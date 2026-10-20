O espetáculo das competições europeias no NOW: como assistir à UEFA Champions League, à UEFA Europa League e à UEFA Conference League

O espetáculo das competições europeias está de volta com a terceira rodada da UEFA Champions League e da UEFA Europa League e a segunda rodada da UEFAConference League. As equipes italianas entram em cena para tentar reagir, dar novo impulso às suas campanhas na fase de liga e melhorar o ranking da Itália.

Entram em campo, em três dias de grandes jogos, Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus e Atalanta.

Na principal competição, Roma e Napoli abrem a semana de torneios europeus. Derrotado pelo Real Madrid nos minutos finais da última rodada, o Roma recebe o Slovan Bratislava de Yaya Touré. Para a equipe de Gasperini, vencer é fundamental para manter vivas as esperanças de classificação. No mesmo horário, às 21h, o Napoli recebe o Bodo/Glimt no Maradona. A equipe norueguesa vem de uma vitória em casa sobre o Borussia Dortmund. Liderados por Hauge, ex-jogador do Milan, os noruegueses foram a grande surpresa da última Champions League: eliminaram a Inter e chegaram às quartas de final. Agora, vêm à Itália em busca da primeira vitória fora de casa nesta edição. Também na terça-feira, às 21h, Paris Saint-Germain e Barcelona se enfrentam em um duelo de peso entre dois dos principais candidatos ao título.





Quarta-feira promete outra noite de grandes jogos. O Como abre a programação às 18h45, contra o Manchester United, que atravessa um momento difícil, mas continua sendo um adversário perigoso para a equipe de Fabregas, disposta a se recuperar da derrota para o Feyenoord em Roterdã. As atenções também se voltam para o outro grande confronto da rodada, Bayern de Munique x Arsenal, mais uma possível final antecipada.





Quinta-feira é a vez das demais equipes italianas. Pela Europa League, o Milan faz sua segunda partida consecutiva fora de casa, diante do Bournemouth, enquanto a Juventus enfrenta o Rennes do artilheiro Lepaul. Na Conference League, a Atalanta encara o Ajax de Julian Brandt na magnífica Johan Cruijff Arena.





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