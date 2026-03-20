O ex-atacante do West Ham, Harewood, em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do site líder em comparação de cassinos casinostreamers.com, falou sobre a necessidade de evitar comparações com um estádio que guardará para sempre memórias especiais para várias gerações de torcedores do West Ham: “Acho que você acertou em cheio. Não acho que seja possível reproduzir o Upton Park. Isso seria muito, muito difícil, porque a história que existe lá... seria muito difícil tentar recriar isso.

“Mas você tem que tentar fazer dele o seu próprio estádio. Porque, para mim, o London Stadium é um lugar incrível. Especialmente para todos os torcedores. Estamos falando de 55.000 a 60.000 pessoas lotando o estádio semana após semana. Não consigo pensar em um lugar melhor para o West Ham nos últimos anos.

“Acho que já se passaram nove, dez anos desde que eles se mudaram para lá. É muito tempo. Não se trata apenas do estádio. Os torcedores são absolutamente apaixonados pelo time. Agora, você só precisa apoiar o time e esquecer o ambiente ao redor.

“Os torcedores são incríveis quando entram no clima. Como ex-jogador, isso me motivava muito. Ainda mais quando você ouve os rugidos, os gritos, os cantos, a efervescência e tudo mais. Acho que é preciso começar a pensar nisso, porque eles já estão no London Stadium há muito tempo. A questão do estádio já deve ser deixada de lado, porque não vão sair de lá tão cedo.

“Tudo o que eles precisam fazer agora é se concentrar na equipe e torcer por ela como sempre fazem. Porque são torcedores incríveis. Você nunca vai conseguir reproduzir o Upton Park. Porque a mudança, para mim, foi necessária.

“Porque, obviamente, estar na Europa e depois conquistar [a Liga de Conferências em 2023], a atmosfera era eletrizante. Nos jogos contra o Sevilla, todas as equipes que vieram ao estádio, não acho que seria possível reproduzir isso no Upton Park.

“O nível de barulho provavelmente estaria lá. Mas, para tantas pessoas virem assistir àquele jogo, acho que o London Stadium foi o melhor lugar para isso acontecer. Obviamente, eles acabaram conquistando um troféu e isso foi incrível. Eles só precisam continuar trazendo isso de volta com aquela atmosfera.”