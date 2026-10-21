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Yosua Arya
Traduzido por

“O escudo é intocável!”: Jose Mourinho faz duro alerta a Vinicius Jr no Real Madrid

Vinicius Junior
Real Madrid
J. Mourinho
Real Madrid x Leipzig
Liga dos Campeões

Jose Mourinho rejeitou categoricamente a ideia de que qualquer jogador do Real Madrid, incluindo Vinicius Junior, tenha vaga garantida entre os titulares. Antes do confronto com o RB Leipzig pela Champions League, o técnico português afirmou que o desempenho em campo determina quem é escalado.

  • O foco de Mourinho na Champions League

    Mourinho concedeu entrevista coletiva no Real Madrid City enquanto preparava o elenco para o próximo jogo pela Champions League. O técnico português falou antes de um confronto europeu decisivo contra o clube alemão RB Leipzig.

    O Real Madrid busca mostrar sua força na competição, e Mourinho quer garantir que seus jogadores mantenham o foco. O técnico aproveitou a coletiva para estabelecer um critério claro para todo o elenco.

    O experiente treinador deixou claro que a reputação, por si só, não garantirá tempo de jogo sob seu comando. Ele ressaltou que o clube está acima de qualquer jogador.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    “O escudo é intocável”

    Durante a entrevista coletiva, Mourinho foi questionado especificamente se o ponta brasileiro Vinicius era considerado intocável entre os titulares. O técnico deu uma resposta direta e sem concessões, como é de seu feitio.

    “O escudo é intocável”, afirmou Mourinho. “Não gosto desse conceito de jogador intocável. O que torna os jogadores intocáveis não é seu status, a braçadeira de capitão nem os anos que passaram no clube.”

  • O desempenho determina quem é escolhido

    Mourinho detalhou sua filosofia para a escalação da equipe, sem deixar margem para interpretações equivocadas. Ele ressaltou que conquistas passadas ou a posição que um jogador supostamente ocupa na hierarquia do vestiário não influenciarão suas decisões.

    “Também não se trata de quanto foi pago por eles”, continuou Mourinho. “O que torna um jogador intocável é seu desempenho em campo.”

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  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Preparando-se para o teste contra o Leipzig

    O Madrid precisa agora transformar as exigências de Mourinho em uma boa atuação em campo contra o Leipzig. Vinicius e seus companheiros de equipe terão de mostrar seu valor para garantir espaço nos planos de Mourinho daqui para frente.

    Um resultado positivo contra o Leipzig será crucial para as ambições do Madrid na Europa. Mourinho acompanhará tudo de perto para ver quais jogadores estarão à altura do desafio e apresentarão em campo o desempenho que ele exige.

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