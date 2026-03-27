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Como PisaGetty
Christian Guinin

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O equilíbrio entre uma marca global e o futebol tradicional: por que a máquina de entretenimento do Como 1907 é sustentável, ao contrário do RB Leipzig

Especiais e Opinião
Como
Cesc Fábregas
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O Como está causando agitação na Série A. A ascensão meteórica pode parecer, à primeira vista, um clássico “conto de fadas do futebol”, mas por trás disso há uma estratégia bem planejada, muito dinheiro — e uma sustentabilidade surpreendentemente grande.

Quem já esteve em Como, à beira do lago de mesmo nome, provavelmente associa essa pequena cidade de cerca de 80 mil habitantes mais à pitoresca combinação de paisagens alpinas e clima mediterrâneo, com suas casas coloridas, igrejas, colinas verdes e palmeiras, do que ao futebol de alto nível.

Na verdade, o local é conhecido, por um lado, como um imã para turistas de todo o mundo; por outro, o lago, situado a cerca de 80 quilômetros ao norte de Milão, também goza de enorme popularidade entre as celebridades de Hollywood. George Clooney, Brad Pitt e até Julia Roberts teriam casas de férias por aqui; além disso, a região já serviu de cenário para grandes sucessos de bilheteria — como o segundo episódio de Star Wars ou James Bond: Casino Royale.

De certa forma, esse “fator glamour” também se reflete na imagem pública do Como 1907. Nos jogos em casa, é comum avistar nas arquibancadas grandes nomes de Hollywood como Keira Knightley, Michael Fassbender, Hugh Grant, Andrew Garfield ou Adrien Brody; sobretudo desde a ascensão à Série A, o fluxo de visitantes cresceu visivelmente. Um ex-funcionário chegou a confirmar à Gazzetta dello Sport que o clube convida celebridades para fins de semana com tudo incluído, incluindo visitas ao estádio, a fim de aumentar a visibilidade pública e promover o turismo na cidade como um todo.

  • Como 1907Getty Images

    O fato de o Como ter alcançado tal status deve-se, em primeiro lugar, aos dois irmãos Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono, falecido na semana passada. Os empresários indonésios adquiriram o clube em 2019, por meio de uma de suas holdings, por cerca de 350 mil euros, e, passo a passo, abriram caminho para que ele chegasse ao futebol mundial. Afinal, Como nem sempre foi um lugar onde se ousava sonhar com a Liga dos Campeões.

    Na década de 1980, o time disputou a Série A por cinco anos consecutivos, mas, desde então, com exceção da temporada 2003/04, jogou apenas na segunda ou terceira divisão. Após o último rebaixamento da Série A em 2004, o clube teve que declarar falência; em consequência da segunda falência em 2016, o Como foi leiloado. Inicialmente, Akosua Puni Essien, esposa do jogador da seleção de Gana Michael Essien, adquiriu o clube por 237.000 euros, mas teve que vendê-lo rapidamente devido a novos problemas de liquidez.

    Por fim, os irmãos Hartono entraram em cena com sua agência de entretenimento Sent Entertainment Limited e, graças à sua fortuna estimada em mais de 40 bilhões de dólares, resolveram todos os problemas financeiros do Como. Após a aquisição, os Hartonos quitaram as dívidas do então clube da quarta divisão e o levaram de volta à Série A, onde hoje estão entre os proprietários mais ricos da liga.

    Desde então, não só o desempenho esportivo tem melhorado constantemente, como também muita coisa aconteceu fora de campo. O ex-jogador da seleção inglesa Dennis Wise foi contratado como diretor executivo em 2021 e, até sua saída em 2024, teve ampla liberdade para reformular o clube e montar um time competitivo.

    Graças aos contatos dos irmãos Hartono, para a temporada 2024/25, a Uber, um grande player global, foi trazida a bordo como patrocinadora principal — o primeiro envolvimento da empresa norte-americana no esporte italiano. Em janeiro de 2025, o clube firmou uma parceria estratégica com o Ajax de Amsterdã; antes disso, já havia conquistado duas lendas para sua causa: Cesc Fàbregas e Thierry Henry. Este último atua exclusivamente como acionista do Como, enquanto Fàbregas atuou inicialmente como jogador por uma temporada, depois como assistente técnico e, desde 2024, como técnico principal do clube.

