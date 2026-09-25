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“O elefante na sala!”: por que o capitão da Dinamarca, Pierre-Emile Hojbjerg, pediu para ficar no banco
Hojbjerg admite que parceria no meio-campo com Hjulmand não funciona
O capitão da Dinamarca, Pierre-Emile Hojbjerg, falou com os repórteres no Ullevaal Stadion com uma avaliação surpreendentemente franca após a derrota por 3 a 2 para a Noruega na Liga das Nações da Uefa. O meio-campista do Marseille admitiu que sua parceria no meio-campo central ao lado de Morten Hjulmand simplesmente não funciona de forma eficaz pela seleção nacional.
Apesar de Hojbjerg tentar adotar um papel mais avançado, de área a área, em Oslo, a Dinamarca teve dificuldades para manter o controle pelo centro.
O jogador de 29 anos reconheceu que mudanças estruturais e táticas são urgentemente necessárias.
- Gonzales Photo
Capitão pede a Brian Riemer para barrar um meio-campista
Perto de alcançar 100 jogos pela seleção principal de seu país, Hojbjerg pediu ao técnico Brian Riemer que tome decisões táticas difíceis. Ele afirmou que o treinador deve escolher entre ele e Hjulmand como principal volante, insistindo que aceitaria um papel de reserva se isso servir aos melhores interesses do elenco.
Hojbjerg admitiu que escalar dois meio-campistas de perfil idêntico cria uma dinâmica desconfortável em campo.
"O elefante na sala é que você tem dois jogadores do mesmo tipo no meio-campo, certo?", afirmou Hojbjerg. "Talvez o técnico deva escolher um e deixar o outro de fora, e então, no fim das contas, temos que pensar no melhor para a equipe, e não em nós mesmos."
Capitão detona falha defensiva no gol da vitória de Haaland
Além dos problemas no meio-campo, Hojbjerg criticou a coordenação defensiva da Dinamarca nas jogadas de bola parada da Noruega. Ele demonstrou frustração com o gol da vitória, no qual Erling Haaland ficou sem marcação dentro da área para completar um cruzamento rasteiro após uma cobrança curta de escanteio.
O capitão destacou que dar total liberdade ao atacante de elite do mundo em uma situação de bola parada é inaceitável em nível internacional.
"Você não pode deixar o melhor atacante do mundo livre em uma bola rasteira em uma cobrança de escanteio", acrescentou Hojbjerg. "Isso simplesmente não é bom o bastante."
- Bildbyran
Dinamarca se prepara para receber o País de Gales no Parken
A Dinamarca busca corrigir seus problemas táticos antes do confronto de domingo pelo Grupo A4 contra o País de Gales, no Parken, em Copenhague. Riemer precisa decidir se vai alterar sua estrutura de meio-campo central ou tirar um de seus principais líderes para restaurar o equilíbrio.
A seleção dinamarquesa conclui seu retorno a Copenhague para iniciar a preparação para a partida.
A Dinamarca mira uma vitória decisiva em casa para dar o pontapé inicial em sua campanha na Liga das Nações.
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