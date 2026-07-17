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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

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O erro de Marcos Leonardo... Será que a confusão criada por Inzagi destruiu o futuro do Al-Hilal por um preço irrisório?

Especiais e Opinião
M. Leonardo
K. Benzema
D. Nunez
S. Inzaghi
Al Hilal
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O atacante brasileiro pode fazer com que o “Líder” se arrependa

A saída do atacante brasileiro Marcos Leonardo do Al-Hilal não foi uma surpresa, já que há algum tempo se sabia que isso inevitavelmente aconteceria; no entanto, continua sendo uma decisão da qual o clube pode se arrepender em um futuro próximo ou distante.

Marcos Leonardo deixou oficialmente o Al-Hilal nesta sexta-feira para se transferir para o Ajax de Amsterdã, da Holanda, durante a janela de transferências de verão, com um contrato de cinco anos que termina em 2031.

  • FC Salzburg v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Caos em Inzagi

    Pode-se dizer que Marcos Leonardo foi vítima da situação de desorganização pela qual passou o Al-Hilal, sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi, especialmente no ataque.

    Antes da chegada de Inzaghi, Marcos Leonardo era o segundo atacante do Al-Hilal em sua primeira temporada, atrás do sérvio Aleksandar Mitrović, antes de se tornar o principal atacante, devido às inúmeras lesões sofridas por este último.

    Com a chegada do técnico italiano, o Al-Hilal buscava um novo atacante para liderar a equipe, após a saída de Mitrović. Após o fracasso na contratação do nigeriano Victor Osimhen, do Napoli, o “Al-Hilal” contratou o atacante uruguaio Darwin Núñez, do Liverpool.

    O plano era registrar Leonardo como atacante sub-21, como havia ocorrido na temporada anterior, mas a diretoria do clube se surpreendeu ao constatar que isso não era possível, pois ele já havia ultrapassado a idade limite, e, portanto, ocuparia uma das oito vagas reservadas para jogadores estrangeiros.

    Com o fraco desempenho de Núñez, o Al-Hilal aproveitou a lesão do lateral português João Cancelo para retirá-lo da lista de jogadores locais e incluir Marcos Leonardo em seu lugar, para que ele fosse o atacante reserva do astro uruguaio, antes de acabar tirando-lhe a vaga de titular posteriormente.

    Mas a confusão não parou por aí: na janela de transferências de inverno, o Al-Hilal contratou dois novos atacantes, um deles muito experiente, o francês Karim Benzema, e o outro muito jovem, o marfinense Mohamed Kader Miti.

    Com a chegada de Benzema e Miti, Marcos Leonardo perdeu seu lugar mais uma vez: o atacante francês assumiu a posição como titular, enquanto o marfinense era seu reserva; já o papel do atacante brasileiro ficou reduzido, com a saída de Nunez do elenco local também.

    No final da temporada, o Al-Hilal passou a ter em seu elenco quatro atacantes estrangeiros cujo destino ainda é incerto, incluindo três que já ultrapassaram o limite de idade — Benzema, Nunes e Marcos Leonardo —, levando o “Al-Hilal” a decidir pela saída do atacante brasileiro.

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Hilal sacrifica seu futuro

    Pode-se dizer que o Al-Hilal optou por sacrificar o atacante errado — ou seu próprio futuro —, já que Marcos Leonardo é o mais jovem dos três jogadores, com apenas 23 anos.

    Por outro lado, Benzema completará 39 anos no final de 2026, enquanto Núñez tem 27 anos.

    A questão não se resume apenas à idade, pois Benzema tem sofrido claramente com lesões desde que chegou ao Al-Hilal, tendo disputado apenas 13 partidas pelo clube e ficado de fora de 5 partidas em 3 ocasiões diferentes devido a lesões.

    É verdade que ele marcou 9 gols e deu 5 assistências nessas 13 partidas, mas a continuidade continua sendo uma incógnita para o atacante francês, devido à sua idade avançada e à frequência das lesões sofridas no último período.

