“O estádio que elas merecem” – O Chelsea disputará todos os jogos da Superliga Feminina em Stamford Bridge a partir da temporada 2026-27, deixando para trás o Kingsmeadow, sua casa de longa data

Ao comentar sobre a mudança, Aki Mandhar, CEO da equipe feminina do Chelsea, que conquistou os últimos seis títulos da WSL, afirmou: “Nosso compromisso de disputar todas as partidas da Superliga Feminina em Stamford Bridge a partir da próxima temporada reafirma nossa ambição e intenção de tornar o CFCW o principal clube esportivo feminino do mundo. Disputar as partidas da WSL da equipe em um estádio tão icônico garante que nossas jogadoras e torcedores tenham a arena que merecem, enquanto buscamos impulsionar o esporte para sua próxima fase de crescimento. No CFCW, nunca paramos de crescer e promover o progresso para levar o futebol e os esportes femininos a novos patamares.”

A treinadora principal, Sonia Bompastor, acrescentou: “Temos o privilégio de estar envolvidas no futebol feminino, de ver milhares de nossos incríveis torcedores nos acompanhando e fazendo parte de nossas vidas. Sempre sentiremos uma conexão especial com Kingsmeadow e com tudo o que nossos torcedores, equipe e comunidade local ajudaram a criar para que pudéssemos estar aqui agora, comprometendo nosso futuro com Stamford Bridge. O elenco, e todas as jogadoras que vestiram a camisa do Chelsea antes delas, trabalharam muito para isso, assim como todos os membros da equipe técnica que estão à beira do campo. É uma oportunidade emocionante para continuarmos crescendo, atuarmos no mais alto nível e criarmos uma atmosfera especial em um estádio que todos nós amamos.”

Enquanto isso, uma carta aberta redigida pelo elenco feminino do Chelsea dizia: “Este momento não é apenas para nós. É para todas as jogadoras que vestiram o emblema do Chelsea. É para todas as pessoas que impulsionaram o futebol feminino. É para todos os torcedores que estiveram conosco nesta jornada incrível. Este é um novo capítulo, mas nossa ambição continua a mesma. Queremos vencer. Queremos levantar mais troféus. Queremos fazer mais história. É isso que o Chelsea sempre fez e vamos dar continuidade a esse legado com nossos torcedores ao nosso lado no Bridge.”