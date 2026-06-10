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O Everton foi condenado a pagar ao Burnley uma indenização de 40 milhões de libras após perder a disputa sobre o PSR, enquanto os Toffees alertam que a decisão judicial sem precedentes é “perigosa e impraticável”
Burnley conquista importante vitória judicial
O Everton foi condenado a pagar uma conta astronômica de quase 40 milhões de libras após perder uma disputa judicial contra o Burnley por violações dos regulamentos financeiros da Premier League. A decisão, considerada a primeira desse tipo, envolve um pacote de indenização e juros concedidos ao Burnley após um julgamento realizado no outono passado.
A disputa decorre da violação do PSR (Regulamento Financeiro da Premier League) pelo Everton durante a temporada 2021-22, o mesmo ano em que o Burnley foi rebaixado para a Championship. Enquanto o clube de Merseyside enfrentou inicialmente uma dedução de 10 pontos — posteriormente reduzida para seis em recurso —, o Burnley argumentou que o momento em que essas sanções esportivas foram aplicadas contribuiu diretamente para sua saída da primeira divisão.
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O precedente jurídico da “perda de oportunidade”
Especialistas jurídicos acreditam que o sucesso da ação movida pelo Burnley se baseou no princípio da “perda de oportunidade”. O argumento sugere que, se o Everton tivesse sofrido a dedução de pontos durante a temporada 2021-22, em vez de retroativamente, teria sido rebaixado no lugar do Burnley. Essa perda do status na Premier League resultou em uma queda catastrófica na receita do clube de Lancashire, que foi representado pela King & Spalding ao longo de todo o processo.
Embora relatos sugiram que o Burnley inicialmente buscava valores superiores a £ 50 milhões, os £ 40 milhões concedidos ainda representam um golpe financeiro significativo para o Everton. O clube, defendido pela Pinsent Masons, vai recorrer da decisão, com uma audiência potencialmente marcada antes do final do ano civil para contestar a sentença.
Implicações mais amplas para a Premier League
Esta decisão estabelece um importante precedente que provavelmente causará um grande impacto nas diretorias de outros clubes da Premier League. Anteriormente, as infrações financeiras resultavam principalmente em sanções esportivas, como deduções de pontos ou multas pagas à liga. No entanto, esta decisão abre caminho para que os clubes busquem indenizações financeiras diretas pela “perda” de posição na tabela ou pela não permanência na liga.
Várias outras equipes, incluindo Leeds United, Leicester City, Nottingham Forest e Southampton, já haviam considerado ações judiciais semelhantes contra o Everton. Embora esses clubes tenham acabado desistindo de suas ações, o sucesso do caso do Burnley pode levar a uma reavaliação de como os clubes buscarão indenizações após futuras violações das Regras de Equilíbrio Financeiro (PSR).
O Everton alertou que a decisão é perigosa, respondendo em um comunicado publicado na tarde de quarta-feira que começava assim: “O Everton Football Club está surpreso e indignado com a decisão da Comissão Disciplinar Independente da Premier League.”
O comunicado acrescentou que o clube “não reconhece as conclusões do painel de que o rebaixamento do Burnley da Premier League em maio de 2022 foi causado por uma vantagem esportiva obtida pelo Everton... Esta decisão estabelece um precedente perigoso e impraticável para o futebol inglês, uma vez que se baseia no princípio de que um clube pode violar as regras financeiras a qualquer momento de um exercício financeiro.
"O Everton acredita que a decisão do painel deturpa as evidências claras apresentadas por seus representantes legais e que o recurso será bem-sucedido."
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O Manchester City está acompanhando com interesse
Talvez a consequência mais significativa dessa decisão diga respeito ao processo em andamento contra o Manchester City. O clube enfrenta atualmente 115 acusações por supostas violações das regras financeiras da Premier League. Entende-se que os rivais da divisão estejam acompanhando de perto esse caso de indenização, enquanto procuram seus próprios advogados.
Se o City for considerado culpado das acusações contra ele, esse “precedente do Burnley” poderá desencadear uma onda de pedidos de indenização de vários milhões de libras por toda a liga. Por enquanto, o Everton continua sendo o primeiro clube a enfrentar uma penalidade financeira tão severa, paga diretamente a um rival, marcando uma nova era de litígios para a primeira divisão inglesa.