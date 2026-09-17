Após apenas 6 rodadas do Campeonato Espanhol, os contornos da disputa entre Barcelona e Real Madrid começam a se desenhar, não apenas no nível da tabela de classificação, mas em detalhes mais sutis que podem se tornar decisivos com o desenrolar da temporada.

Enquanto o Barcelona segue somando pontos e vitórias sem parar, o Real Madrid parece mais suscetível a perder o controle das partidas, mesmo quando impõe sua superioridade técnica, em um paradoxo que pode revelar uma das principais diferenças entre os dois clubes nesta temporada.

O Barcelona conta com uma vantagem importante desde o início da atual temporada, que pode ser a razão principal para a manutenção do título do Campeonato Espanhol, especialmente porque seu rival e concorrente direto, o Real Madrid, sofre no mesmo aspecto.

A tabela do Campeonato Espanhol traduz essa superioridade técnica, já que a equipe do técnico Hansi Flick lidera com 18 pontos e aproveitamento máximo após o encerramento de 6 rodadas, enquanto o Real Madrid aparece na segunda colocação com 15 pontos, depois de perder a partida da quarta rodada diante do anfitrião Real Betis, tendo conquistado 5 vitórias, a maioria delas a duras penas.

O Barcelona domina a arte de somar pontos diante das equipes pequenas, já que Flick sabe empregar bem suas estrelas para explorar a diferença de capacidade em relação aos adversários e fazer a diferença, enquanto seu par Mourinho sofre nesse aspecto e, até agora, supera os testes pequenos a duras penas, o que gera preocupação antes do primeiro grande confronto diante do Atlético de Madrid na sétima rodada, no próximo domingo.

O Barcelona transmite a seus seguidores, desde o início da temporada, a imagem de uma equipe capaz de marcar a qualquer momento, enquanto, em completo contraste, o Real Madrid permanece ameaçado de sofrer gols mesmo em períodos de sua superioridade técnica, tendo em vista as falhas defensivas cometidas por seus jogadores.

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