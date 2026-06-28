O enigma de Alphonso Davies: a maior estrela do Canadá, seu preparador físico discreto e o mistério do retorno à Copa do Mundo que pode definir a partida mais importante da história da Seleção Canadense de Futebol Masculino

No filme de 1997 *Austin Powers: O Homem Misterioso*, o descolado agente secreto britânico emerge de décadas de sono criogênico para uma nova e estranha era.

Não se passaram décadas para o próprio homem misterioso do Canadá, mas a situação em torno de Alphonso Davies tem estado quase tão nebulosa quanto. E, nas últimas semanas, a figura mais enigmática do futebol canadense pode nem ser Davies. Pode ser o homem ao lado dele: Matthias Blankenburg.

Davies está à disposição da seleção canadense, que se prepara para sua primeira partida de fase eliminatória em uma Copa do Mundo masculina, mas isso não significa que seu papel esteja definido. Ele falou com a imprensa antes da partida, mas reagiu com desdém quando questionado sobre ser titular e, embora esteja no elenco, ainda não há certeza de que ele realmente sairá do banco.

O Canadá deve ter qualidade suficiente para vencer a África do Sul sem ele. Mas contar com o jogador mais eletrizante da equipe seria um grande impulso, e Davies pode se tornar fundamental contra a Holanda ou o Marrocos nas oitavas de final, caso o Canadá avance.

“A única coisa que quero fazer é jogar futebol. É por isso que sou realmente apaixonado”, disse Davies. “Isso vai significar muito. Lembro-me de mim mesmo, um garoto de 17 anos, indo à Rússia para falar no Congresso da FIFA sobre trazer a Copa do Mundo para cá, e ver isso se tornar realidade é algo especial.”