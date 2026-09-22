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O elenco reformulado da seleção dos Estados Unidos consegue dar conta de quatro amistosos em apenas 11 dias? Revelado o plano de Pochettino para Peru, Chile, México e Canadá
Por que os amistosos da USMNT importam agora
A seleção masculina dos Estados Unidos está deixando para trás uma Copa do Mundo em casa que terminou com uma derrota decepcionante para a Bélgica nas oitavas de final, e a reconstrução começa imediatamente. Mauricio Pochettino concordou com um novo contrato que o manterá como técnico até 2030, e sua primeira missão nesse período estendido será incomumente cheia: amistosos em casa contra o Peru em 26 de setembro, o Chile em 29 de setembro, o México em 3 de outubro e o Canadá em 6 de outubro. Em vez da habitual pausa internacional de dois jogos, a janela do outono foi ampliada para incluir quatro partidas, dando a Pochettino uma rara oportunidade de avaliar cedo a profundidade de seu grupo de jogadores antes do início das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2030.
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Os números por trás dos confrontos
A abertura sul-americana em sequência tem sua própria história. A USMNT enfrentou o Peru pela última vez em 2018, em um empate por 1 a 1, enquanto o Peru, 50º colocado no ranking mundial da Fifa após ficar por pouco fora da classificação para a Copa do Mundo de 2026, agora é comandado pelo técnico Mano Menezes. O Chile apresenta um obstáculo psicológico ainda maior: as seleções se enfrentaram pela última vez em 2019, também em um empate por 1 a 1, e o Chile tem vantagem histórica de 3-5-3 sobre os Estados Unidos, que não vencem o Chile desde 2000. Para administrar quatro partidas em 11 dias, Pochettino convocou 28 jogadores em vez dos 26 habituais, distribuindo a carga de trabalho e se resguardando contra lesões. Um nome se destaca: Cavan Sullivan, destaque de 16 anos do Philadelphia Union, que marcou seis gols e deu cinco assistências desde o início de agosto, está prestes a fazer sua estreia pela seleção principal da USMNT nesta janela.
A mensagem de Pochettino para um elenco renovado
Falando quando os jogos foram confirmados, Pochettino disse à US Soccer: "Esperamos que nossos jogadores compitam com a mentalidade de que cada jogo é crucial", tratando os amistosos como um campo de prova, e não como uma simples série de partidas de exibição. O técnico elogiou o apoio que seu elenco recebeu em casa durante o verão e quer que esse ambiente siga para o novo ciclo, mesmo com um grupo recheado de jovens ainda buscando sua identidade após a eliminação na Copa do Mundo.
Locais, transmissão e o caminho até 2030
A turnê cruza o país de ponta a ponta: Peru no Inter&Co Stadium, em Orlando, Chile no Energizer Park, em St. Louis, México no State Farm Stadium, em Glendale, e Canadá no Allianz Field, em St. Paul. Todas as quatro partidas serão transmitidas pela TNT, truTV, HBO Max, Universo e Peacock. A janela se encaixa diretamente em um cenário mais amplo: a seleção dos Estados Unidos volta à ação competitiva em novembro para os jogos de ida e volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, o primeiro passo competitivo em um ciclo que, no fim das contas, aponta para a Copa do Mundo de 2030, coorganizada por Marrocos, Portugal e Espanha.
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