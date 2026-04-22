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“O estádio que elas merecem” – O Chelsea disputará todos os jogos da Superliga Feminina em Stamford Bridge a partir da temporada 2026-27, deixando para trás o Kingsmeadow, sua casa de longa data
Oficial: Stamford Bridge será a sede permanente do Chelsea Feminino
O Chelsea anunciou a notícia na quarta-feira, após consultar as jogadoras, o conselho consultivo de torcedores e outros grupos de torcedores. Em comunicado, o clube afirmou que a decisão “reflete uma crença inabalável nas oportunidades de longo prazo do futebol feminino, bem como na responsabilidade que o clube tem de ajudar a impulsionar o esporte”. O Blues acrescentou: “Jogar em Stamford Bridge aumentará a visibilidade, proporcionará consistência aos torcedores, revelará o potencial e inspirará a próxima geração à medida que o esporte continua a crescer.”
A notícia surge em uma temporada em que a equipe feminina do Chelsea já disputou sete partidas em Stamford Bridge até o momento, na WSL e na Liga dos Campeões. A primeira partida da FA Cup Feminina de todos os tempos será disputada no local no próximo mês, quando o Blues receberá o líder da liga, o Manchester City, nas semifinais, e a última partida do Chelsea na WSL nesta temporada também será realizada no estádio, elevando o total para nove nesta campanha.
No futuro, porém, esse número aumentará para um mínimo de 13, já que a WSL se expandirá para uma liga de 14 equipes a partir da próxima temporada. Quanto aos jogos de outras competições que não serão realizados em Stamford Bridge, detalhes serão divulgados oportunamente sobre qual será o local alternativo para o Chelsea.
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Um novo capítulo: o que a mudança para Stamford Bridge significa para o Chelsea Feminino
Ao comentar sobre a mudança, Aki Mandhar, CEO da equipe feminina do Chelsea, que conquistou os últimos seis títulos da WSL, afirmou: “Nosso compromisso de disputar todas as partidas da Superliga Feminina em Stamford Bridge a partir da próxima temporada reafirma nossa ambição e intenção de tornar o CFCW o principal clube esportivo feminino do mundo. Disputar as partidas da WSL da equipe em um estádio tão icônico garante que nossas jogadoras e torcedores tenham a arena que merecem, enquanto buscamos impulsionar o esporte para sua próxima fase de crescimento. No CFCW, nunca paramos de crescer e promover o progresso para levar o futebol e os esportes femininos a novos patamares.”
A treinadora principal, Sonia Bompastor, acrescentou: “Temos o privilégio de estar envolvidas no futebol feminino, de ver milhares de nossos incríveis torcedores nos acompanhando e fazendo parte de nossas vidas. Sempre sentiremos uma conexão especial com Kingsmeadow e com tudo o que nossos torcedores, equipe e comunidade local ajudaram a criar para que pudéssemos estar aqui agora, comprometendo nosso futuro com Stamford Bridge. O elenco, e todas as jogadoras que vestiram a camisa do Chelsea antes delas, trabalharam muito para isso, assim como todos os membros da equipe técnica que estão à beira do campo. É uma oportunidade emocionante para continuarmos crescendo, atuarmos no mais alto nível e criarmos uma atmosfera especial em um estádio que todos nós amamos.”
Enquanto isso, uma carta aberta redigida pelo elenco feminino do Chelsea dizia: “Este momento não é apenas para nós. É para todas as jogadoras que vestiram o emblema do Chelsea. É para todas as pessoas que impulsionaram o futebol feminino. É para todos os torcedores que estiveram conosco nesta jornada incrível. Este é um novo capítulo, mas nossa ambição continua a mesma. Queremos vencer. Queremos levantar mais troféus. Queremos fazer mais história. É isso que o Chelsea sempre fez e vamos dar continuidade a esse legado com nossos torcedores ao nosso lado no Bridge.”
Tendência crescente: quais clubes da WSL jogam em estádios masculinos?
Essa é uma decisão que reflete uma tendência crescente na WSL. Nesta temporada, o Arsenal disputou todos os seus jogos da WSL no Emirates Stadium pela primeira vez, com público sempre acima de 24 mil pessoas. O maior público registrado até agora ocorreu contra o Chelsea em novembro, quando 56.537 pessoas compareceram para assistir ao empate em 1 a 1 entre os dois rivais londrinos.
Enquanto isso, o Aston Villa vem disputando todos os seus jogos da WSL no Villa Park desde a temporada 2024-25, e o Leicester City tem o King Power Stadium como sua casa permanente na divisão desde 2021, utilizando o Pirelli Stadium, do Burton Albion, apenas como alternativa quando há conflitos de agenda com a equipe masculina. O Everton, por outro lado, mudou-se para o Goodison Park nesta temporada, após a equipe masculina se transferir para o recém-construído Hill Dickinson Stadium.
O público do Villa e do Leicester tem sido muito menor do que o do Arsenal, embora o Leicester tenha registrado um novo recorde de público nesta temporada, sinal de um crescimento constante, apesar de as Foxes estarem na lanterna da tabela da WSL. O Villa também registrou melhorias. Já o Everton viu o público oscilar em sua primeira temporada em um estádio tão grande, mas houve alguns pontos positivos reais, entre os quais se destaca a presença de 18.154 pessoas no confronto contra o Manchester United em outubro.
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Dando um salto: um novo desafio fora de campo para o Chelsea Feminino
O Chelsea enfrentará agora o desafio de se mudar para um estádio muito maior de forma mais permanente. O clube tem esgotado regularmente os ingressos em Kingsmeadow, seu estádio com capacidade para 4.850 pessoas que sediou a maioria de seus jogos em casa nos últimos nove anos, deixando claro que os Blues estavam começando a ficar sem espaço no local. A mudança para Stamford Bridge, porém, representa um aumento drástico na capacidade, para 41.312 lugares, e encher as arquibancadas exigirá muito trabalho árduo das equipes de marketing e comercial, além de paciência.
Até agora nesta temporada, o maior público do Chelsea em seus sete jogos no Bridge ocorreu quando impressionantes 30.545 pessoas compareceram para assistir à derrota dos Blues por 2 a 0 para o Arsenal em janeiro. De fato, cinco de seus sete jogos no local nesta temporada atraíram públicos de mais de 10.000 pessoas, mas os jogos contra o Paris FC e a Roma na Liga dos Campeões atraíram apenas 2.752 e 3.914 torcedores, respectivamente.
O Arsenal, porém, demonstrou o valor desse trabalho árduo e da paciência, com a menor audiência no Emirates Stadium para a equipe feminina nesta temporada sendo de 18.087. Em comparação, a menor audiência dos Gunners na temporada passada foi de 5.539. Embora sejam rivais em campo, o Chelsea espera seguir os passos do clube londrino, testemunhando crescimento e sucesso semelhantes ao fazer a grande mudança para Stamford Bridge.