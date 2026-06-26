O Equador surpreende a Alemanha e chega às oitavas de final da Copa do Mundo, após se recuperar de uma polêmica inicial envolvendo o VAR

A vitória histórica provocou comemorações frenéticas entre os torcedores vestidos de amarelo nas arquibancadas. Refletindo sobre a conquista, Plata disse: “Estávamos realmente ansiosos por isso antes mesmo do início da Copa do Mundo. Hoje a sensação é diferente, porque passamos por muitas dificuldades nas duas primeiras partidas.

“É melhor assim; é uma experiência de aprendizado para nós e agora vamos para a próxima fase ainda mais sedentos por glória. Esta equipe acredita firmemente em si mesma. Temos 26 jogadores que darão tudo de si pelo Equador.

“Lotamos os estádios em todos os lugares; nossos torcedores nos fizeram sentir em casa em cada estádio. Eles merecem isso mais do que ninguém. Fizeram a parte deles, nos ajudaram muito e nos motivaram.”

O técnico Beccacece acrescentou: “Não se trata do que isso significa para mim; isso é para o povo. Os jogadores deram a eles essa classificação. Que eles comemorem e aproveitem.”