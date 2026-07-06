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AncelottiGetty Images

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O erro de identidade no futebol... Como a aposta histórica do Brasil em Ancelotti se transformou em um “fracasso retumbante”?

Especiais e Opinião
Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
C. Ancelotti
Neymar
Vinicius Junior
Real Madrid
Brasil
Noruega
EUA
Itália
Espanha

A eliminação diante da Noruega revelou as falhas da era Ancelotti

 O Brasil sofreu um choque retumbante ao ser eliminado da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após uma derrota amarga para a Noruega por 2 a 1.

Enquanto a torcida brasileira sonhava com o retorno aos dias de glória sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, agora ela sofre com a amargura da eliminação, que parece humilhante para um país que já foi pentacampeão mundial.

Ao analisar a trajetória do Brasil nos últimos meses e durante a Copa do Mundo, surge a questão mais importante no momento: será que o Brasil escolheu o técnico certo para realizar seu sonho na Copa do Mundo?

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    O início da história... Um passo histórico


    Em maio do ano passado, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou oficialmente a contratação do italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção principal, em uma decisão histórica.

    Ancelotti foi o primeiro técnico estrangeiro na história do Brasil, país que sempre revelou muitos gigantes do futebol e alcançou conquistas históricas com eles.

    Na época, a Confederação Brasileira de Futebol esclareceu que a contratação de Carlo Ancelotti era mais do que uma simples jogada estratégica, mas sim uma declaração clara ao mundo de que estavam determinados a reconquistar o topo do futebol.

    A CBF enfatizou que Ancelotti é o maior técnico da história e que agora está à frente da melhor seleção do mundo, acrescentando: “Juntos, escreveremos um novo capítulo na gloriosa história do futebol brasileiro”.

    Essa decisão recebeu grande apoio de lendas do futebol brasileiro, como Zé Roberto, que afirmou que Ancelotti tem a capacidade de mudar completamente a mentalidade da equipe, restaurar o orgulho da torcida e conduzir o Brasil à conquista da Copa do Mundo.

    Dunga também expressou sua confiança na filosofia do técnico italiano e em sua capacidade de alcançar resultados positivos, enquanto Zico o descreveu como um nome “inquestionável”, ressaltando que ele ama o futebol brasileiro e compreende bem suas características.

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    A classificação e a renovação antecipada já estão garantidas


    Ancelotti se adaptou rapidamente ao Brasil, mergulhando na cultura brasileira: assistiu ao Carnaval do Rio de Janeiro, apareceu em comerciais, aprendeu a falar português e passou a cantar o hino nacional brasileiro como qualquer brasileiro — fatores que aumentaram sua popularidade.

    O otimismo em relação ao sucesso de Ancelotti aumentou, especialmente devido à sua boa relação com vários jogadores que treinou no Real Madrid, como Vinícius, ou que acompanhou de perto, como Rafinha, do Barcelona.

    Durante as eliminatórias, Ancelotti comandou o Brasil em quatro partidas, das quais venceu duas, empatou uma e perdeu outra, garantindo assim a classificação da Seleção para a Copa do Mundo.

    Durante a preparação para a Copa do Mundo, a seleção disputou oito amistosos, nos quais a instabilidade no desempenho ficou bastante evidente; alguns resultados causaram preocupação e indignação na torcida, como a derrota por 3 a 2 para o Japão e o empate em 1 a 1 com a Tunísia, além da derrota por 2 a 1 para a França.

    Apesar disso, em maio passado, a Confederação Brasileira renovou o contrato de Ancelotti até 2030, ignorando as inúmeras críticas ao ano que ele passou no cargo.

    A decisão confirmou que a CBF não encara a atual Copa do Mundo como o fim do projeto, mas sim como um ponto de partida dentro de um plano maior para levar a “Seleção” de volta ao topo do futebol mundial, após anos de vacilações técnicas e administrativas.

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    A Copa do Mundo expõe as falhas da era Ancelotti


    A seleção brasileira não apresentou o desempenho esperado na Copa do Mundo, tendo escapado de uma derrota certa contra o Marrocos, antes de vencer o Haiti e a Escócia, e depois superar o Japão com muita dificuldade na segunda fase.

    No entanto, a equipe enfrentou seu verdadeiro teste contra a Noruega, apresentando um desempenho extremamente fraco e sendo eliminada do torneio em meio a uma forte indignação com o nível da equipe.

    A equipe sofreu na Copa do Mundo com uma evidente fraqueza no ataque, apesar da presença de nomes de peso como Vinícius Júnior, astro do Real Madrid.

     Além disso, as partidas do Brasil revelaram algo totalmente inesperado: uma fragilidade defensiva evidente, especialmente considerando que Ancelotti segue a escola italiana, que sempre se destacou pela solidez defensiva.

    O Brasil não apresentou o futebol espetacular pelo qual sempre foi conhecido, independentemente dos resultados, e a responsabilidade por isso recai, naturalmente, sobre Carlo Ancelotti.

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  • Por que Ancelotti fracassou com a seleção brasileira?


    Quando a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a contratação de Ancelotti, tomou conta um otimismo cego de que o técnico, que havia lidado com grande sucesso com as estrelas do Real Madrid, seria capaz de levar a “Seleção” ao pódio da Copa do Mundo de 2026.

    Mas a eliminação chocante nas oitavas de final revelou uma dura realidade: o Brasil apostou na pessoa errada, não por falta de competência, mas por causa de um conflito de identidades ideológicas e táticas.

    O grande erro desse projeto foi o abismo gigantesco entre a essência do futebol brasileiro e as ideias de Ancelotti.

    O futebol brasileiro sempre se caracterizou pela posse de bola, pela inovação e por um sistema ofensivo que dá aos jogadores liberdade para construir um jogo coletivo envolvente.

     Por outro lado, o estilo de Ancelotti, ao longo de sua carreira, baseia-se no realismo extremo, nas transições rápidas e na dependência do “jogo direto” e, às vezes, do “aleatório organizado”, que deixa a decisão das partidas a cargo de soluções individuais e das habilidades pessoais dos astros, sem uma estrutura tática ofensiva rígida.

    Esse contraste gritante fez com que o Brasil parecesse sem identidade na Copa do Mundo: nem manteve o encantamento da “samba” de sempre, nem assimilou o realismo italiano. A seleção se mostrou taticamente impotente e limitada a um estilo direto que não se adequa à natureza e às possibilidades de seus jogadores.

    A Confederação Brasileira de Futebol pagou o preço por sua teimosia e por ignorar o DNA de sua seleção, e a história provou mais uma vez que reunir estrelas não garante uma seleção de sucesso, e que obrigar os jogadores da samba a dançar ao ritmo do “futebol direto” foi como uma sentença de morte antecipada para o projeto da Copa do Mundo, levando Ancelotti a sair pela porta dos fundos em meio a uma tempestade de pedidos por sua demissão.