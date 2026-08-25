Mourinho insistiu com firmeza que seu elenco está "fechado" para a janela de transferências de verão, deixando clara a mensagem de que não espera mais nenhuma chegada ao Santiago Bernabéu. Apesar de um verão de mudanças significativas no Santiago Bernabéu, o foco segue sobre a incapacidade do clube de garantir certos alvos, mais notadamente no meio-campo. Mourinho, no entanto, tratou de minimizar qualquer frustração em relação à campanha de contratações do clube, mesmo depois de não conseguir contratar o meio-campista Rodri, que acabou optando por se juntar ao arquirrival Barcelona.

Falando antes do próximo confronto do Real Madrid na La Liga contra a Real Sociedad, o lendário treinador abordou as especulações em torno da movimentação do clube da capital no mercado. "Para mim, o elenco está fechado, mas o mercado ainda está aberto, você nunca sabe se um jogador vai chegar e dizer: 'Fui para o banco duas vezes e quero sair'", disse Mourinho aos repórteres. "Em teoria, não (mais negócios)... mas algo sempre pode acontecer... Na minha cabeça, o elenco está fechado, fechado, e eu não pedi ninguém. Estou muito feliz com os jogadores que tenho."