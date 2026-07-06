



Em maio do ano passado, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou oficialmente a contratação do italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção principal, em uma decisão histórica.

Ancelotti foi o primeiro técnico estrangeiro na história do Brasil, país que sempre revelou muitos gigantes do futebol e alcançou conquistas históricas com eles.

Na época, a Confederação Brasileira de Futebol esclareceu que a contratação de Carlo Ancelotti era mais do que uma simples jogada estratégica, mas sim uma declaração clara ao mundo de que estavam determinados a reconquistar o topo do futebol.

A CBF enfatizou que Ancelotti é o maior técnico da história e que agora está à frente da melhor seleção do mundo, acrescentando: “Juntos, escreveremos um novo capítulo na gloriosa história do futebol brasileiro”.

Essa decisão recebeu grande apoio de lendas do futebol brasileiro, como Zé Roberto, que afirmou que Ancelotti tem a capacidade de mudar completamente a mentalidade da equipe, restaurar o orgulho da torcida e conduzir o Brasil à conquista da Copa do Mundo.

Dunga também expressou sua confiança na filosofia do técnico italiano e em sua capacidade de alcançar resultados positivos, enquanto Zico o descreveu como um nome “inquestionável”, ressaltando que ele ama o futebol brasileiro e compreende bem suas características.