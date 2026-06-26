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O Equador surpreende a Alemanha e chega às oitavas de final da Copa do Mundo, após se recuperar de uma polêmica inicial envolvendo o VAR
Sul-americanos conseguem virada
A partida ganhou vida quando Leroy Sané colocou a Alemanha na frente após um passe inteligente de Florian Wirtz, logo aos dois minutos de jogo. O Equador ficou furioso depois que uma possível falta de Aleksandar Pavlovic foi ignorada pelo VAR na jogada que antecedeu o gol. Motivada pela suposta injustiça, a equipe de Sebastián Beccacece reagiu de forma agressiva, empatando com Nilson Angulo antes de Gonzalo Plata converter um escanteio no final da partida, surpreendendo os apáticos vencedores do grupo.
- AFP
Plata elogia o apoio expresso
A vitória histórica provocou comemorações frenéticas entre os torcedores vestidos de amarelo nas arquibancadas. Refletindo sobre a conquista, Plata disse: “Estávamos realmente ansiosos por isso antes mesmo do início da Copa do Mundo. Hoje a sensação é diferente, porque passamos por muitas dificuldades nas duas primeiras partidas.
“É melhor assim; é uma experiência de aprendizado para nós e agora vamos para a próxima fase ainda mais sedentos por glória. Esta equipe acredita firmemente em si mesma. Temos 26 jogadores que darão tudo de si pelo Equador.
“Lotamos os estádios em todos os lugares; nossos torcedores nos fizeram sentir em casa em cada estádio. Eles merecem isso mais do que ninguém. Fizeram a parte deles, nos ajudaram muito e nos motivaram.”
O técnico Beccacece acrescentou: “Não se trata do que isso significa para mim; isso é para o povo. Os jogadores deram a eles essa classificação. Que eles comemorem e aproveitem.”
Alemanha lamenta desempenho desleixado
Apesar da derrota, a Alemanha ainda avançou como líder do grupo, à frente da Costa do Marfim por diferença de gols. No entanto, a atuação foi alvo de duras críticas por parte da liderança da equipe. O capitão Joshua Kimmich disse à ARD: “Começamos bem, mas depois perdemos a posse de bola com muita facilidade e ficamos dando espaço para eles. Facilitamos as coisas para eles e deixamos que entrassem no jogo. No segundo tempo, a derrota foi merecida.”
O atacante Denis Undav compartilhou dessas preocupações, acrescentando: “O Equador foi mais agressivo e mais preciso do que nós. É algo com que precisamos aprender e tirar as conclusões certas. Não fomos tão diretos em nosso jogo e não criamos tantas chances.”
- AFP
Esquema da fase eliminatória fica mais claro
O Equador avançou como uma das melhores equipes classificadas em terceiro lugar, chegando às oitavas de final pela segunda vez em sua história desde 2006. Agora, o time enfrenta um possível confronto de grande destaque contra a Inglaterra, que colocará à prova sua disciplina tática diante de um adversário de elite. A equipe de Julian Nagelsmann precisa corrigir rapidamente sua complacência defensiva e aprimorar sua precisão técnica antes de sua partida pelas oitavas de final, em Boston, na segunda-feira.