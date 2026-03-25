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Fullkrug grafica Milan
Gabriele Stragapede

Traduzido por

O estranho caso de Fullkrug: ele não joga no Milan, mas pode ir à Copa do Mundo com a seleção alemã de Nagelsmann

N. Fuellkrug
Milan
Alemanha
J. Nagelsmann
Copa do Mundo

O atacante alemão pode ser convocado para a Copa do Mundo nos Estados Unidos.

Um caso curioso, quase único no cenário internacional: será que um jogador que não é titular em seu clube pode garantir a chance de entrar na lista da seleção nacionalde vista para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre o Canadá, os Estados Unidos e o México no verão?

Embora a resposta mais clássica seja não, o que pode acontecer com Niclas Fullkrug parece contradizer até mesmo um dos axiomas mais clássicos do mundo do futebol: se você joga e joga bem, então a sua seleção levará isso em conta e poderá lhe dar a prestigiosa chance de vestir a sua camisa.

Mas vamos dar um passo de cada vez ao nos aprofundarmos neste curioso caso em torno do camisa 9 do Milan, na disputa para ser convocado pelo técnico Julian Nagelsmann para ocupar a vaga de centroavante da Alemanha.

  • OS PLANOS PARA O ATAQUE

    Vamos por partes.

    Os colegas alemães da Sky Sports DE trazem alguns rumores sobre o que poderiam ser as ideias do técnico para o setor ofensivo da seleção alemã.

    De vista da Copa do Mundo, Nagelsmann teria duas certezas que corresponderiam aos nomes de Nick Woltemade — protagonista com seu Newcastle — e Kai Havertz — jogador criativo no Arsenal de Arteta —: o técnico conversou recentemente com o centroavante dos Magpies, reiterando sua total confiança, apesar de o momento não ser dos mais favoráveis na Inglaterra; já com o meia-atacante dos Gunners, a conversa foi mais tática, sendo ele apreciado pelo técnico por suas qualidades, sua versatilidade e sua capacidade de variar no ataque, jogando tanto como camisa 10 quanto como falso 9.

    Haveria ainda, como referência ofensiva, Deniz Undav, protagonista de uma temporada extraordinária com 23 gols e 13 assistências em 38 partidas no total pelo Stuttgart.

    Mas é aqui que Fullkrug entra em cena.

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  • FULLKRUG PODE IR À COPA DO MUNDO...

    Embora Undav esteja, de fato, vivendo a melhor temporada de sua carreira em termos de gols e desempenho, o técnico considera que ele ainda precisa provar um pouco mais para merecer uma vaga na equipe que disputará a próxima Copa do Mundo. Nagelsmann acredita que o atacante do Stuttgart não se encaixa exatamente no estilo de jogo e na filosofia que ele tem em mente para a Alemanha na Copa do Mundo.

    Não por acaso, a última participação de Undav na Seleção remonta a 8 de junho de 2025 — na partida da Liga das Nações contra a França — e, antes disso, ele não jogava desde a partida de outubro de 2024 contra a Bósnia.

    Por esses motivos, Nagelsmann (que já conversou com ambos) está avaliando a possibilidade de convocar em seu lugar um entre Tim Kleindienst, do Borussia Mönchengladbach, e o próprio Niclas Fullkrug, que chegou ao Milan por empréstimo do West Ham em janeiro. O técnico gostaria de um atacante clássico, físico, forte no jogo aéreo, que saiba disputar com as defesas adversárias em uma competição complexa como uma Copa do Mundo.

    A vantagem do atacante do Milan reside no fato de que o jogador do 'Gladbach ainda está fora de ação após a cirurgia no joelho realizada em dezembro passado.

  • ...MAS NÃO JOGA NO MILAN

    Mas, no caso de Fullkrug, voltamos à estaca zero: um jogador pode não jogar, não ser titular, mas mesmo assim ser considerado para a seleção do seu país? Ao que parece, a resposta, no fim das contas, é sim, embora o atacante alemão não esteja deixando exatamente sua marca no Milan.

    Chegado e oficializado no último dia 2 de janeiro em uma transação com o West Ham baseada em um empréstimo gratuito com opção de compra fixada em 5 milhões de euros, caso a opção de compra seja exercida, Fullkrug, apesar de ter disputado todas as partidas disponíveis desde janeiro (14 de 14, embora apenas duas como titular contra Fiorentina e Torino), marcou apenas um gol (decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o Lecce no San Siro).

    Até agora, esse foi o único destaque do atacante alemão, que provavelmente deixará o Milan ao final da temporada, já que não terá sua opção de compra exercida, dando início a uma nova revolução ofensiva no setor de Allegri.

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