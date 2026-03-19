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O Everton recebeu orientações sobre como manter seu “talento único” neste verão, em meio ao interesse de transferência do Manchester United e do Arsenal, enquanto os Toffees são alertados contra uma venda por uma quantia elevada
Conjunto de habilidades: O que Ndiaye traz para o Everton
O Everton contratou Ndiaye por apenas 17 milhões de libras (23 milhões de dólares) no verão de 2024. Esse acordo, fechado com o Marselha, acabou se revelando uma verdadeira pechincha. O meia de 26 anos tornou-se uma peça criativa fundamental na máquina da Premier League que David Moyes vem montando em Merseyside.
Ndiaye marcou 11 gols em todas as competições na última temporada e já soma cinco gols, além de três assistências, na temporada 2025-26. Sua habilidade de passar pelos zagueiros, levando a bola sem esforço pelo campo, chamou a atenção dos principais times da Inglaterra e de toda a Europa.
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Por que Ndiaye é considerado um talento especial
Gray não se surpreende com o aumento das especulações sobre uma possível transferência. O ex-jogador do Everton — em entrevista concedida em parceria com o BetSelect.co.uk — explicou ao GOAL o que torna Ndiaye especial: “Ele é um driblador. Não vemos muitos assim hoje em dia. Ele é um jogador que gosta de correr com a bola, gosta de driblar os adversários, é rápido, talentoso, tem ótimas habilidades e parece ter uma atitude muito boa também. E foi uma pechincha o Everton ter contratado ele pelo valor que pagaram.
“E, sim, ele tem se saído brilhantemente bem, atraindo muita atenção, e isso vai ser um grande, grande desafio para o Everton também. Se o Everton conseguisse se classificar para as competições europeias de alguma forma, isso ajudaria muito a mantê-lo lá. Mas Moyes é muito persuasivo, e eu gosto do David. Ele é um bom treinador. Eu o conheço bem, obviamente, e acho que ele estaria desesperadamente interessado em mantê-lo lá, porque ele é um talento único.
“A maneira como ele conduz o jogo, basta passar a bola para ele e ele consegue driblar por uns 30 segundos, e você pode respirar fundo enquanto ele passa por três ou quatro jogadores. Ele é esse tipo de jogador. Então, o David vai estar desesperadamente ansioso para mantê-lo.”
Preço: Quanto valeria Ndiaye em 2026?
Quando questionado se era alguma surpresa que o Everton tivesse enfrentado pouca concorrência pela contratação de Ndiaye ao trazê-lo de volta ao futebol inglês — já que seu talento se destacou pela primeira vez no Sheffield United —, Gray acrescentou: “Bem, é assim que as coisas funcionam. Quero dizer, se você fizer o trabalho de olheiro direito. E isso foi estranho, porque ele estava aparecendo um pouco nas manchetes, sim, em um time que estava passando por muitas, muitas dificuldades. Mas ninguém, não sei por quê, o que eles viram e não gostaram nele. Não sei, mas isso foi benéfico para o Everton, então não vamos reclamar.”
O Everton tem Ndiaye vinculado a um contrato até 2029, então não está sob pressão para vender. Se eles se abrissem a ofertas, porém, é provável que obtivessem um lucro considerável com o ponta nascido na França.
Questionado se ele poderia gerar uma quantia quatro vezes maior do que a que o levou para Merseyside, Gray disse sobre o preço pedido por Ndiaye: “Fácil, fácil, fácil, fácil. Vou te dizer o que você quer saber: ele é um jogador em campo. Acho que dinheiro no banco não te leva para o topo da tabela. Pode comprar novos jogadores, mas o que você perde? Você perde um jogador realmente bom que é uma parte extremamente importante da equipe.
“Defensivamente, tudo bem, dá para se virar. Se você vender zagueiros, sempre acho que pode trazer outras pessoas que saibam defender e ensiná-las, mas o talento que ele tem é muito difícil de replicar e ensinar. Ele é simplesmente um jogador de futebol nato e talentoso, então tentar replicar isso, mesmo com mais 60 a 70 milhões de libras, vai ser muito difícil. Você tem que, então, incentivar alguém a vir também, o que nunca é fácil.”
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Em busca da Europa: Everton na luta por um lugar entre os sete primeiros
O Everton está ciente dos olhares de admiração que continuam sendo lançados na direção de Ndiaye. Gray tem razão ao sugerir que a classificação para as competições europeias ajudaria o time a manter seus principais jogadores no Hill Dickinson Stadium, já que os comandados de Moyes ocupam a oitava posição na tabela da Premier League — ainda bem na briga por vagas nas competições continentais —, faltando oito partidas para o fim da temporada.
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