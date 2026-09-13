89' - GOL DO SASSUOLO, BOWIE! Grande jogada de Bakola, que avança pela esquerda deixando Bremer para trás, e toca para o meio para o ex-Hellas: chute de esquerda cirúrgico na trave e 2 a 1 para o Sassuolo.
84' - Woltemade perde a chance do segundo gol, cabeceando para fora após escanteio, em ótima posição.
83' - Grande jogada de Alajbegovic, que passa pela esquerda e bate colocado, Muric manda para escanteio.
82' - EMPATE DA JUVENTUS, ZHEGROVA! Cruzamento pela esquerda, Muric espalma em Kolo Muani e a bola sobra para o kosovar, que puxa para a esquerda e bate forte para o gol.
74' - Anulado o segundo gol do Sassuolo! O ex-Adzic é lançado em profundidade, em posição suspeita, e escolhe tocar para Cinquegrano, que manda para a rede, mas ele estava certamente em impedimento.
69' - A Juventus chega perto do empate com um chute forte de direita de Douglas Luiz da entrada da área, Muric espalma para escanteio.
65' - O SASSUOLO ABRE O PLACAR, ESPOSITO! Tabela rápida entre Berardi e Matic, o sérvio enfia grande bola para o ex-Inter, que sozinho diante de Vicario não erra com a direita e faz 1 a 0. Kalulu dava condição.
61' - De novo Alajbegovic, de novo de fora com a direita, de novo Muric faz a defesa.
47' - O Sassuolo responde na hora com um chute colocado de esquerda de Berardi, e Vicario aparece bem para mandar para escanteio.
46' - Alajbegovic avança em jogada individual e bate de direita da entrada da área, Muric manda para escanteio.
44' - Mais uma vez Conceicao pela direita, cruzamento perigoso para o meio, mas o atacante não chega.
37' - Esposito tenta com um belo chute de direita de fora: a bola sai ao lado.
36' - Kolo Muani dispara pela direita e cruza para o meio para Conceicao, mas Muric se antecipa.
33' - Chance desperdiçada por Koopmeiners: Conceicao avança pela esquerda e cruza para o meio para o holandês que vinha de trás, mas ele finaliza fraco e no centro com a esquerda.
27- Tabela rápida entre Berardi e Esposito na entrada da área, com o capitão do Sassuolo sendo parado no último momento pela saída de Vicario.
15' - Grande jogada de Alajbegovic pela esquerda: pedalada e cruzamento perigoso para o meio, mas não aparece ninguém para finalizar.
7' - Jogada de Berardi, pela meia esquerda: parte em direção ao gol, entra na área, desloca a bola, mas Lucumi vai bem ao se colocar entre ele e a bola para permitir a saída de Vicario.
3' - Trave de Nico Gonzalez! Grande chute do argentino, de direita, de fora da área: a bola raspa o travessão.