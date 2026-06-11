O ex-assistente de Erik ten Hag no Manchester United está em negociações para assumir um novo cargo de treinador principal, após ter sido demitido apenas cinco meses após assumir o último cargo

Van der Gaag se prepara para uma jornada cheia de emoção em seu próximo passo na carreira. Ele está em negociações com o Marítimo, clube onde é considerado um verdadeiro ídolo. Essa mudança ocorre após o fim de sua aventura na Suíça, em outubro de 2025, quando o FC Zurique o demitiu após cinco meses no cargo. De acordo com as últimas notícias, o holandês está em negociações avançadas com a diretoria do clube madeirense.

Van der Gaag não é um estranho no Marítimo. Tendo passado cinco anos lá como jogador entre 2001 e 2006, o ex-zagueiro central conhece bem o ambiente na Madeira. Mais tarde, ele passou a atuar como técnico no clube, levando a equipe principal à classificação para as competições europeias durante a temporada 2009-10.