O Everton recebeu orientações sobre como manter seu “talento único” neste verão, em meio ao interesse de transferência do Manchester United e do Arsenal, enquanto os Toffees são alertados contra uma venda por uma quantia elevada

Quando questionado se era alguma surpresa que o Everton tivesse enfrentado pouca concorrência pela contratação de Ndiaye ao trazê-lo de volta ao futebol inglês — já que seu talento se destacou pela primeira vez no Sheffield United —, Gray acrescentou: “Bem, é assim que as coisas funcionam. Quero dizer, se você fizer o trabalho de olheiro direito. E isso foi estranho, porque ele estava aparecendo um pouco nas manchetes, sim, em um time que estava passando por muitas, muitas dificuldades. Mas ninguém, não sei por quê, o que eles viram e não gostaram nele. Não sei, mas isso foi benéfico para o Everton, então não vamos reclamar.”

O Everton tem Ndiaye vinculado a um contrato até 2029, então não está sob pressão para vender. Se eles se abrissem a ofertas, porém, é provável que obtivessem um lucro considerável com o ponta nascido na França.

Questionado se ele poderia gerar uma quantia quatro vezes maior do que a que o levou para Merseyside, Gray disse sobre o preço pedido por Ndiaye: “Fácil, fácil, fácil, fácil. Vou te dizer o que você quer saber: ele é um jogador em campo. Acho que dinheiro no banco não te leva para o topo da tabela. Pode comprar novos jogadores, mas o que você perde? Você perde um jogador realmente bom que é uma parte extremamente importante da equipe.

“Defensivamente, tudo bem, dá para se virar. Se você vender zagueiros, sempre acho que pode trazer outras pessoas que saibam defender e ensiná-las, mas o talento que ele tem é muito difícil de replicar e ensinar. Ele é simplesmente um jogador de futebol nato e talentoso, então tentar replicar isso, mesmo com mais 60 a 70 milhões de libras, vai ser muito difícil. Você tem que, então, incentivar alguém a vir também, o que nunca é fácil.”