chegar a Lisboa nos próximos dias para realizar exames médicos antes de se juntar oficialmente ao elenco de Marco Silva. O talentoso atacante será integrado imediatamente aos treinos de pré-temporada do clube para acelerar sua adaptação ao sistema tático da equipe.
Espera-se que sua chegada reforce o ataque do Benfica, que se prepara para uma temporada exigente tanto nas competições nacionais quanto na fase de grupos da Liga dos Campeões.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.