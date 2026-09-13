Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

O ex-Adzic aos 94' castiga a Juventus: o Sassuolo vence por 3 a 2 no último segundo

Sassuolo x Juventus
Sassuolo
Juventus
Campeonato Italiano

Acompanhe conosco AO VIVO a quarta rodada da Serie A.

4ª rodada da Serie A

Sassuolo-Juventus 2 a 2

Gols: 65' Esposito (S), 82' Zhegrova (J), 89' Bowie (S), 90'+1' Zhegrova (J)


A Juventus de Luciano Spalletti volta a campo após o empate em casa, buscado nos acréscimos, contra o Milan, para tentar a terceira vitória no campeonato na quarta rodada da Serie A, marcada para as 20h45 no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, contra o Sassuolo de Alberto Aquilani, que soma 4 pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota. O objetivo da Juventus é alcançar a Lazio, com 10 pontos, na primeira colocação da tabela, à espera dos jogos de Inter e Roma, marcados para amanhã, mas pela frente há um adversário nada simples. Randal Kolo Muani busca a primeira alegria no campeonato; no Sassuolo, atenção para Adzic, emprestado justamente pela Juventus, inicialmente no banco.



  • Os gols e os melhores momentos:

    89' - GOL DO SASSUOLO, BOWIE! Grande jogada de Bakola, que avança pela esquerda deixando Bremer para trás, e toca para o meio para o ex-Hellas: chute de esquerda cirúrgico na trave e 2 a 1 para o Sassuolo.


    84' - Woltemade perde a chance do segundo gol, cabeceando para fora após escanteio, em ótima posição.


    83' - Grande jogada de Alajbegovic, que passa pela esquerda e bate colocado, Muric manda para escanteio.


    82' - EMPATE DA JUVENTUS, ZHEGROVA! Cruzamento pela esquerda, Muric espalma em Kolo Muani e a bola sobra para o kosovar, que puxa para a esquerda e bate forte para o gol.


    74' - Anulado o segundo gol do Sassuolo! O ex-Adzic é lançado em profundidade, em posição suspeita, e escolhe tocar para Cinquegrano, que manda para a rede, mas ele estava certamente em impedimento.


    69' - A Juventus chega perto do empate com um chute forte de direita de Douglas Luiz da entrada da área, Muric espalma para escanteio.


    65' - O SASSUOLO ABRE O PLACAR, ESPOSITO! Tabela rápida entre Berardi e Matic, o sérvio enfia grande bola para o ex-Inter, que sozinho diante de Vicario não erra com a direita e faz 1 a 0. Kalulu dava condição.


    61' - De novo Alajbegovic, de novo de fora com a direita, de novo Muric faz a defesa.


    47' - O Sassuolo responde na hora com um chute colocado de esquerda de Berardi, e Vicario aparece bem para mandar para escanteio.


    46' - Alajbegovic avança em jogada individual e bate de direita da entrada da área, Muric manda para escanteio.


    44' - Mais uma vez Conceicao pela direita, cruzamento perigoso para o meio, mas o atacante não chega.


    37' - Esposito tenta com um belo chute de direita de fora: a bola sai ao lado.


    36' - Kolo Muani dispara pela direita e cruza para o meio para Conceicao, mas Muric se antecipa.


    33' - Chance desperdiçada por Koopmeiners: Conceicao avança pela esquerda e cruza para o meio para o holandês que vinha de trás, mas ele finaliza fraco e no centro com a esquerda.


    27- Tabela rápida entre Berardi e Esposito na entrada da área, com o capitão do Sassuolo sendo parado no último momento pela saída de Vicario.


    15' - Grande jogada de Alajbegovic pela esquerda: pedalada e cruzamento perigoso para o meio, mas não aparece ninguém para finalizar.


    7' - Jogada de Berardi, pela meia esquerda: parte em direção ao gol, entra na área, desloca a bola, mas Lucumi vai bem ao se colocar entre ele e a bola para permitir a saída de Vicario.


    3' - Trave de Nico Gonzalez! Grande chute do argentino, de direita, de fora da área: a bola raspa o travessão.

    • Publicidade

  • A ficha técnica

    Sassuolo-Juventus 2-2

    Gols: 65' Esposito (S), 82' Zhegrova (J), 89' Bowie (S), 90+1' Zhegrova (J)


    Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes (a partir dos 81' Caleta-Car), Doig; Lipani (a partir dos 55' Bakola), Matic, Thorstvedt (a partir dos 70' Adzic); Berardi (a partir dos 70' Dominguez), Esposito (a partir dos 70' Bowie), Laurienté. Técnico: Aquilani


    Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (a partir dos 46' Kelly), Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners (a partir dos 71' Sarr); Conceição (a partir dos 60' Zhegrova), Nico González (a partir dos 60' Woltemade), Alajbegovic(a partir dos 87' Oboavwoduo); Kolo Muani. Téc. Spalletti


    Advertidos: Lucumi (J), Lipani (S), Douglas Luiz (J)

    Expulsos: -

    Assistências: Matic (S), Bakola (S), Kolo Muani (J)

    Árbitro: Sacchi

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Liga Europa
Juventus crest
Juventus
JUV
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Campeonato Italiano
A.C. Monza crest
A.C. Monza
MON
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS