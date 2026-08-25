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'O elenco está fechado' - José Mourinho encerra especulações sobre transferência para o Real Madrid, mas admite que saídas no fim do verão ainda são possíveis
Mourinho está satisfeito apesar de não ter conseguido Rodri
Mourinho insistiu com firmeza que seu elenco está "fechado" para a janela de transferências de verão, deixando clara a mensagem de que não espera mais nenhuma chegada ao Santiago Bernabéu. Apesar de um verão de mudanças significativas no Santiago Bernabéu, o foco segue sobre a incapacidade do clube de garantir certos alvos, mais notadamente no meio-campo. Mourinho, no entanto, tratou de minimizar qualquer frustração em relação à campanha de contratações do clube, mesmo depois de não conseguir contratar o meio-campista Rodri, que acabou optando por se juntar ao arquirrival Barcelona.
Falando antes do próximo confronto do Real Madrid na La Liga contra a Real Sociedad, o lendário treinador abordou as especulações em torno da movimentação do clube da capital no mercado. "Para mim, o elenco está fechado, mas o mercado ainda está aberto, você nunca sabe se um jogador vai chegar e dizer: 'Fui para o banco duas vezes e quero sair'", disse Mourinho aos repórteres. "Em teoria, não (mais negócios)... mas algo sempre pode acontecer... Na minha cabeça, o elenco está fechado, fechado, e eu não pedi ninguém. Estou muito feliz com os jogadores que tenho."
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Como lidar com o vazio no meio-campo após a recusa de Rodri
A incapacidade de contratar Rodri colocou os holofotes sobre o meio-campo do Madrid, que passou por uma mudança fundamental desde as saídas de Luka Modric e Toni Kroos. Críticos apontaram que, sem um volante tradicional, o time ocasionalmente teve dificuldades para manter o mesmo nível de controle de que desfrutou durante a década anterior. Mourinho, porém, segue confiante nas ferramentas à sua disposição, já tendo integrado o ex-meia do Manchester City Bernardo Silva a um meio-campo reformulado ao lado de Federico Valverde.
Mourinho explicou que não vê seus meio-campistas pela ótica de funções tradicionais, afirmando: "Não quero identificar [Aurelien] Tchouameni como o camisa 6, [Eduardo] Camavinga camisa 6, Fede camisa 8, Bernardo camisa 10... as coisas se diluem durante os jogos."
O novo Mourinho e a flexibilidade tática
Refletindo sobre o próprio comportamento, o homem que um dia ficou conhecido como 'The Special One' admitiu que está tentando manter uma postura mais calma à beira do campo e diante das câmeras. Ele elogiou seus jogadores pela ética de trabalho, observando que o comprometimento deles o ajuda a manter as emoções sob controle. No entanto, também falou sobre os desafios táticos de encaixar estrelas como Kylian Mbappe, Vinicius e Jude Bellingham no mesmo time titular, vendo isso como um "problema de luxo" para qualquer treinador resolver.
"O problema para um treinador não é ter jogadores de alto nível, nem o que acontece se um deles se machucar. Eu tive esse problema nos últimos anos, por não estar nos melhores clubes da Europa. Quero os três juntos; as qualidades positivas deles compensam qualquer falta de entendimento tático que possam ter. É aí que eu posso ajudar."
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Atualização sobre a lesão de Tchouameni e o equilíbrio no meio-campo
A condição física de Tchouameni foi outro grande tema em pauta, com o francês ausente do treino antes do confronto contra a Sociedad. Mourinho esclareceu que o meio-campista não sofreu um novo problema, mas sim uma questão persistente causada por um calendário extenuante que não permitiu uma recuperação adequada.
"Ele está com um problema, o período de férias não foi suficiente (para ele se recuperar), com os jogos se aproximando o jogador quis tentar... mas decidimos que você não pode começar uma temporada sofrendo", explicou Mourinho. "Você pode terminar uma temporada sofrendo, nos últimos dois meses, mas não pode começar em agosto sem estar 100%. Então decidimos com ele, a comissão técnica, o departamento médico, fazê-lo voltar 100%. Vamos esperar uma semana, duas, o tempo que for necessário."
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