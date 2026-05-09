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O ex-atacante do Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, se envolveu em uma brincadeira maluca com um extintor de incêndio, e o Marselha tomou medidas
Caos no vestiário do Marselha
De acordo com uma reportagem do L’Équipe, o ex-jogador do Arsenal e do Barcelona ficou de fora da convocação para o confronto deste domingo contra o Le Havre. O jogador de 36 anos teria sido o principal responsável por um tumulto ocorrido na noite de quinta-feira no centro de treinamento do clube, onde as tensões chegaram ao auge entre os jogadores.
A equipe teria ficado frustrada por passar várias noites confinada na residência esportiva. Na tentativa de “criar um clima”, Aubameyang teria liderado um grupo de aproximadamente 10 jogadores pelo prédio, causando grande confusão enquanto o grupo percorria várias salas até tarde da noite.
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O incidente com o extintor de incêndio
O que começou como uma tentativa de descontrair o ambiente rapidamente tomou um rumo desastroso. A situação se agravou quando um extintor de incêndio foi acionado, tendo o seu conteúdo sido supostamente jogado sobre Bob Tahri, um membro da diretoria esportiva do Marselha responsável por fiscalizar o cumprimento do toque de recolher dos jogadores no centro de treinamento.
Tahri não foi o único alvo da brincadeira, já que sua cama e seus pertences pessoais também foram cobertos pelo spray do extintor. O dirigente teria ficado furioso com o tratamento recebido e não perdeu tempo em relatar o incidente à alta hierarquia do clube, o que levou a discussões internas imediatas sobre medidas disciplinares.
A diretoria do Marselha se posiciona
A diretoria do Marselha agiu rapidamente para resolver a falta de disciplina no elenco. O presidente interino Alban Juster e o novo presidente Stéphane Richard realizaram uma reunião com o elenco na sexta-feira para apurar os fatos exatos do exercício de “dinâmica de grupo” que foi longe demais, antes de decidirem sobre a punição adequada.
Embora vários jogadores tenham se envolvido nas travessuras da noite, o clube decidiu destacar Aubameyang por seu papel de liderança na brincadeira. A decisão de deixar o veterano de fora da viagem a Le Havre envia uma mensagem clara de que tal comportamento não será tolerado.
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Aubameyang pede desculpas sinceras
Desde então, Aubameyang apresentou um pedido de desculpas formal tanto a Tahri diretamente quanto à diretoria do Marselha pela confusão que ajudou a causar. Apesar da controvérsia, o atacante teve uma temporada produtiva, disputando 40 partidas em todas as competições nesta temporada e marcando 13 gols e 10 assistências.