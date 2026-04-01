O ex-aluno de Roberto De Zerbi no Brighton, muito apreciado pelo técnico, dá sua opinião sincera sobre as chances do Tottenham de se manter na Premier League sob o comando do novo treinador

Com base em sua vasta experiência jogando sob o comando de Jurgen Klopp no Liverpool, Lallana observou uma semelhança marcante no temperamento entre o alemão e De Zerbi, apesar de suas filosofias táticas contrastantes. Lallana disse: “Na verdade, sempre o comparei com o Jurgen. Provavelmente apenas pela paixão que ambos têm pelo futebol. Acho que, em termos táticos e de modo de jogo, eles são completamente diferentes. Mas, no que diz respeito ao amor e à paixão pelo futebol, são exatamente iguais.

“Roberto é um homem extremamente inteligente. Ele sabe que não tem tempo para jogar de uma determinada maneira, com um determinado estilo. Ele não é arrogante a ponto de não entender isso. Ele sabe que precisa entrar em campo e motivar um grupo de jogadores. Felizmente para o Roberto, ele talvez não saiba disso, mas é um dos treinadores e pessoas mais inspiradoras que existem, na minha opinião. Após cinco minutos de conversa na nossa primeira reunião, quando ele chegou ao Brighton, eu já estava convencido. Não tenho dúvidas de que ele seria capaz de repetir isso no Spurs.”