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O ex-aluno de Roberto De Zerbi no Brighton, muito apreciado pelo técnico, dá sua opinião sincera sobre as chances do Tottenham de se manter na Premier League sob o comando do novo treinador
De Zerbi assume o comando
O Tottenham confirmou a contratação de De Zerbi nesta terça-feira, oferecendo ao ex-técnico do Brighton um contrato de longo prazo, em meio à luta para evitar uma queda catastrófica para a Championship. O italiano chega a um clube em crise, com os Spurs atualmente apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, após uma sequência alarmante de resultados. Apesar dos altos riscos financeiros e da ausência de uma cláusula de rebaixamento em seu contrato, a contratação é vista como uma importante demonstração de intenções.
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O veredicto sobre a permanência de Lallana
Em entrevista ao programa “talkSPORT Breakfast”, Lallana expressou sua convicção absoluta de que De Zerbi é o homem certo para tirar o Tottenham da zona de rebaixamento, revelando que membros do elenco dos Spurs já buscaram seu conhecimento sobre os métodos do italiano.
Quando questionado se De Zerbi conseguiria manter o Spurs na primeira divisão, o ex-meio-campista do Brighton respondeu: “Com certeza. Não tenho a menor dúvida. Acho que eles têm muita, muita sorte. Na verdade, estou até com um pouco de inveja. Falei com um jogador do Spurs que estava me pedindo dicas sobre ele. Sei que eles vão passar por uma montanha-russa, mas uma ótima.”
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Foi feita uma comparação com Klopp
Com base em sua vasta experiência jogando sob o comando de Jurgen Klopp no Liverpool, Lallana observou uma semelhança marcante no temperamento entre o alemão e De Zerbi, apesar de suas filosofias táticas contrastantes. Lallana disse: “Na verdade, sempre o comparei com o Jurgen. Provavelmente apenas pela paixão que ambos têm pelo futebol. Acho que, em termos táticos e de modo de jogo, eles são completamente diferentes. Mas, no que diz respeito ao amor e à paixão pelo futebol, são exatamente iguais.
“Roberto é um homem extremamente inteligente. Ele sabe que não tem tempo para jogar de uma determinada maneira, com um determinado estilo. Ele não é arrogante a ponto de não entender isso. Ele sabe que precisa entrar em campo e motivar um grupo de jogadores. Felizmente para o Roberto, ele talvez não saiba disso, mas é um dos treinadores e pessoas mais inspiradoras que existem, na minha opinião. Após cinco minutos de conversa na nossa primeira reunião, quando ele chegou ao Brighton, eu já estava convencido. Não tenho dúvidas de que ele seria capaz de repetir isso no Spurs.”
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Estreia difícil em Wearside
De Zerbi enfrentará um teste imediato às suas capacidades de manter o time na primeira divisão quando levar sua equipe para enfrentar o Sunderland no Stadium of Light, no dia 12 de abril. O italiano terá então de esperar seis dias pela sua estreia em casa, no norte de Londres, onde um confronto decisivo contra seu ex-clube, o Brighton, colocará ainda mais à prova sua capacidade de motivar a equipe nesta reta final decisiva da Premier League.