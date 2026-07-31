A Roma precisa fazer um caixa importante com o mercado de saídas e decidiu sacrificar o talento de Soulè apesar de ele ainda ter um contrato muito longo, até 2029. Os Friedkin queriam vendê-lo para a Arábia por 40 milhões, mas o ex-Juventus nunca se mostrou aberto: quer ficar na Roma e, caso contrário, sua vontade seria de qualquer forma permanecer na Europa. Seu agente, Guastadisegno, apresentou esse tipo de oportunidade ao Milan. Afinal, ele tem as características técnicas que Amorim procura: joga na linha de três meias, é canhoto e precisa de um novo desafio e de maior consideração.