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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
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O enigma de Mourinho e o conforto de Flick: o Barcelona vai decidir a corrida da La Liga com sua arma secreta?

Especiais e Opinião
H. Flick
J. Mourinho
Barcelona x Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
La Liga
Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
Alemanha
Portugal
Espanha

A diferença entre Barcelona e Real Madrid talvez não esteja apenas na qualidade das estrelas ou no número de vitórias. Existe um detalhe que aparece com clareza sempre que as partidas avançam, e que pode se transformar, com o passar da temporada, em uma arma decisiva na corrida pela LaLiga.

Após apenas 6 rodadas do Campeonato Espanhol, os contornos da disputa entre Barcelona e Real Madrid começam a se desenhar, não apenas no nível da tabela de classificação, mas em detalhes mais sutis que podem se tornar decisivos com o desenrolar da temporada.

Enquanto o Barcelona segue somando pontos e vitórias sem parar, o Real Madrid parece mais suscetível a perder o controle das partidas, mesmo quando impõe sua superioridade técnica, em um paradoxo que pode revelar uma das principais diferenças entre os dois clubes nesta temporada.

O Barcelona conta com uma vantagem importante desde o início da atual temporada, que pode ser a razão principal para a manutenção do título do Campeonato Espanhol, especialmente porque seu rival e concorrente direto, o Real Madrid, sofre no mesmo aspecto.

A tabela do Campeonato Espanhol traduz essa superioridade técnica, já que a equipe do técnico Hansi Flick lidera com 18 pontos e aproveitamento máximo após o encerramento de 6 rodadas, enquanto o Real Madrid aparece na segunda colocação com 15 pontos, depois de perder a partida da quarta rodada diante do anfitrião Real Betis, tendo conquistado 5 vitórias, a maioria delas a duras penas.

O Barcelona domina a arte de somar pontos diante das equipes pequenas, já que Flick sabe empregar bem suas estrelas para explorar a diferença de capacidade em relação aos adversários e fazer a diferença, enquanto seu par Mourinho sofre nesse aspecto e, até agora, supera os testes pequenos a duras penas, o que gera preocupação antes do primeiro grande confronto diante do Atlético de Madrid na sétima rodada, no próximo domingo.

O Barcelona transmite a seus seguidores, desde o início da temporada, a imagem de uma equipe capaz de marcar a qualquer momento, enquanto, em completo contraste, o Real Madrid permanece ameaçado de sofrer gols mesmo em períodos de sua superioridade técnica, tendo em vista as falhas defensivas cometidas por seus jogadores.

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  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Relaxamento ou perda de concentração?

    As últimas partidas do Real Madrid em LaLiga revelaram um fenômeno chamativo, que consiste na queda notável do nível da equipe durante o segundo tempo em comparação com os inícios dos jogos, um problema evidente que aflige Mourinho e que ele admitiu publicamente diante da imprensa.

    Na partida contra o Elche, o Real Madrid abriu vantagem de dois gols no primeiro tempo, um deles contra, após um chute marcante de Arda Güler, e o outro assinado por Kylian Mbappé.

    E enquanto a equipe se preparava para conquistar 3 pontos tranquilos antes do confronto do dérbi, com Mourinho já tendo feito alterações no meio do segundo tempo para dar descanso a seus astros, como Vinícius Júnior e Güler, a partida virou e a equipe quase perdeu dois pontos.

    O Real Madrid subitamente perdeu o controle do desenrolar do jogo, o que permitiu aos donos da casa marcar dois gols que os trouxeram de volta à partida, e ameaçaram a meta de Thibaut Courtois em mais de uma ocasião, antes que o substituto salvador Ceballos marcasse o gol dos três pontos nos acréscimos.

    O mesmo se repetiu na partida contra o Rayo Vallecano no "Santiago Bernabéu", jogo que antecedeu o confronto contra o Elche, mas com um cenário um pouco diferente.

    O Real Madrid entrou com toda a força e marcou três gols, com potencial para ampliar, durante os primeiros 35 minutos, e pensou que a partida estava decidida cedo.

    Mas, apesar de toda essa superioridade, o Real Madrid recuou subitamente e perdeu o controle do meio-campo após a decisão de Mourinho de dar descanso a Valverde no intervalo e escalar Eduardo Camavinga, que foi responsável por sofrer o único gol do Rayo Vallecano na partida.

    O Real Madrid não sofreu para conquistar os três pontos desta vez, depois de ter marcado 3 gols no primeiro tempo, antes de encerrar a partida com um quarto gol que confirmou a vitória.

