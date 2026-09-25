O capitão da Dinamarca, Pierre-Emile Hojbjerg, falou com os repórteres no Ullevaal Stadion com uma avaliação surpreendentemente franca após a derrota por 3 a 2 para a Noruega na Liga das Nações da Uefa. O meio-campista do Marseille admitiu que sua parceria no meio-campo central ao lado de Morten Hjulmand simplesmente não funciona de forma eficaz pela seleção nacional.

Apesar de Hojbjerg tentar adotar um papel mais avançado, de área a área, em Oslo, a Dinamarca teve dificuldades para manter o controle pelo centro.

O jogador de 29 anos reconheceu que mudanças estruturais e táticas são urgentemente necessárias.