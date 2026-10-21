Mourinho concedeu entrevista coletiva no Real Madrid City enquanto preparava o elenco para o próximo jogo pela Champions League. O técnico português falou antes de um confronto europeu decisivo contra o clube alemão RB Leipzig.

O Real Madrid busca mostrar sua força na competição, e Mourinho quer garantir que seus jogadores mantenham o foco. O técnico aproveitou a coletiva para estabelecer um critério claro para todo o elenco.

O experiente treinador deixou claro que a reputação, por si só, não garantirá tempo de jogo sob seu comando. Ele ressaltou que o clube está acima de qualquer jogador.