O ex-ala do Newcastle, Allan Saint-Maximin, fecha contrato para substituir Wilfried Zaha em time da MLS após breve retorno à Ligue 1

De acordo com o L’Equipe, Saint-Maximin está prestes a encerrar sua breve passagem pelo futebol francês com o Lens para iniciar uma nova etapa na Major League Soccer. O atacante de 29 anos chegou a um acordo para se transferir para o Charlotte antes da próxima janela de transferências nos Estados Unidos.

Apesar da forte resistência do Lens, que queria desesperadamente mantê-lo para a próxima temporada, o apelo lucrativo de se mudar para os Estados Unidos acabou sendo forte demais para o jogador recusar.