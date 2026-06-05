AFP
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O ex-ala do Newcastle, Allan Saint-Maximin, fecha contrato para substituir Wilfried Zaha em time da MLS após breve retorno à Ligue 1
Ala francês fecha contrato nos Estados Unidos
De acordo com o L’Equipe, Saint-Maximin está prestes a encerrar sua breve passagem pelo futebol francês com o Lens para iniciar uma nova etapa na Major League Soccer. O atacante de 29 anos chegou a um acordo para se transferir para o Charlotte antes da próxima janela de transferências nos Estados Unidos.
Apesar da forte resistência do Lens, que queria desesperadamente mantê-lo para a próxima temporada, o apelo lucrativo de se mudar para os Estados Unidos acabou sendo forte demais para o jogador recusar.
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A saída de Zaha libera a vaga reservada
Saint-Maximin chega aos Estados Unidos com grande destaque. O ex-ídolo da Premier League deve ocupar uma vaga crucial de “Jogador Designado” na Carolina do Norte, o que lhe permite contornar as rígidas regras do teto salarial da liga.
Essa vaga de destaque no elenco surgiu imediatamente após o experiente atacante Wilfried Zaha anunciar sua saída definitiva de Charlotte, levando a ambiciosa franquia americana a agir rapidamente para contratar o versátil atacante francês como seu principal reforço ofensivo.
Journeyman volta a estar em forma na França
A iminente transferência de Saint-Maximin encerra um período de instabilidade desde sua saída do St James' Park, em 2023, por 23 milhões de libras, clube no qual marcou 13 gols em 124 partidas.
Após uma passagem pelo Al-Ahli e um empréstimo produtivo sob o comando de José Mourinho no Fenerbahçe, ele atuou pelo Club América antes de assinar com o Lens por um contrato de curto prazo em fevereiro de 2026.
Ele teve uma excelente metade de temporada de volta à França, marcando quatro gols e dando três assistências em 13 partidas, ajudando o Lens a conquistar a Coupe de France e terminar em segundo lugar no campeonato.
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Contratação de destaque chega durante o intervalo
O novo atacante chega ao Charlotte em um momento interessante, com a temporada da MLS atualmente suspensa devido aos preparativos para a próxima Copa do Mundo. Seu novo clube ocupa a sexta posição na classificação da Conferência Leste, tendo somado 21 pontos nas primeiras 15 partidas, o que o deixa 12 pontos atrás do líder, o Nashville.
Saint-Maximin aproveitará esta pausa competitiva no meio da temporada para se integrar ao elenco antes de fazer sua estreia em casa contra o rival regional Atlanta United, quando a liga for retomada em 22 de julho.