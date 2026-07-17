O erro de Marcos Leonardo... Será que a confusão criada por Inzagi destruiu o futuro do Al-Hilal por um preço irrisório?

Pode-se dizer que Marcos Leonardo foi vítima da situação de desorganização pela qual passou o Al-Hilal, sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi, especialmente no ataque.

Antes da chegada de Inzaghi, Marcos Leonardo era o segundo atacante do Al-Hilal em sua primeira temporada, atrás do sérvio Aleksandar Mitrović, antes de se tornar o principal atacante, devido às inúmeras lesões sofridas por este último.

Com a chegada do técnico italiano, o Al-Hilal buscava um novo atacante para liderar a equipe, após a saída de Mitrović. Após o fracasso na contratação do nigeriano Victor Osimhen, do Napoli, o “Al-Hilal” contratou o atacante uruguaio Darwin Núñez, do Liverpool.

O plano era registrar Leonardo como atacante sub-21, como havia ocorrido na temporada anterior, mas a diretoria do clube se surpreendeu ao constatar que isso não era possível, pois ele já havia ultrapassado a idade limite, e, portanto, ocuparia uma das oito vagas reservadas para jogadores estrangeiros.

Com o fraco desempenho de Núñez, o Al-Hilal aproveitou a lesão do lateral português João Cancelo para retirá-lo da lista de jogadores locais e incluir Marcos Leonardo em seu lugar, para que ele fosse o atacante reserva do astro uruguaio, antes de acabar tirando-lhe a vaga de titular posteriormente.

Mas a confusão não parou por aí: na janela de transferências de inverno, o Al-Hilal contratou dois novos atacantes, um deles muito experiente, o francês Karim Benzema, e o outro muito jovem, o marfinense Mohamed Kader Miti.

Com a chegada de Benzema e Miti, Marcos Leonardo perdeu seu lugar mais uma vez: o atacante francês assumiu a posição como titular, enquanto o marfinense era seu reserva; já o papel do atacante brasileiro ficou reduzido, com a saída de Nunez do elenco local também.

No final da temporada, o Al-Hilal passou a ter em seu elenco quatro atacantes estrangeiros cujo destino ainda é incerto, incluindo três que já ultrapassaram o limite de idade — Benzema, Nunes e Marcos Leonardo —, levando o “Al-Hilal” a decidir pela saída do atacante brasileiro.