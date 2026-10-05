A situação em torno do futuro internacional de Ronaldo chegou a um ponto de ebulição, levando o ex-atacante da França Dugarry a expressar sua profunda decepção. Em participação no programa de rádio francês Rothen s'enflamme, