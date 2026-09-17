Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
Traduzido por

O enigma de Mourinho e o conforto de Flick: o Barcelona vai decidir a corrida pela LaLiga com sua arma secreta?

Especiais e Opinião
H. Flick
J. Mourinho
Barcelona x Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
La Liga
Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
Alemanha
Portugal
Espanha

A diferença entre Barcelona e Real Madrid talvez não esteja apenas na qualidade das estrelas ou no número de vitórias. Há um detalhe que aparece com clareza à medida que as partidas avançam e que, com o passar da temporada, pode se transformar em uma arma decisiva na corrida pela LaLiga.

Após apenas seis rodadas do Campeonato Espanhol, os contornos da disputa entre Barcelona e Real Madrid começam a se desenhar, não apenas no que diz respeito à tabela de classificação, mas em detalhes mais sutis que podem se tornar decisivos com o avançar da temporada.

Enquanto o Barcelona segue somando pontos e vitórias sem parar, o Real Madrid parece mais suscetível a perder o controle das partidas, mesmo quando impõe sua superioridade técnica, em um paradoxo que pode revelar uma das diferenças mais importantes entre os dois times nesta temporada.

O Barcelona goza de uma vantagem importante desde o início da temporada atual, que pode ser a razão principal para a manutenção do título do Campeonato Espanhol, especialmente porque seu rival e concorrente direto, o Real Madrid, sofre no mesmo aspecto.

A tabela do Campeonato Espanhol traduz essa superioridade técnica, já que a equipe do treinador Hansi Flick lidera com 18 pontos e aproveitamento máximo após seis rodadas, enquanto o Real Madrid aparece na segunda posição com 15 pontos, depois de perder a partida da quarta rodada diante do anfitrião Real Betis e conquistar cinco vitórias, a maioria delas a duras penas.

O Barcelona domina a arte de somar pontos diante das equipes pequenas, pois Flick sabe utilizar suas estrelas para explorar a diferença de capacidades em relação aos adversários e fazer a diferença, enquanto seu par Mourinho sofre nesse aspecto e, até agora, supera os testes menores a duras penas, o que gera preocupação antes do primeiro grande confronto diante do Atlético de Madrid, na sétima rodada, no próximo domingo.

O Barcelona transmite aos seus torcedores, desde o início da temporada, a imagem de um time capaz de marcar a qualquer momento, enquanto, na direção completamente oposta, o Real Madrid segue ameaçado de sofrer gols mesmo nos períodos de sua superioridade técnica, tendo em vista as falhas defensivas cometidas por seus jogadores.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Falta de empenho ou perda de concentração?

    As últimas partidas do Real Madrid na La Liga revelaram um fenômeno chamativo, que consiste na queda notável do nível da equipe durante o segundo tempo em comparação com os inícios dos jogos, um problema evidente que Mourinho enfrenta e que ele admitiu publicamente diante da imprensa.

    Na partida contra o Elche, o Real Madrid abriu vantagem de dois gols no primeiro tempo, um deles um gol contra após um chute caprichado de Arda Güler, e o outro assinado por Kylian Mbappé.

    E enquanto a equipe se preparava para conquistar 3 pontos tranquilos antes do confronto do dérbi, e Mourinho já havia feito alterações no meio do segundo tempo para poupar seus astros, como Vinícius Junior e Güler, a partida virou e a equipe quase perdeu dois pontos.

    O Real Madrid perdeu de repente o controle do desenrolar do jogo, o que permitiu aos donos da casa marcarem dois gols que os devolveram à partida, e ameaçarem o gol de Thibaut Courtois em mais de uma oportunidade, antes que o substituto salvador Ceballos marcasse o gol dos três pontos nos minutos finais.

    A mesma situação se repetiu na partida contra o Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu, jogo que antecedeu o confronto com o Elche, mas com um cenário um pouco diferente.

    O Real Madrid entrou com toda a sua força e marcou três gols, com chances de aumentar, durante os primeiros 35 minutos, e pensou que a partida havia sido decidida cedo.

    Mas, apesar de toda essa superioridade, o Real Madrid recuou de repente e perdeu o controle do meio-campo após a decisão de Mourinho de poupar Valverde no intervalo, escalando Eduardo Camavinga, que foi o responsável pelo único gol sofrido diante do Rayo Vallecano na partida.

    O Real Madrid não sofreu para conquistar os três pontos desta vez, depois de ter marcado 3 gols no primeiro tempo, antes de encerrar a partida com um quarto gol que confirmou a vitória.

    • Publicidade

  • Os números revelam o problema

    E os números eram claros aqui; no primeiro tempo, o Real Madrid teve 68% de posse de bola contra 32% do Rayo Vallecano, e finalizou 12 vezes em direção ao gol contra apenas 7 finalizações dos visitantes.

    Mas no segundo tempo a posse de bola virou a favor do Vallecano, com 56% contra 44% do Real Madrid, o que evidencia a dimensão da queda de rendimento que atingiu a equipe merengue.

    O número de finalizações do Vallecano também subiu para 11, contra 12 do Real Madrid, depois que a diferença entre as duas equipes havia sido clara a favor dos donos da casa no primeiro tempo.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Presentes que não param de chegar para os concorrentes

    Mourinho não negou o problema de sua equipe. Pelo contrário, admitiu-o diante da imprensa e dirigiu críticas claras a seus jogadores, exigindo que melhorem.

    Após a última partida contra o Elche, Mourinho disse que a sensação após o primeiro tempo era de que sua equipe marcaria 5 gols no segundo tempo, mas seus jogadores reduziram a intensidade e concederam grandes espaços ao adversário.

    O treinador português resumiu a crise em uma única frase, afirmando: "Minha única crítica é que podemos decidir os jogos e não fazemos isso, e demos a uma equipe que parecia morta a chance de voltar à vida".

    E acrescentou: "Há partidas que parecem encerradas, mas não estão. A única explicação que encontro é que as consideramos jogos fáceis e não os decidimos. Há partidas que não decidimos, e parece que passamos da sensação de facilidade à perda de controle".

    Esse problema pode atrapalhar a trajetória do Real Madrid ao longo da temporada, caso a situação continue como está.

    É verdade que Carlos Espí salvou Mourinho duas vezes ao marcar dois gols decisivos diante do Espanyol e do Elche, mas ele não será decisivo todas as vezes.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Fúria catalã até o apito final

    Em completo contraste, o Barcelona impõe sua superioridade sobre os adversários desde o primeiro minuto até o apito final, e basta dizer que a equipe conquistou 6 vitórias consecutivas, a maioria por resultados avassaladores, para evidenciar essa superioridade.

    A diferença reside no fato de que o Barcelona, quando se vê à frente por um ou dois gols no início da partida, não busca reduzir o ritmo, mas sim marcar mais gols. E é aqui que surge o papel do técnico, que renova a motivação de seus jogadores e acende a disputa entre eles pelas posições.

    Voltando às últimas partidas do Barcelona, percebemos que as estatísticas do primeiro e do segundo tempo são próximas, e sempre a favor do Barcelona por uma ampla margem em relação aos adversários.

    Não precisamos recuar muito no tempo: a última partida contra o Racing Santander representa o melhor exemplo da forma como o Barcelona encara os jogos.

    Após abrir 4 a 1 no primeiro tempo, os jogadores do Barça não tentaram baixar o ritmo e preservar suas reservas físicas antes do difícil confronto contra o Sevilla fora de casa; pelo contrário, a intensidade da atuação aumentou, e a equipe acabou por conquistar a sua maior vitória nesta temporada, pelo placar de 7 a 2.

    O balanço do Barcelona nesta temporada parece assustador: a equipe marcou 28 gols em 6 partidas, com uma média que se aproxima de 5 gols por jogo, além de o desempenho técnico dentro de campo superar em muito o que os adversários apresentam.

    As estatísticas do primeiro tempo da partida contra o Racing revelam que o Barcelona teve a posse de bola em um índice que chegou a 70%, finalizou 19 vezes ao gol, das quais 6 entre as traves e sob o travessão, contra apenas duas finalizações dos visitantes, uma delas no alvo, que resultou no único gol.

    No segundo tempo, a situação não mudou muito: o índice de posse de bola chegou a 69% para o Barça, com 11 finalizações ao gol, das quais 3 no alvo, contra 3 finalizações em contra-ataques do Racing, sendo 2 delas entre as três traves.

  • imago-sport-1083328770.jpgPhoto Players Images

    Mentalidade alemã fez a diferença

    Diante desses resultados, era natural que Flick elogiasse seus jogadores, chegando a considerar que o elenco atual talvez seja o mais equilibrado desde que assumiu o comando da equipe, ressaltando que a evolução não se limitou ao setor ofensivo, mas se estendeu também aos setores de meio-campo e de defesa.

