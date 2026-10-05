Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

"O ego dele está acabando com ele!" - Christophe Dugarry detona Cristiano Ronaldo por polêmica com Portugal

C. Ronaldo
Portugal
C. Dugarry
Liga das Nações A
J. Jesus

O ex-internacional francês Christophe Dugarry fez uma avaliação contundente de Cristiano Ronaldo, afirmando que o ego do lendário atacante está destruindo sua reputação. O campeão da Copa do Mundo de 1998 expressou sua frustração com o drama em curso envolvendo a estrela do Al-Nassr e a seleção portuguesa.

  • Dugarry detona Ronaldo

    A situação em torno do futuro internacional de Ronaldo chegou a um ponto de ebulição, levando o ex-atacante da França Dugarry a expressar sua profunda decepção. Em participação no programa de rádio francês Rothen s'enflamme, Dugarry não poupou críticas ao cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que recentemente deixou a seleção de Portugal após uma série de desentendimentos com o técnico Jesus.

    "Isso me cansou. É terrível ter tão pouco respeito pelos seus compatriotas, pela sua nação", declarou Dugarry durante sua participação na RMC Sport. O ex-jogador de Milan e Barcelona sugeriu que o comportamento atual de Ronaldo representa um forte afastamento da imagem profissional e voltada para o coletivo que ele passou duas décadas cultivando.

    "É terrível porque não é a imagem que ele costumava passar. Ele costumava passar a imagem de um cara íntegro, um jogador de equipe, alguém grandioso e generoso. E agora, tenho a impressão de que ele se transformou, de que o ego dele está o devorando vivo nestes últimos meses. Enquanto poderia ter saído pela porta da frente, agora acabou, está estragado. Como você quer que ele volte? Para fazer o quê?" questionou Dugarry.

  • Christophe DugarryGetty Images

    A luta para aceitar um papel de coadjuvante

    Dugarry argumentou ainda que um jogador da estatura de Ronaldo deveria ter a consciência de reconhecer quando seu nível de desempenho caiu. O francês apontou que Portugal, sem seu capitão, tem parecido mais coeso e eficaz nas últimas janelas internacionais. "O talento de um grande jogador como Ronaldo também deve ser o de perceber quando você já não está rendendo. Esse tem sido o caso há três competições internacionais. Sua seleção é mais eficiente sem ele", continuou Dugarry.

    O ex-atacante expressou consternação pelo fato de uma figura lendária permitir que uma disputa por tempo de jogo atrapalhasse seu compromisso com a equipe, acrescentando: "Ele deveria estar na fase de transição, passando o bastão. Tudo isso só porque o técnico disse que colocaria você para jogar na última meia hora e depois mudou os planos... Que mensagem você está enviando à juventude portuguesa?"

  • Ronaldo deixa a concentração da seleção nacional

    Apesar das tentativas do técnico de minimizar o drama, a situação se agravou rapidamente quando Jesus informou à imprensa que Ronaldo também não começaria como titular na partida seguinte da Liga das Nações contra a Dinamarca. Pouco depois desse anúncio, o lendário atacante tomou a medida drástica de deixar a concentração da seleção de Portugal após uma conversa privada com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

    A saída alimentou relatos de uma ruptura significativa, sugerindo que o veterano centroavante considerou a forma como seu papel foi tratado tanto mal comunicada quanto um insulto pessoal. Desde então, Jesus tentou estender a mão, afirmando que a porta continua aberta para um retorno, mas o dano à dinâmica de trabalho entre os dois parece substancial.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Portugal prospera apesar do caos fora de campo

    Enquanto a narrativa em torno da seleção nacional tem sido dominada pelas frustrações de Ronaldo, os resultados em campo contam uma história diferente. Desde a saída repentina do atacante do Al-Nassr do grupo, a equipe de Jorge Jesus conseguiu manter uma impressionante sequência de bons resultados.

    Portugal conquistou três vitórias consecutivas e garantiu com tranquilidade sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações. Esse sucesso só fortaleceu aqueles que acreditam que a equipe está pronta para entrar em uma nova era liderada por talentos mais jovens como Goncalo Ramos e Bruno Fernandes, que assumiram protagonismo na ausência do experiente líder.