A abertura sul-americana em sequência tem sua própria história. A USMNT enfrentou o Peru pela última vez em 2018, em um empate por 1 a 1, enquanto o Peru, 50º colocado no ranking mundial da Fifa após ficar por pouco fora da classificação para a Copa do Mundo de 2026, agora é comandado pelo técnico Mano Menezes. O Chile apresenta um obstáculo psicológico ainda maior: as seleções se enfrentaram pela última vez em 2019, também em um empate por 1 a 1, e o Chile tem vantagem histórica de 3-5-3 sobre os Estados Unidos, que não vencem o Chile desde 2000. Para administrar quatro partidas em 11 dias, Pochettino convocou 28 jogadores em vez dos 26 habituais, distribuindo a carga de trabalho e se resguardando contra lesões. Um nome se destaca: Cavan Sullivan, destaque de 16 anos do Philadelphia Union, que marcou seis gols e deu cinco assistências desde o início de agosto, está prestes a fazer sua estreia pela seleção principal da USMNT nesta janela.