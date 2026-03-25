O estranho caso de Fullkrug: ele não joga no Milan, mas pode ir à Copa do Mundo com a seleção alemã de Nagelsmann

Um caso curioso, quase único no cenário internacional: será que um jogador que não é titular em seu clube pode garantir a chance de entrar na lista da seleção nacionalde vista para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre o Canadá, os Estados Unidos e o México no verão?

Embora a resposta mais clássica seja não, o que pode acontecer com Niclas Fullkrug parece contradizer até mesmo um dos axiomas mais clássicos do mundo do futebol: se você joga e joga bem, então a sua seleção levará isso em conta e poderá lhe dar a prestigiosa chance de vestir a sua camisa.

Mas vamos dar um passo de cada vez ao nos aprofundarmos neste curioso caso em torno do camisa 9 do Milan, na disputa para ser convocado pelo técnico Julian Nagelsmann para ocupar a vaga de centroavante da Alemanha.