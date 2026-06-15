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Nico WilliamsGetty Images
Oliver Maywurm

Traduzido por

O ex-alvo do Bayern de Munique vem de uma temporada desastrosa! Nico Williams está em uma encruzilhada na Copa do Mundo

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Espanha x Cabo Verde
Espanha
N. Williams

Foi no Euro 2024 que ele realmente brilhou, mas sua transferência para um grande clube fracassou duas vezes. Hoje, Nico Williams está bem longe dos melhores do mundo — será que ele vai conseguir reverter essa tendência na Copa do Mundo?

Nico Williams deixou para trás dois verões turbulentos. Há dois anos, em 2024, ele encantou a todos que o assistiam com a bola nos pés. Há um ano, em 2025, ele ganhou as manchetes fora de campo. Este verão, em 2026, pode ser decisivo para o futuro da carreira do craque do drible.

Pois Williams, para quem todas as portas estavam abertas e cujo caminho para se tornar uma estrela mundial parecia traçado, encontra-se em uma encruzilhada: será que ele continuará sendo o jogador excepcional que pode ser? Ou será que as coisas ficarão cada vez mais calmas em torno do jogador do Athletic Bilbao?

  • No Euro 2024, Williams foi uma das revelações do torneio. Ao lado de Lamine Yamal, que na época tinha apenas 16 anos durante a maior parte da fase final, ele formou uma dupla de alas espanhola que provocou explosões de alegria não apenas entre os torcedores da Furia Roja. Com seu estilo de jogo espetacular e seus dribles fulminantes, Williams brilhou repetidas vezes. Um ponto muito importante: era arte eficaz; o jogador, então com 21/22 anos, além de seus destaques individuais, também tinha um grande valor para a equipe.

    No final, veio o título europeu; o brilhante Williams foi eleito o melhor jogador da partida na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na final, tendo marcado o primeiro gol da Espanha com uma finalização fria após passe de Yamal. “No momento, ainda não temos plena consciência do que conquistamos”, disse um Williams eufórico após o triunfo em Berlim. “Isso é para todos que acreditaram em mim desde o início. [...] As pessoas agora estão me conhecendo melhor e me demonstrando muito respeito. Eu valorizo muito isso. Trabalho duro para ser um dos melhores na minha posição.”

    De fato, durante o Euro na Alemanha, Williams era considerado um dos melhores alas do planeta. E por isso, naquela época, provavelmente ninguém imaginava que o espanhol de 23 anos continuaria jogando em Bilbao agora, na véspera da Copa do Mundo de 2026. E quase ninguém teria imaginado que Williams está atualmente bem longe dos melhores do mundo em sua posição.

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  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams: Será que ele recusou o Barcelona em 2024 por causa de uma promessa feita ao irmão?

    Logo após o Euro 2024, Williams poderia ter protagonizado uma mega transferência. O FC Barcelona o queria a todo custo e, na verdade, era considerado o destino dos seus sonhos. No entanto, ele acabou ficando no Athletic Club, clube pelo qual joga desde os 12 anos de idade.

    Um dos motivos para isso foi provavelmente uma promessa feita ao seu irmão mais velho, Inaki, que, como se sabe, também joga pelo Bilbao. Ele queria muito jogar mais um ano ao lado dele — entre outras coisas, porque um grande destaque os aguardava: a final da Liga Europa de 2025 seria disputada em Bilbao, e Williams queria comemorar um título internacional ao lado do irmão no San Mamés, seu estádio. E eles quase chegaram, pelo menos, à final; no caminho para a semifinal, Williams contribuiu com quatro gols e duas assistências. Mas o último passo não deu certo: na semifinal, o Bilbao não teve praticamente nenhuma chance contra o Manchester United.

    Williams brilhou especialmente na partida de volta das oitavas de final contra a AS Roma, quando seus dois gols foram decisivos para a reviravolta após a derrota por 1 a 2 na partida de ida; os bascos venceram a partida de volta em casa por 3 a 1. No geral, Williams teve uma temporada 2024/25 decente. No entanto, ele não se destacou de forma alguma, o que se esperava dele mais do que nunca após suas conquistas na Euro 2024. Além disso, ele passou a sofrer cada vez mais com problemas de lesões.

    Apesar disso, Williams voltou a ser muito cobiçado no verão de 2025. Além do Barça, também o Bayern de Munique, que acabou contratando Luis Díaz para a lateral e acertou em cheio, teria demonstrado interesse na estrela do Euro de 2024. O clube alemão, recordista de títulos, teria tentado atrair o atacante com um salário anual generoso, mas, como se sabe, os esforços foram em vão.

  • Nico Williams: a porta do Barça está “fechada para sempre para ele”

    Enquanto isso, o novo desejo de Williams de mudar de clube causou descontentamento em Bilbao. Desconhecidos picharam um mural em que ele e seu irmão Inaki aparecem, escrevendo sobre o rosto de Nico: “Quer você vá embora ou fique, você perdeu nosso respeito”. O Athletic Club demonstrou seu apoio à sua superestrela, que provavelmente preferia voltar ao Barça.

