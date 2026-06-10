O Everton foi condenado a pagar ao Burnley uma indenização de 40 milhões de libras após perder a disputa sobre o PSR, enquanto os Toffees alertam que a decisão judicial sem precedentes é “perigosa e impraticável”

Esta decisão estabelece um importante precedente que provavelmente causará um grande impacto nas diretorias de outros clubes da Premier League. Anteriormente, as infrações financeiras resultavam principalmente em sanções esportivas, como deduções de pontos ou multas pagas à liga. No entanto, esta decisão abre caminho para que os clubes busquem indenizações financeiras diretas pela “perda” de posição na tabela ou pela não permanência na liga.

Várias outras equipes, incluindo Leeds United, Leicester City, Nottingham Forest e Southampton, já haviam considerado ações judiciais semelhantes contra o Everton. Embora esses clubes tenham acabado desistindo de suas ações, o sucesso do caso do Burnley pode levar a uma reavaliação de como os clubes buscarão indenizações após futuras violações das Regras de Equilíbrio Financeiro (PSR).

O Everton alertou que a decisão é perigosa, respondendo em um comunicado publicado na tarde de quarta-feira que começava assim: “O Everton Football Club está surpreso e indignado com a decisão da Comissão Disciplinar Independente da Premier League.”

O comunicado acrescentou que o clube “não reconhece as conclusões do painel de que o rebaixamento do Burnley da Premier League em maio de 2022 foi causado por uma vantagem esportiva obtida pelo Everton... Esta decisão estabelece um precedente perigoso e impraticável para o futebol inglês, uma vez que se baseia no princípio de que um clube pode violar as regras financeiras a qualquer momento de um exercício financeiro.

"O Everton acredita que a decisão do painel deturpa as evidências claras apresentadas por seus representantes legais e que o recurso será bem-sucedido."