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  • Os números revelam o problema

    Os números eram claros aqui; no primeiro tempo, o Real Madrid teve 68% de posse de bola contra 32% do Rayo Vallecano, e finalizou 12 vezes em direção ao gol contra apenas 7 finalizações dos visitantes.

    Mas no segundo tempo a posse de bola virou a favor do Vallecano, com 56% contra 44% do Real Madrid, o que evidencia a dimensão da queda de rendimento sofrida pela equipe merengue.

    O número de finalizações do Vallecano também subiu para 11, contra 12 do Real Madrid, depois que a diferença entre as duas equipes havia sido clara a favor dos donos da casa no primeiro tempo.

  • Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Presentes que não param de chegar para os rivais

    Mourinho não negou o problema de sua equipe, pelo contrário, admitiu-o diante da imprensa e dirigiu críticas claras a seus jogadores, exigindo que melhorassem.

    Mourinho disse, após a última partida contra o Elche, que a sensação depois do primeiro tempo era a de que sua equipe marcaria 5 gols no segundo tempo, mas seus jogadores reduziram a intensidade e concederam grandes espaços ao adversário.

    O treinador português resumiu a crise em uma única frase, afirmando: "Minha única crítica é que podemos decidir as partidas e não fazemos isso, e demos a uma equipe que parecia morta a chance de voltar à vida".

    E acrescentou: "Há partidas que parecem encerradas, mas não estão. A única explicação que encontro é que as consideramos partidas fáceis e não as decidimos. Há partidas que não decidimos, e parece que passamos da sensação de facilidade à perda de controle".

    E esse problema pode atrapalhar a trajetória do Real Madrid ao longo da temporada, caso a situação permaneça como está.

    É verdade que Carlos Espí salvou Mourinho duas vezes ao marcar dois gols nos acréscimos diante de Espanyol e Elche, mas ele não será decisivo em todas as ocasiões.

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  • FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Ferocidade catalã até o apito final

    Em completo contraste, o Barcelona impõe sua superioridade sobre os adversários desde o primeiro minuto até o apito final, e basta dizer que a equipe conquistou 6 vitórias consecutivas, a maioria delas por resultados arrasadores, para que essa superioridade se destaque.

    A diferença está no fato de que o Barcelona, quando se vê à frente por um ou dois gols no início da partida, não busca desacelerar o ritmo, mas sim marcar mais gols. E aqui aparece o papel do treinador, que renova a motivação de seus jogadores e acende a competição entre eles pelas posições.

    Ao voltar às últimas partidas do Barcelona, notamos que as estatísticas do primeiro e do segundo tempo são semelhantes, e sempre favoráveis ao Barcelona com uma grande vantagem sobre os adversários.

    E não precisamos voltar muito no tempo, pois a última partida contra o Racing Santander representa o melhor exemplo da forma como o Barcelona lida com os jogos.

    Depois de abrir 4 a 1 no primeiro tempo, os jogadores do Barça não tentaram desacelerar o ritmo e preservar sua reserva física antes do difícil confronto contra o Sevilla fora de casa, mas, ao contrário, elevaram a intensidade da atuação, levando a equipe a conquistar, no fim, a maior vitória da temporada, por 7 a 2.

    O saldo do Barcelona nesta temporada parece assustador: a equipe marcou 28 gols em 6 partidas, a uma média próxima de 5 gols por jogo, além de o desempenho técnico dentro de campo superar em muito o que os adversários apresentam.

    As estatísticas do primeiro tempo da partida contra o Racing revelam que o Barcelona teve a posse de bola em uma proporção que chegou a 70% e finalizou 19 vezes em direção ao gol, sendo 6 entre as traves e sob o travessão, contra apenas duas finalizações dos visitantes, uma delas no alvo, que resultou no único gol.

    E no segundo tempo, a situação não mudou muito: a posse de bola do Barça chegou a 69%, com 11 finalizações em direção ao gol, sendo 3 no alvo, contra 3 finalizações de contra-ataques do Racing, das quais 2 entre as três traves.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    Mentalidade alemã fez a diferença

    Diante desses resultados, era natural que Flick elogiasse seus jogadores. Ele chegou a considerar que o elenco atual talvez seja o mais equilibrado desde que assumiu o comando da equipe, ressaltando que a evolução não se limitou ao setor ofensivo, mas se estendeu também aos meios-campistas e à defesa.

