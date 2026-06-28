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Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O enigma de Alphonso Davies: a maior estrela do Canadá, seu preparador físico discreto e o mistério do retorno à Copa do Mundo que pode definir a partida mais importante da história da Seleção Canadense de Futebol Masculino

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África do Sul x Canadá
África do Sul
Canadá
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A. Davies
J. Marsch

O Canadá chegou a um território inédito, e o papel incerto de Davies paira sobre tudo, enquanto Jesse Marsch lida com seu retorno em meio a uma disputa decisiva e a um crescente leque de questionamentos.

No filme de 1997 *Austin Powers: O Homem Misterioso*, o descolado agente secreto britânico emerge de décadas de sono criogênico para uma nova e estranha era.

Não se passaram décadas para o próprio homem misterioso do Canadá, mas a situação em torno de Alphonso Davies tem estado quase tão nebulosa quanto. E, nas últimas semanas, a figura mais enigmática do futebol canadense pode nem ser Davies. Pode ser o homem ao lado dele: Matthias Blankenburg.

Davies está à disposição da seleção canadense, que se prepara para sua primeira partida de fase eliminatória em uma Copa do Mundo masculina, mas isso não significa que seu papel esteja definido. Ele falou com a imprensa antes da partida, mas reagiu com desdém quando questionado sobre ser titular e, embora esteja no elenco, ainda não há certeza de que ele realmente sairá do banco.

O Canadá deve ter qualidade suficiente para vencer a África do Sul sem ele. Mas contar com o jogador mais eletrizante da equipe seria um grande impulso, e Davies pode se tornar fundamental contra a Holanda ou o Marrocos nas oitavas de final, caso o Canadá avance.

“A única coisa que quero fazer é jogar futebol. É por isso que sou realmente apaixonado”, disse Davies. “Isso vai significar muito. Lembro-me de mim mesmo, um garoto de 17 anos, indo à Rússia para falar no Congresso da FIFA sobre trazer a Copa do Mundo para cá, e ver isso se tornar realidade é algo especial.”

  • FBL-WC-2026-TRAINING-CANAFP

    O homem ao lado de Davies

    À medida que os jogadores do Canadá entram em campo para os treinos, o mesmo faz o imponente preparador físico alemão, sobre quem poucos parecem saber muito. Ele veste uma camisa da Canada Soccer — que mal cabe em um tronco que, claramente, passou bastante tempo no supino — e chuteiras pretas, destacando-se em meio a um grupo de jogadores que, quase todos, usam chuteiras rosa.

    Em seu site, Blankenburg se descreve como um “especialista que atua no mais alto nível”, mas fornece poucos detalhes. No passado, ele trabalhou com as estrelas do Bayern de Munique David Alaba, Jérôme Boateng, Malik Tillman e Franck Ribéry, e agora com Davies, embora não seja membro oficial da comissão técnica do Bayern.

    Para Davies, que já foi um líder descontraído e cheio de energia dentro do grupo canadense, Blankenburg tem sido uma presença atenta.

    O preparador físico parece atuar de forma independente, e a Federação Canadense de Futebol divulgou poucos detalhes públicos sobre sua função exata no campo de treinamento. Ele passou a fazer parte do plano depois que Davies, a Federação Canadense de Futebol e o Bayern de Munique se reuniram para determinar o melhor caminho a seguir, e espera-se que continue trabalhando com Davies no futuro próximo.

    “Quando Alphonso mencionou que queria trazer um preparador físico particular para ajudar na sua reabilitação, eu apoiei totalmente a ideia, e acho que é realmente importante, especialmente quando se está no nível de atleta que Alphonso está, ter alguém que saiba especificamente quais são as demandas do seu corpo, e acho que ele tem sido uma grande ajuda”, disse o técnico do Canadá, Jesse Marsch.

    “Com atletas de altíssimo nível, é preciso tratá-los como se fossem Ferraris. É preciso realmente cuidar bem deles e garantir que todos os parâmetros estejam atendidos antes de deixá-los realmente à vontade e livres.”

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  • Canada Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O plano da isca

    Nas últimas semanas, enquanto Marsch e Davies falavam com a imprensa, Blankenburg costumava ficar por perto, a uma distância em que pudesse ouvir, antes de se dirigir para treinar individualmente com Davies. Isso serviu mais uma vez como lembrete de que ele se tornou uma figura marcante no processo de retorno de Davies.

    A verdadeira condição física de Davies permanece incerta, em parte devido ao acesso limitado da mídia aos treinos, imposto pela FIFA. Isso deixou os torcedores em busca de pistas, tentando determinar qual papel a maior estrela do Canadá pode, de fato, desempenhar nesta campanha na Copa do Mundo.

    Nos dois últimos jogos da fase de grupos, o plano em torno do primeiro artilheiro da seleção masculina do Canadá em uma Copa do Mundo ficou ainda mais obscuro — e mais polêmico.

