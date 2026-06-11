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O ex-assistente de Erik ten Hag no Manchester United está em negociações para assumir um novo cargo de treinador principal, após ter sido demitido apenas cinco meses após assumir o último cargo
Um possível retorno ao Marítimo
Van der Gaag se prepara para uma jornada cheia de emoção em seu próximo passo na carreira. Ele está em negociações com o Marítimo, clube onde é considerado um verdadeiro ídolo. Essa mudança ocorre após o fim de sua aventura na Suíça, em outubro de 2025, quando o FC Zurique o demitiu após cinco meses no cargo. De acordo com as últimas notícias, o holandês está em negociações avançadas com a diretoria do clube madeirense.
Van der Gaag não é um estranho no Marítimo. Tendo passado cinco anos lá como jogador entre 2001 e 2006, o ex-zagueiro central conhece bem o ambiente na Madeira. Mais tarde, ele passou a atuar como técnico no clube, levando a equipe principal à classificação para as competições europeias durante a temporada 2009-10.
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A perspectiva de um contrato de longo prazo
O Marítimo, que disputou recentemente a segunda divisão portuguesa, mas garantiu seu retorno à primeira divisão, vê em Van der Gaag a escolha ideal para liderar o novo projeto esportivo. Conforme noticiado pelo O Jogo, a confiança da diretoria é tão grande que os termos do acordo indicam um investimento de longo prazo na experiência do técnico holandês para estabilizar a equipe na elite. A reportagem indica que o ex-assistente do United tem um contrato assinado até 2028.
A experiência com Ten Hag e o United
A carreira de Van der Gaag ganhou impulso na Holanda, onde atuou como técnico do Jong Ajax antes de Ten Hag promovê-lo a seu assistente na equipe principal do Ajax. Juntos, conquistaram títulos e consolidaram uma parceria de sucesso que os levou ao United.
Ele deixou o cargo após dois anos, em meio a uma reestruturação na comissão técnica de Ten Hag, mas foi somente em maio do ano seguinte que Van der Gaag voltou a assumir o cargo de técnico principal, no Zurique. Ele comandou 11 partidas pelo time suíço, vencendo cinco e perdendo outras cinco.
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Uma carreira de treinador itinerante
Van der Gaag está acostumado às pressões de ser o responsável pelo time, tendo construído um extenso currículo em vários países e ligas diferentes. Além de sua passagem inicial pelo Marítimo, sua trajetória como técnico o levou ao Belenenses, em Portugal, ao Ermis Aradippou, em Chipre, e a vários cargos em sua terra natal, a Holanda, incluindo o FC Eindhoven, o NAC Breda e o Excelsior.