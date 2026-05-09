O ex-atacante do Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, se envolveu em uma brincadeira maluca com um extintor de incêndio, e o Marselha tomou medidas

De acordo com uma reportagem do L’Équipe, o ex-jogador do Arsenal e do Barcelona ficou de fora da convocação para o confronto deste domingo contra o Le Havre. O jogador de 36 anos teria sido o principal responsável por um tumulto ocorrido na noite de quinta-feira no centro de treinamento do clube, onde as tensões chegaram ao auge entre os jogadores.

A equipe teria ficado frustrada por passar várias noites confinada na residência esportiva. Na tentativa de “criar um clima”, Aubameyang teria liderado um grupo de aproximadamente 10 jogadores pelo prédio, causando grande confusão enquanto o grupo percorria várias salas até tarde da noite.