    Ao ser questionado sobre o segredo da fome dos jogadores do Barcelona por marcar gols independentemente do placar durante as partidas, o treinador alemão respondeu com uma frase que talvez explique a situação atual.

    Ele disse que se trata da identidade da equipe e de sua forma de jogar, explicando: "Essa é a nossa mentalidade, e essa é a maneira como queremos jogar. Se perdemos a bola, temos que ir buscá-la de volta".

    Essa mentalidade está em sintonia com a filosofia de Flick, baseada na pressão constante e na rápida recuperação da bola após perdê-la, ideias que ficaram evidentes na forma de jogar do Barcelona, depois que a equipe catalã havia perdido sua identidade em períodos anteriores.

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Fragilidade física ou má gestão?

    Mas o desejo de aumentar o rendimento não é, sozinho, o segredo por trás dessa disparidade nos resultados do Barcelona e do Real Madrid nesta temporada. Qual seria, então, o segredo?

    Talvez a explicação esteja na baixa preparação física dos jogadores do Real Madrid, cujo desempenho cai no segundo tempo em comparação com os do Barcelona, o que permite à equipe catalã pressionar durante os 90 minutos.

    Por outro lado, esse cenário coloca as decisões de Mourinho sob a lupa, especialmente no que diz respeito à gestão dos minutos em campo e das substituições, já que ele deveria conduzir o grupo de modo a extrair o melhor de cada jogador, ainda que isso seja em detrimento das estrelas — algo que marcou o treinador português ao longo de toda a sua carreira.

    Contudo, diversos pontos de interrogação têm sido levantados recentemente sobre o nível apresentado por Vinícius Júnior e, mesmo assim, o ponta brasileiro segue como um dos elementos da escalação titular da equipe.

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Bancos de reservas: uma arma oculta

    E a gestão dos minutos de jogo pode nos levar a outro ponto fundamental: a qualidade das opções disponíveis para cada treinador no banco de reservas, uma arma oculta capaz de decidir títulos.

    No Real Madrid, as opções parecem limitadas, talvez por causa do grande número de lesões no último período, antes da recuperação de todas as estrelas, e também como resultado da queda de rendimento de alguns elementos.

    Pois mesmo após a conclusão de algumas contratações das quais o time merengue precisava no verão passado, o Real Madrid ainda carece do "supersubstituto" em algumas posições, entre elas, por exemplo, a posição de ponta-esquerda, caso Mourinho decida deixar Vinícius de fora.

    Da mesma forma, Mourinho não encontra muitas opções no meio-campo, pois, caso queira poupar Valverde ou Bernardo Silva, esbarrará nas falhas de Camavinga e, em menor grau, de Tchouaméni, que retornou recentemente de lesão.

    Do outro lado, Flick desfruta de um grande luxo na hora de escolher a escalação, bem como na hora de fazer as substituições, pois quase não há diferença entre titular e reserva no Barça, o que permitiu ao treinador alemão realizar um rodízio calculado ao longo das últimas partidas, e o resultado é que todos os jogadores estão em estado de prontidão, e ninguém se sente esgotado.

    E no ataque, que contribuiu para a assustadora quantidade de gols até agora, encontramos várias opções pelos flancos, e mesmo na posição de centroavante, que representava um problema no verão, Raphinha tornou-se o atacante titular, tendo como substituto Gabriel Jesus, enquanto o jovem egípcio Hamza Abdelkarim aguarda para entrar na disputa.

    E no meio-campo, enquanto Flick depende de forma quase primária da dupla Rodri e Pedri, o armador muda sem que ninguém perceba qualquer discrepância no nível; pois Fermín López brilha em uma partida, e depois senta no banco como reserva para que Dani Olmo faça uma atuação de destaque na partida seguinte.

    Até no aspecto defensivo, Flick vê-se diante de um dilema agradável na hora de escolher os elementos em cada partida, e o interessante é que o rendimento não é afetado, embora o time ainda não tenha enfrentado um adversário que possua uma verdadeira ferocidade ofensiva até agora.

    E o que também ajudou Flick nisso é que o elenco do Barça conta com jogadores que sabem atuar em mais de uma posição. O exemplo claro é Raphinha, que joga como ponta e centroavante, bem como a nova dupla Karim Adeyemi e Anthony Gordon, além de Fermín López.

    E todos esses jogadores concedem ao seu treinador uma grande flexibilidade tática, em contraste com a relativa rigidez que marca os esquemas do Real Madrid nesta temporada.