    Já Nunez, é evidente que está passando por dificuldades no aspecto ofensivo, já que marcou apenas 9 gols em 24 partidas pelo Al-Hilal, com uma média próxima a um gol a cada 3 partidas.

    Essa dificuldade não se limita apenas ao Al-Hilal; o atacante uruguaio vem enfrentando grandes dificuldades desde a última temporada no Liverpool, na qual marcou apenas 7 gols em 47 partidas, o que significa que será difícil reverter essa situação na nova temporada.

    Com as frequentes lesões de Benzema e a queda de rendimento de Núñez, era necessário que Marcos Leonardo permanecesse no clube para ser o substituto do atacante francês em caso de lesão e, inclusive, seu substituto definitivo após a saída deste no final da temporada.

  • O problema das oportunidades perdidas

    A saída de Leonardo também não foi uma surpresa, considerando as críticas da torcida que ele vem enfrentando desde que chegou ao Reino Arena no verão de 2024, especialmente por ter desperdiçado algumas chances fáceis.

    Isso não é fruto da imaginação: Leonardo realmente desperdiça algumas chances fáceis, mas compensa isso marcando vários gols importantes, o que fica evidente em seu histórico nas principais competições das quais o “Zé-Líder” participa.

    No verão passado, o atacante brasileiro marcou quatro gols na Copa do Mundo de Clubes, ficando na liderança da artilharia da competição, empatado com Gonzalo García, Ángel Di María e Serhio Gerasi.

    E ninguém pode esquecer seus dois gols contra o Manchester City, que levaram o Al-Hilal à classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, após uma vitória histórica por 4 a 3.

    Alguns podem dizer que Leonardo só marca quando o gol está vazio, o que, mesmo que não seja totalmente verdade — já que o brasileiro marcou vários gols difíceis —, ainda assim demonstra sua capacidade de se posicionar de maneira perfeita.

    Quanto à questão de desperdiçar chances fáceis, isso é algo natural para muitos atacantes; até mesmo o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, foi quem mais desperdiçou grandes chances na última temporada da Liga Saudita, enquanto o mexicano Julián Quionés, craque do Al-Qadisiyah, ficou em terceiro lugar, apesar de ter liderado a artilharia.

    O que diferencia Leonardo de Núñez é que, embora ele desperdice algumas chances fáceis, ele marca outros gols importantes e, de modo geral, costuma marcar mais do que desperdiça.

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  • O preço da saída de Leonardo... baixo

    O maior problema é que o Al-Hilal sacrificou seu futuro em troca de apenas 20 milhões de euros, conforme anunciado pelo clube holandês em seu site oficial, o que representa um valor muito baixo em relação ao potencial do atacante brasileiro.

    No verão de 2024, o Al-Hilal contratou Marcos Leonardo, um promissor atacante do Benfica, por 40 milhões de euros, apesar de ele ter marcado apenas 8 gols em 24 partidas, com uma média de um gol a cada 3 jogos.

    Após duas temporadas, o jogador de 23 anos foi transferido por metade do valor da contratação, apesar de ter marcado 48 gols em 82 partidas, com uma média superior a um gol a cada duas partidas, sem falar na vasta experiência que adquiriu ao participar de competições continentais e mundiais.

    Mesmo em comparação com seus colegas no Estádio Al-Malik Arena, Leonardo foi transferido por um valor inferior à metade do que o Al-Hilal pagou por Darwin Núñez no verão de 2025, que chegou a mais de 50 milhões de euros, apesar da diferença evidente no nível de desempenho.

    Tudo isso confirma que o Al-Hilal talvez tenha cometido um dos maiores erros deste verão, um erro cujos efeitos não se manifestarão apenas na próxima temporada, mas também nas temporadas seguintes, quando a estrela de Leonardo brilhar e seu valor se multiplicar várias vezes.

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