    Ao ser questionado sobre o segredo da voracidade dos jogadores do Barcelona por marcar gols independentemente do placar durante as partidas, o treinador alemão respondeu com uma frase que talvez explique a situação atual.

    Ele disse que a questão está relacionada à identidade da equipe e à sua forma de jogar, explicando: "Essa é a nossa mentalidade, e essa é a maneira como queremos jogar. Se perdemos a bola, temos que ir recuperá-la".

    Essa mentalidade se encaixa na filosofia de Flick, baseada na pressão constante e na recuperação rápida da bola após perdê-la, ideias que ficaram evidentes na forma de jogar do Barcelona, depois de o time catalão ter perdido sua identidade em períodos anteriores.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Fraqueza física ou má gestão?

    Mas o desejo de aumentar a produtividade não é, sozinho, o segredo por trás dessa disparidade nos resultados do Barcelona e do Real Madrid nesta temporada. Qual é o segredo, então?

    Talvez a explicação esteja na baixa condição física dos jogadores do Real Madrid, cujo rendimento cai no segundo tempo em comparação com seus pares no Barcelona, o que permite à equipe catalã pressionar durante os 90 minutos.

    Por outro lado, esse quadro coloca as decisões de Mourinho sob os holofotes, especialmente no que diz respeito à gestão dos minutos de jogo e das substituições, já que se espera que ele conduza o grupo de modo a extrair o melhor de cada jogador, mesmo que isso seja à custa das estrelas, algo que marcou o treinador português ao longo de toda a sua carreira.

    Mas diversos pontos de interrogação têm sido levantados no último período em relação ao nível apresentado por Vinícius Júnior e, ainda assim, o ponta brasileiro segue como um dos elementos titulares da equipe.

  • imago-sport-1082539295.jpgNurPhoto

    Bancos de reservas: uma arma secreta

    E a gestão dos minutos em campo pode nos levar a outro ponto essencial: a qualidade das opções disponíveis para cada treinador no banco de reservas, uma arma oculta capaz de decidir títulos.

    No Real Madrid, as opções parecem limitadas, talvez por causa das muitas lesões no período recente, antes da recuperação de todos os astros, e também em decorrência da queda de rendimento de alguns elementos.

    Pois mesmo após fechar uma série de contratações de que o time merengue necessitava no último verão, o Real Madrid ainda carece do "supersubstituto" em algumas posições, entre elas, por exemplo, a de ponta-esquerda, caso Mourinho decida deixar Vinícius de fora.

    Da mesma forma, Mourinho não encontra muitas opções no meio-campo, pois, caso queira poupar Valverde ou Bernardo Silva, esbarrará nas falhas de Camavinga e, em menor grau, de Tchouaméni, que retornou recentemente de lesão.

    Do outro lado, Flick desfruta de grande conforto na hora de escolher a escalação, assim como ao fazer as substituições, pois quase não há diferença entre o titular e o reserva no Barça, o que permitiu ao treinador alemão realizar um rodízio calculado ao longo das últimas partidas, com o resultado de que todos os jogadores estão em condição de prontidão e ninguém sente cansaço.

    E no setor ofensivo, que contribuiu para o saldo assustador até agora, encontramos diversas opções nas pontas, e até mesmo na posição de centroavante, que representava um problema no verão, Raphinha tornou-se o atacante titular, tendo Gabriel Jesus como reserva, enquanto o jovem egípcio Hamza Abdelkarim aguarda para entrar na disputa.

    E no meio-campo, enquanto Flick se apoia de forma quase fixa na dupla Rodri e Pedri, o articulador de jogadas muda sem que ninguém perceba qualquer disparidade de nível: Fermín López brilha em uma partida e, na seguinte, senta-se no banco para que Dani Olmo apresente uma atuação de destaque.

    Até mesmo no âmbito defensivo, Flick se vê diante de uma indecisão agradável ao escolher os elementos em cada partida, e o que chama a atenção é que o desempenho não é afetado, ainda que o time não tenha enfrentado até agora um adversário dotado de real ferocidade ofensiva.

    O que também ajudou Flick nisso é o fato de o elenco do Barça contar com jogadores que atuam bem em mais de uma posição. O exemplo claro é Raphinha, que joga como ponta e como centroavante, assim como a nova dupla Karim Adeyemi e Anthony Gordon, além de Fermín López.

    Todos eles conferem ao treinador uma grande flexibilidade tática, em contraste com a relativa rigidez que marca os esquemas do Real Madrid nesta temporada.