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  • Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    Os proprietários do Como 1907 tomam a Disneylândia como modelo

    Ao mesmo tempo, o Como e seus proprietários adotam uma abordagem de longo prazo; eles não agem como investidores tradicionais, cujo principal objetivo é, antes de tudo, lucrar o máximo possível com o investimento em um clube. Em vez disso, o objetivo é promover o clube, a cidade, os moradores e a região como um todo. Enquanto outros clubes de investidores tradicionais, como o RB Leipzig na Alemanha, “exploram” o futebol como mero meio de comercializar seus próprios produtos, o Como segue uma estratégia de marketing mais sustentável.

    Isso vai tão longe que, por exemplo, cada recém-nascido nos hospitais municipais de Como recebe um body do clube. Além disso, o clube colabora com 14 bares locais. Lá, caso o clube vença uma de suas partidas oficiais, é oferecida uma rodada de bebidas para os clientes presentes. O objetivo é claro: conquistar a população local e fazer com que o projeto Como seja visto mais como um enriquecimento para a região do que como um fator perturbador.

    Isso inclui também a ampliação do belo estádio. O Stadio Giuseppe Sinigaglia, construído em 1927, que está maravilhosamente situado às margens do Lago de Como e oferece, além da ação em campo, uma vista fenomenal para o lago, ainda é propriedade da cidade de Como, mas deve, mais cedo ou mais tarde, ser adquirido e transformado em propriedade do clube. Logo após a promoção, no verão de 2024, foi necessário realizar obras de renovação na arena de quase 100 anos; para o futuro, estão planejadas outras ampliações, como o aumento da capacidade total, que atualmente é de apenas cerca de 13.600 espectadores.

    A Disneyland servirá de modelo para futuras obras de reforma. De acordo com a visão dos proprietários, a cidade, a região e o clube devem ser comercializados como uma unidade. O objetivo é um parque à beira do lago com um estádio moderno e opções de entretenimento, mesmo fora dos dias de jogo. “O que o parque temático é para a Disney, para nós é o clube de futebol e a experiência dos dias de jogo. Temos a sorte de estar em um lugar onde a própria cidade é uma marca: o Lago de Como é uma marca global. Seria tolice não aproveitar essa oportunidade – integrar o futebol ao ecossistema, não como peça central, mas como elemento-chave”, explicou o presidente do clube e CEO da Sent, Mirwan Suwarso, ao portal italiano Calcio e Finanza.

    Seguindo o exemplo da Disney, o Como 1907 não deve ser apenas um clube de futebol recém-rico, mas um projeto de entretenimento abrangente e financeiramente sustentável – com a região turística do Lago de Como como marca-mãe. O objetivo é conectar futebol, marketing, merchandising e a região, atrair celebridades e estabelecer o clube como uma marca global com caráter de experiência.

    Isso é empolgante porque os contrastes não poderiam ser maiores. De um lado, o “caráter tradicional” com uma cidadezinha idílica e localização perfeita à beira de um lago; do outro, as grandes ambições globais dos proprietários.

  • Mirwan SuwarsoIMAGO / Italy Photo Press

    O Como 1907 quase não aposta em seus próprios jogadores da base nem em jogadores italianos

    Não há dúvida de que existe um grande potencial para o afastamento dos torcedores. O Como já não tem (mais) muito a ver com um clube clássico de uma pequena cidade italiana. A língua principal nos perfis das redes sociais é o inglês, e vários encontros com dirigentes e dirigentes de clubes da Arábia Saudita também causaram confusão entre parte da torcida no passado.

    Do ponto de vista esportivo, soma-se a isso o fato de que o Como até agora pouco fez pelo futebol da região. Nenhum jogador é proveniente da base do clube; na verdade, com o goleiro reserva Mauro Vigorito e Edoardo Goldaniga, há apenas dois italianos no elenco.

    Uma estatística do Corriere dello Sport mostra que, na temporada atual, um jogador italiano esteve em campo pela equipe do técnico Fabregas por exatamente um minuto: o zagueiro Goldaniga entrou como reserva nos últimos 60 segundos da vitória fora de casa por 2 a 1 contra a Fiorentina, em setembro. Nenhum outro clube utilizou tão raramente e tão poucos jogadores do próprio país — na penúltima posição em termos de minutos de jogo de jogadores italianos está o lanterna Hellas Verona, com 4.137 minutos.

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