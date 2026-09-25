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imago-sport-1083724675.jpgNTB
Alvino Hanafi
Traduzido por

“O elefante na sala!”: por que o capitão da Dinamarca, Pierre-Emile Hojbjerg, pediu para ficar no banco

P. Hoejbjerg
Dinamarca
Liga das Nações A

O capitão da Dinamarca, Pierre-Emile Hojbjerg, fez uma admissão sincera após a derrota de sua equipe por 3 a 2 para a Noruega, afirmando que sua parceria no meio-campo central com Morten Hjulmand não funciona. O meio-campista pediu ao técnico Brian Riemer que escolha um jogador e deixe o outro de fora pelo bem da equipe.

  • Hojbjerg admite que parceria no meio-campo com Hjulmand não funciona

    O capitão da Dinamarca, Pierre-Emile Hojbjerg, falou com os repórteres no Ullevaal Stadion com uma avaliação surpreendentemente franca após a derrota por 3 a 2 para a Noruega na Liga das Nações da Uefa. O meio-campista do Marseille admitiu que sua parceria no meio-campo central ao lado de Morten Hjulmand simplesmente não funciona de forma eficaz pela seleção nacional.

    Apesar de Hojbjerg tentar adotar um papel mais avançado, de área a área, em Oslo, a Dinamarca teve dificuldades para manter o controle pelo centro.

    O jogador de 29 anos reconheceu que mudanças estruturais e táticas são urgentemente necessárias.

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  • imago-sport-1083737397.jpgGonzales Photo

    Capitão pede a Brian Riemer para barrar um meio-campista

    Perto de alcançar 100 jogos pela seleção principal de seu país, Hojbjerg pediu ao técnico Brian Riemer que tome decisões táticas difíceis. Ele afirmou que o treinador deve escolher entre ele e Hjulmand como principal volante, insistindo que aceitaria um papel de reserva se isso servir aos melhores interesses do elenco.

    Hojbjerg admitiu que escalar dois meio-campistas de perfil idêntico cria uma dinâmica desconfortável em campo.

    "O elefante na sala é que você tem dois jogadores do mesmo tipo no meio-campo, certo?", afirmou Hojbjerg. "Talvez o técnico deva escolher um e deixar o outro de fora, e então, no fim das contas, temos que pensar no melhor para a equipe, e não em nós mesmos."

  • Capitão detona falha defensiva no gol da vitória de Haaland

    Além dos problemas no meio-campo, Hojbjerg criticou a coordenação defensiva da Dinamarca nas jogadas de bola parada da Noruega. Ele demonstrou frustração com o gol da vitória, no qual Erling Haaland ficou sem marcação dentro da área para completar um cruzamento rasteiro após uma cobrança curta de escanteio.

    O capitão destacou que dar total liberdade ao atacante de elite do mundo em uma situação de bola parada é inaceitável em nível internacional.

    "Você não pode deixar o melhor atacante do mundo livre em uma bola rasteira em uma cobrança de escanteio", acrescentou Hojbjerg. "Isso simplesmente não é bom o bastante."

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  • imago-sport-1046920215.jpgBildbyran

    Dinamarca se prepara para receber o País de Gales no Parken

    A Dinamarca busca corrigir seus problemas táticos antes do confronto de domingo pelo Grupo A4 contra o País de Gales, no Parken, em Copenhague. Riemer precisa decidir se vai alterar sua estrutura de meio-campo central ou tirar um de seus principais líderes para restaurar o equilíbrio.

    A seleção dinamarquesa conclui seu retorno a Copenhague para iniciar a preparação para a partida.

    A Dinamarca mira uma vitória decisiva em casa para dar o pontapé inicial em sua campanha na Liga das Nações.

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