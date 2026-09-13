90'+4 - INCRÍVEL 3 A 2 DO SASSUOLO, ADZIC! O ex-jogador, emprestado pela Juventus, recebe de Laurienté após um contra-ataque fulminante com a defesa da Juventus ausente: o montenegrino puxa para a direita e vence Vicario, o Sassuolo ganha no último lance.
90'+1' - EMPATE DE ZHEGROVA! De novo o kosovar, recebe, puxa para a canhota e bate no primeiro pau, com Muric falhando e não conseguindo chegar na bola. A Juventus faz 2 a 2.
89' - SEGUNDO GOL DO SASSUOLO, BOWIE!Grande jogada de Bakola, que avança pela esquerda deixando Bremer para trás, e toca para o meio para o ex-Hellas: chute cirúrgico de canhota na trave e 2 a 1 para o Sassuolo.
84' - Woltemade perde a chance do segundo gol, cabeceando para fora após escanteio, em ótima posição.
83' - Grande jogada de Alajbegovic, que escapa pela esquerda e bate colocado, Muric manda para escanteio.
82' - EMPATE DA JUVE, ZHEGROVA! Cruzamento da esquerda, Muric espalma em Kolo Muani e a bola sobra para o kosovar, que puxa para a canhota e bate forte para o gol.
74' - Segundo gol do Sassuolo anulado! O ex-jogador Adzic é lançado em profundidade, em posição suspeita, e escolhe tocar para Cinquegrano, que manda para a rede, mas ele estava certamente em impedimento.
69' - Juventus perto do empate com uma forte finalização de direita de Douglas Luiz da entrada da área, Muric espalma para escanteio.
65' - O SASSUOLO ABRE O PLACAR, ESPOSITO! Tabela rápida entre Berardi e Matic, o sérvio enfia grande passe para o ex-Inter, que sozinho diante de Vicario não erra com a direita e faz o 1 a 0. Kalulu dava condição.
61' - Mais uma vez Alajbegovic, mais uma vez de fora da área com a direita, mais uma vez Muric defende.
47' - O Sassuolo responde na hora com uma batida colocada de canhota de Berardi, e Vicario aparece bem para mandar para escanteio.
46' - Alajbegovic sai em meio à marcação e bate de direita da entrada da área, Muric manda para escanteio.
44' - Mais uma vez Conceicao pela direita, cruzamento perigoso para o meio, mas o atacante não consegue chegar.
37' - Esposito tenta com um bonito chute de direita de fora da área: a bola sai ao lado.
36' - Kolo Muani dispara pela direita e cruza para Conceicao, mas Muric se antecipa.
33' - Chance desperdiçada por Koopmeiners: Conceicao escapa pela esquerda e cruza para o meio para a chegada do holandês, que finaliza de canhota, fraco e no meio do gol.
27- Tabela rápida entre Berardi e Esposito na entrada da área, com o capitão do Sassuolo sendo parado no último momento pela saída de Vicario.
15' - Grande jogada de Alajbegovic pela esquerda: pedalada e cruzamento perigoso para o meio, mas não há ninguém para finalizar.
7' - Jogada de Berardi, pelo centro-esquerda: parte para o gol, entra na área, desloca a bola, mas Lucumi vai bem ao se colocar entre ele e a bola para permitir a saída de Vicario.
3' - Trave de Nico Gonzalez! Grande chute do argentino, de direita, de fora da área: a bola raspa o travessão.