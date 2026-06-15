O ex-alvo do Bayern de Munique vem de uma temporada desastrosa! Nico Williams está em uma encruzilhada na Copa do Mundo

Logo após o Euro 2024, Williams poderia ter protagonizado uma mega transferência. O FC Barcelona o queria a todo custo e, na verdade, era considerado o destino dos seus sonhos. No entanto, ele acabou ficando no Athletic Club, clube pelo qual joga desde os 12 anos de idade.

Um dos motivos para isso foi provavelmente uma promessa feita ao seu irmão mais velho, Inaki, que, como se sabe, também joga pelo Bilbao. Ele queria muito jogar mais um ano ao lado dele — entre outras coisas, porque um grande destaque os aguardava: a final da Liga Europa de 2025 seria disputada em Bilbao, e Williams queria comemorar um título internacional ao lado do irmão no San Mamés, seu estádio. E eles quase chegaram, pelo menos, à final; no caminho para a semifinal, Williams contribuiu com quatro gols e duas assistências. Mas o último passo não deu certo: na semifinal, o Bilbao não teve praticamente nenhuma chance contra o Manchester United.

Williams brilhou especialmente na partida de volta das oitavas de final contra a AS Roma, quando seus dois gols foram decisivos para a reviravolta após a derrota por 1 a 2 na partida de ida; os bascos venceram a partida de volta em casa por 3 a 1. No geral, Williams teve uma temporada 2024/25 decente. No entanto, ele não se destacou de forma alguma, o que se esperava dele mais do que nunca após suas conquistas na Euro 2024. Além disso, ele passou a sofrer cada vez mais com problemas de lesões.

Apesar disso, Williams voltou a ser muito cobiçado no verão de 2025. Além do Barça, também o Bayern de Munique, que acabou contratando Luis Díaz para a lateral e acertou em cheio, teria demonstrado interesse na estrela do Euro de 2024. O clube alemão, recordista de títulos, teria tentado atrair o atacante com um salário anual generoso, mas, como se sabe, os esforços foram em vão.