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"O ego dele está acabando com ele!" - Christophe Dugarry detona Cristiano Ronaldo por polêmica com Portugal
Dugarry detona Ronaldo
A situação em torno do futuro internacional de Ronaldo chegou a um ponto de ebulição, levando o ex-atacante da França Dugarry a expressar sua profunda decepção. Em participação no programa de rádio francês Rothen s'enflamme, Dugarry não poupou críticas ao cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que recentemente deixou a seleção de Portugal após uma série de desentendimentos com o técnico Jesus.
"Isso me cansou. É terrível ter tão pouco respeito pelos seus compatriotas, pela sua nação", declarou Dugarry durante sua participação na RMC Sport. O ex-jogador de Milan e Barcelona sugeriu que o comportamento atual de Ronaldo representa um forte afastamento da imagem profissional e voltada para o coletivo que ele passou duas décadas cultivando.
"É terrível porque não é a imagem que ele costumava passar. Ele costumava passar a imagem de um cara íntegro, um jogador de equipe, alguém grandioso e generoso. E agora, tenho a impressão de que ele se transformou, de que o ego dele está o devorando vivo nestes últimos meses. Enquanto poderia ter saído pela porta da frente, agora acabou, está estragado. Como você quer que ele volte? Para fazer o quê?" questionou Dugarry.
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A luta para aceitar um papel de coadjuvante
Dugarry argumentou ainda que um jogador da estatura de Ronaldo deveria ter a consciência de reconhecer quando seu nível de desempenho caiu. O francês apontou que Portugal, sem seu capitão, tem parecido mais coeso e eficaz nas últimas janelas internacionais. "O talento de um grande jogador como Ronaldo também deve ser o de perceber quando você já não está rendendo. Esse tem sido o caso há três competições internacionais. Sua seleção é mais eficiente sem ele", continuou Dugarry.
O ex-atacante expressou consternação pelo fato de uma figura lendária permitir que uma disputa por tempo de jogo atrapalhasse seu compromisso com a equipe, acrescentando: "Ele deveria estar na fase de transição, passando o bastão. Tudo isso só porque o técnico disse que colocaria você para jogar na última meia hora e depois mudou os planos... Que mensagem você está enviando à juventude portuguesa?"
Ronaldo deixa a concentração da seleção nacional
Apesar das tentativas do técnico de minimizar o drama, a situação se agravou rapidamente quando Jesus informou à imprensa que Ronaldo também não começaria como titular na partida seguinte da Liga das Nações contra a Dinamarca. Pouco depois desse anúncio, o lendário atacante tomou a medida drástica de deixar a concentração da seleção de Portugal após uma conversa privada com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.
A saída alimentou relatos de uma ruptura significativa, sugerindo que o veterano centroavante considerou a forma como seu papel foi tratado tanto mal comunicada quanto um insulto pessoal. Desde então, Jesus tentou estender a mão, afirmando que a porta continua aberta para um retorno, mas o dano à dinâmica de trabalho entre os dois parece substancial.
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Portugal prospera apesar do caos fora de campo
Enquanto a narrativa em torno da seleção nacional tem sido dominada pelas frustrações de Ronaldo, os resultados em campo contam uma história diferente. Desde a saída repentina do atacante do Al-Nassr do grupo, a equipe de Jorge Jesus conseguiu manter uma impressionante sequência de bons resultados.
Portugal conquistou três vitórias consecutivas e garantiu com tranquilidade sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações. Esse sucesso só fortaleceu aqueles que acreditam que a equipe está pronta para entrar em uma nova era liderada por talentos mais jovens como Goncalo Ramos e Bruno Fernandes, que assumiram protagonismo na ausência do experiente líder.
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