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“O Estádio de Londres é um lugar incrível” – Ex-jogador do West Ham arrisca a ira dos torcedores ao explicar por que o impopular estádio é uma opção melhor do que o Upton Park
Quando é que o West Ham deixou o Upton Park?
O West Ham se despediu do icônico Boleyn Ground em 2016. Uma proposta que se mostrou imperdível foi apresentada pelos responsáveis pelo projeto de legado de Londres 2021. Não foi necessário arcar com custos de construção ao se mudar para a nova casa, enquanto são pagas anualmente taxas de aluguel relativamente baixas.
Embora haja vantagens óbvias em estar em um estádio com 62.500 lugares, à medida que novas fontes de receita são encontradas, muitas perguntas continuam sendo feitas. Um sistema de assentos retráteis cobre a pista de atletismo quando as partidas de futebol assumem o protagonismo.
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Por que o Estádio de Londres atrai críticas dos torcedores
Os torcedores, no entanto, ficam bem distantes do campo, o que dificulta a criação de uma atmosfera intimidadora — algo que nunca foi um problema no ambiente mais aconchegante de Upton Park.
O West Ham tem enfrentado dificuldades para transformar o London Stadium em uma fortaleza, mas tem sido incentivado a abraçar plenamente uma nova era e a se orgulhar de um ambiente que poucos clubes da Premier League podem afirmar ter.
O West Ham é incentivado a aproveitar um local impressionante
O ex-atacante do West Ham, Harewood, em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do site líder em comparação de cassinos casinostreamers.com, falou sobre a necessidade de evitar comparações com um estádio que guardará para sempre memórias especiais para várias gerações de torcedores do West Ham: “Acho que você acertou em cheio. Não acho que seja possível reproduzir o Upton Park. Isso seria muito, muito difícil, porque a história que existe lá... seria muito difícil tentar recriar isso.
“Mas você tem que tentar fazer dele o seu próprio estádio. Porque, para mim, o London Stadium é um lugar incrível. Especialmente para todos os torcedores. Estamos falando de 55.000 a 60.000 pessoas lotando o estádio semana após semana. Não consigo pensar em um lugar melhor para o West Ham nos últimos anos.
“Acho que já se passaram nove, dez anos desde que eles se mudaram para lá. É muito tempo. Não se trata apenas do estádio. Os torcedores são absolutamente apaixonados pelo time. Agora, você só precisa apoiar o time e esquecer o ambiente ao redor.
“Os torcedores são incríveis quando entram no clima. Como ex-jogador, isso me motivava muito. Ainda mais quando você ouve os rugidos, os gritos, os cantos, a efervescência e tudo mais. Acho que é preciso começar a pensar nisso, porque eles já estão no London Stadium há muito tempo. A questão do estádio já deve ser deixada de lado, porque não vão sair de lá tão cedo.
“Tudo o que eles precisam fazer agora é se concentrar na equipe e torcer por ela como sempre fazem. Porque são torcedores incríveis. Você nunca vai conseguir reproduzir o Upton Park. Porque a mudança, para mim, foi necessária.
“Porque, obviamente, estar na Europa e depois conquistar [a Liga de Conferências em 2023], a atmosfera era eletrizante. Nos jogos contra o Sevilla, todas as equipes que vieram ao estádio, não acho que seria possível reproduzir isso no Upton Park.
“O nível de barulho provavelmente estaria lá. Mas, para tantas pessoas virem assistir àquele jogo, acho que o London Stadium foi o melhor lugar para isso acontecer. Obviamente, eles acabaram conquistando um troféu e isso foi incrível. Eles só precisam continuar trazendo isso de volta com aquela atmosfera.”
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Jogos do West Ham: a luta contra o rebaixamento na Premier League e a campanha na FA Cup
O West Ham, que continua na zona de rebaixamento da Premier League nesta temporada, enfrentará o Aston Villa fora de casa em sua próxima partida. Com oito jogos restantes na primeira divisão, o time voltará a jogar em casa quando receber o Leeds nas quartas de final da FA Cup, no dia 5 de abril.
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