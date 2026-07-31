Os números no futebol não são tudo, mas ao menos oferecem um primeiro retrato: Soulè jogou bastante na temporada passada (41 partidas entre Serie A e Europa League) e registrou 7 gols e 7 assistências. Seria severo demais julgá-la como uma temporada negativa. Certamente, porém, isso não bastou para que ele se tornasse um jogador imprescindível para Gasperini. A renovação de Dybala e a chegada do amigo Castro depois fizeram o argentino cair para o fim da fila de preferência.
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O empresário de Soulè chama o Milan: eis as verdadeiras condições para fechar o negócio com a Roma
CARACTERÍSTICAS OK
A Roma precisa fazer um caixa importante com o mercado de saídas e decidiu sacrificar o talento de Soulè apesar de ele ainda ter um contrato muito longo, até 2029. Os Friedkin queriam vendê-lo para a Arábia por 40 milhões, mas o ex-Juventus nunca se mostrou aberto: quer ficar na Roma e, caso contrário, sua vontade seria de qualquer forma permanecer na Europa. Seu agente, Guastadisegno, apresentou esse tipo de oportunidade ao Milan. Afinal, ele tem as características técnicas que Amorim procura: joga na linha de três meias, é canhoto e precisa de um novo desafio e de maior consideração.
PACOTE DE 32 MILHÕES
Premissa necessária: o Milan ainda não decidiu se vai ou não ativar a pista por Soule. As condições sobre as quais o agente tem certeza de negociar falam de uma pedida de 30 milhões de euros de base fixa, aos quais serão acrescentados bônus. Na verdade, baixos, cerca de 2 milhões de euros. Matias espera por uma investida do Milan...
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