    Williams recusou, portanto, inicialmente uma lucrativa renovação de contrato com seu clube natal; em vez disso, já se falava, no final de junho de 2025, de um pré-contrato com o Barcelona. Lá, ele teria a chance de jogar ao lado de seu amigo Yamal, formando uma dupla perfeita com a joia dos catalães. Além disso, Williams estava convencido de que se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo do Barça sob o comando do técnico Hansi Flick.

    Mas pouco depois, no início de julho de 2025, ficou claro: Williams não iria para Barcelona, onde já se esperava sua chegada. Em vez disso, ele acabou assinando o novo contrato XXL em Bilbao, que o vincula aos bascos até 2035. No vídeo de apresentação da renovação, Williams chegou a fazer referência às pichações sobre sua imagem no mural, pintando sobre elas o número “2035”.

    “Quando se trata de tomar decisões, o mais importante para mim é ouvir meu coração”, disse Williams no vídeo de anúncio no Instagram. “Estou onde quero estar, com meu pessoal. Este é o meu lar.” Em Barcelona, a decisão de Williams causou, naturalmente, grande decepção. O jogador da seleção espanhola não teria recusado pessoalmente a proposta do Blaugrana, o que não foi nada bem recebido no Camp Nou. “A porta para ele está fechada para sempre”, citou a emissora de rádio RAC1, citando uma fonte interna do Barça.

  • Nico WilliamsGetty Images

    Nico Williams teve uma temporada desastrosa

    Com o caminho para o clube dos seus sonhos bloqueado, a Williams não restou outra opção a não ser concentrar-se nas vantagens de permanecer em Bilbao. “Acho que temos uma temporada muito longa pela frente e grandes desafios, como a Liga dos Campeões, onde todos gostariam de jogar. E o que há de melhor do que fazer isso com o clube da minha vida? Quero continuar a fazer história”, afirmou ele logo após a surpreendente renovação do contrato.

    Com o ímpeto de uma excelente atuação pela Espanha na semifinal da Liga das Nações contra a França em junho de 2025, quando marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 5 a 4 sobre a Equipe Tricolore, Williams queria reverter rapidamente o descontentamento que por vezes prevalecia em Bilbao devido às suas intenções de transferência e voltar a ser uma figura de identificação. Ainda mais porque ele estava particularmente ansioso pela Liga dos Campeões.

    A temporada passada começou de forma brilhante. Na primeira rodada da LaLiga, Williams foi o herói da vitória por 3 a 2 sobre o Sevilla, com um gol e duas assistências. Mas esse seria um de seus poucos destaques na temporada 2025/26. Particularmente amargo: na Liga dos Campeões, da qual o Bilbao foi eliminado após a fase de grupos, Williams foi titular apenas duas vezes devido a lesões. Foram apenas três partidas no total, e suas únicas participações até então na competição de clubes mais importante do mundo foram totalmente sem brilho.

    A virilha, em particular, causou grandes problemas a Williams. Para seu estilo de jogo, que se baseia em dinamismo, mudanças rápidas de direção e dribles ágeis, qualquer limitação física é, naturalmente, um veneno. E assim, Williams nunca conseguiu se firmar de verdade na temporada passada, tendo que lutar repetidamente para se recuperar. Na última partida da temporada, ele sentiu uma dor na coxa e, por um momento, chegou a temer pela sua participação na Copa do Mundo de 2026.

  • Será que Nico Williams vai brilhar novamente no Mundial?

    A última vez que Williams pôde jogar pela seleção nacional foi em setembro de 2025, quando teve que ser substituído por lesão durante a partida das eliminatórias da Copa do Mundo na Turquia, que terminou em 6 a 0, e ficou condenado a assistir aos jogos de fora por várias semanas.

    O técnico de sucesso da Espanha, Luis de la Fuente, aposta em Williams para sua seleção para a Copa do Mundo, apesar de tudo. Mesmo que ele tenha passado por uma temporada tão problemática e mesmo não tendo podido convocá-lo nos últimos nove meses. Ele sabe exatamente o quanto Williams foi importante para sua equipe no caminho para o triunfo no Euro – e, por isso, não quer de forma alguma abrir mão dele na fase final da Copa do Mundo.

    Assim como Lamine Yamal, que se lesionou em abril, Williams retornou recentemente aos treinos como parte da preparação para a Copa do Mundo. Os problemas na coxa parecem ter sido superados e, embora sua participação na primeira partida da fase de grupos contra Cabo Verde na segunda-feira ainda seja incerta, Williams pode desempenhar um papel importante ao longo da Copa do Mundo em uma das principais favoritas.

    No melhor dos casos, ele também aproveitará o palco para recuperar seu prestígio esportivo. Isso sofreu visivelmente desde a euforia do Euro 2024, mas mesmo assim Williams poderia formar novamente a dupla de alas da Espanha com seu amigo Yamal na Copa do Mundo. Se estiver 100% em forma, ele deve continuar sendo a primeira opção graças à sua velocidade. Será que este verão será novamente positivo e agitado para Williams?

  • Nico Williams: Seus torneios disputados até agora pela Espanha

    Copa do Mundo de 2022:


    Partidas

    4

    Gols

    0

    Assistências

    0

    Resultados

    Oitavas de final

    Euro 2024:


    Jogos

    6

    Gols

    2

    Assistências

    1

    Resultados

    Campeão da Europa


Copa do Mundo
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