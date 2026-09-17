Após apenas seis rodadas do Campeonato Espanhol, os contornos da disputa entre Barcelona e Real Madrid começam a se desenhar, não apenas no que diz respeito à tabela de classificação, mas em detalhes mais sutis que podem se tornar decisivos com o avançar da temporada.

Enquanto o Barcelona segue somando pontos e vitórias sem parar, o Real Madrid parece mais suscetível a perder o controle das partidas, mesmo quando impõe sua superioridade técnica, em um paradoxo que pode revelar uma das diferenças mais importantes entre os dois times nesta temporada.

O Barcelona goza de uma vantagem importante desde o início da temporada atual, que pode ser a razão principal para a manutenção do título do Campeonato Espanhol, especialmente porque seu rival e concorrente direto, o Real Madrid, sofre no mesmo aspecto.

A tabela do Campeonato Espanhol traduz essa superioridade técnica, já que a equipe do treinador Hansi Flick lidera com 18 pontos e aproveitamento máximo após seis rodadas, enquanto o Real Madrid aparece na segunda posição com 15 pontos, depois de perder a partida da quarta rodada diante do anfitrião Real Betis e conquistar cinco vitórias, a maioria delas a duras penas.

O Barcelona domina a arte de somar pontos diante das equipes pequenas, pois Flick sabe utilizar suas estrelas para explorar a diferença de capacidades em relação aos adversários e fazer a diferença, enquanto seu par Mourinho sofre nesse aspecto e, até agora, supera os testes menores a duras penas, o que gera preocupação antes do primeiro grande confronto diante do Atlético de Madrid, na sétima rodada, no próximo domingo.

O Barcelona transmite aos seus torcedores, desde o início da temporada, a imagem de um time capaz de marcar a qualquer momento, enquanto, na direção completamente oposta, o Real Madrid segue ameaçado de sofrer gols mesmo nos períodos de sua superioridade técnica, tendo em vista as falhas defensivas cometidas por seus jogadores.

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