    Marsch disse que Davies estaria pronto para jogar contra o Catar e praticamente garantiu que ele entraria em campo contra a Suíça. Davies não jogou em nenhuma das duas partidas, e Marsch admitiu posteriormente que as declarações públicas faziam parte de um plano de “manobra de distração”.

    Davies chegou a pedir para jogar contra a Suíça, mas Marsch rejeitou a ideia antes da partida porque Davies não havia atingido os parâmetros físicos exigidos para seu retorno. Em vez disso, o Canadá manteve o plano.

    “Tem sido fácil porque tínhamos um plano”, disse Marsch na quinta-feira, reconhecendo efetivamente que suas declarações públicas não haviam refletido totalmente o plano interno do Canadá. “O único desvio em relação ao plano é a forma como eu comuniquei isso a vocês.”

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Está disponível, mas até que ponto?

    Durante duas semanas em Vancouver, Davies falou com os repórteres por apenas 45 segundos, em uma breve entrevista pós-jogo após a partida contra o Catar. Após o jogo contra a Suíça, ele segurou o celular de cabeça para baixo, aparentemente atendendo a uma ligação falsa, enquanto passava apressado pelos repórteres.

    No sábado, em Los Angeles, porém, ele deu sua visão mais clara até agora sobre o processo, sua recuperação e seu papel na equipe, à medida que se aproxima do que pode ser sua estreia no torneio.

    “Esta é a maior competição do mundo e, especialmente quando você é a nação anfitriã jogando em casa, haverá críticas por toda parte, mas, para mim, pessoalmente, não me concentrei muito nisso”, disse Davies. “Jogar em fase eliminatória... Acho que todos nós entendemos o quanto isso é importante. Sabemos que não podemos cometer erros e, mesmo que cometamos, temos que corrigi-los o mais rápido possível.”

    A história de Davies continua difícil de entender vista de fora. O Canadá sabe em que condições físicas ele se encontra, mas a imagem pública de sua forma física permanece incompleta. Diante das câmeras, porém, ele assumiu seu papel de líder, frequentemente compartilhando momentos descontraídos com os jogadores mais jovens da equipe.

    Enquanto isso, a maneira como Marsch tem lidado com o retorno de Davies tornou-se um dos temas centrais da Copa do Mundo do Canadá. Davies, por enquanto, aguarda na reserva até que seu número apareça no placar de substituições.

    E sempre que isso acontecer, Blankenburg não estará longe.

  • FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport

    De volta a Los Angeles...

    A primeira partida das oitavas de final do Canadá na Copa do Mundo não poderia ter ocorrido em um cenário mais adequado.

    A seleção certamente teria preferido vencer o Grupo B e continuar jogando em casa até as oitavas de final e, possivelmente, até as quartas de final. Ainda assim, Los Angeles, uma cidade com muitos canadenses, não é uma má opção intermediária.

    É também um local de grande significado para o futebol canadense. Em 2000, o Canadá conquistou seu único título importante no futebol masculino, levantando a Copa Ouro da CONCACAF no vizinho Rose Bowl após derrotar a Colômbia na final. Em março de 2025, Los Angeles também foi o último lugar onde Davies jogou pela seleção nacional, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em uma partida que mais tarde levou o Bayern a ameaçar entrar com uma ação judicial contra a Federação Canadense de Futebol.

    O Bayern nunca levou adiante a ameaça, mas Davies não joga pelo Canadá desde então.

    “Voltando a este estádio, agora posso concluir algo que comecei há um ano, em março”, disse Davies. “[Aquela foi] a primeira vez que estive no estádio. É um estádio lindo, com uma atmosfera maravilhosa, e tudo foi interrompido, mas, no fim das contas, isso é futebol.”

    A mudança para os Estados Unidos também tira o Canadá dos holofotes em casa, o que talvez não seja a pior coisa para uma seleção que ainda está se adaptando à pressão de jogar diante de torcidas barulhentas. O Canadá disputou apenas 13 jogos em casa entre a Copa do Mundo de 2022 e este verão, e nunca teve que lidar de verdade com esse tipo de atenção antes.

    Haverá canadenses em Los Angeles — mais de 4.000 se organizaram por meio da Canada Soccer, e espera-se que cheguem mais —, mas não será um mar inteiro de vermelho. Talvez isso seja útil para um grupo que tenta vencer a partida mais importante da história do futebol masculino canadense.

    E se eles conseguirem? Davies quer fazer parte disso.

    Ele é a maior incógnita do Canadá e seu maior talento nesta Copa do Mundo. Quer ele comece como titular, entre como reserva ou simplesmente espere pelo seu momento, Blankenburg provavelmente estará por perto, mais um lembrete visível de como o Canadá está administrando cuidadosamente o retorno de Davies.

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