Quando a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a contratação de Ancelotti, tomou conta um otimismo cego de que o técnico, que havia lidado com grande sucesso com as estrelas do Real Madrid, seria capaz de levar a “Seleção” ao pódio da Copa do Mundo de 2026.
Mas a eliminação chocante nas oitavas de final revelou uma dura realidade: o Brasil apostou na pessoa errada, não por falta de competência, mas por causa de um conflito de identidades ideológicas e táticas.
O grande erro desse projeto foi o abismo gigantesco entre a essência do futebol brasileiro e as ideias de Ancelotti.
O futebol brasileiro sempre se caracterizou pela posse de bola, pela inovação e por um sistema ofensivo que dá aos jogadores liberdade para construir um jogo coletivo envolvente.
Por outro lado, o estilo de Ancelotti, ao longo de sua carreira, baseia-se no realismo extremo, nas transições rápidas e na dependência do “jogo direto” e, às vezes, do “aleatório organizado”, que deixa a decisão das partidas a cargo de soluções individuais e das habilidades pessoais dos astros, sem uma estrutura tática ofensiva rígida.
Esse contraste gritante fez com que o Brasil parecesse sem identidade na Copa do Mundo: nem manteve o encantamento da “samba” de sempre, nem assimilou o realismo italiano. A seleção se mostrou taticamente impotente e limitada a um estilo direto que não se adequa à natureza e às possibilidades de seus jogadores.
A Confederação Brasileira de Futebol pagou o preço por sua teimosia e por ignorar o DNA de sua seleção, e a história provou mais uma vez que reunir estrelas não garante uma seleção de sucesso, e que obrigar os jogadores da samba a dançar ao ritmo do “futebol direto” foi como uma sentença de morte antecipada para o projeto da Copa do Mundo, levando Ancelotti a sair pela porta dos fundos em meio a uma tempestade de pedidos por sua demissão.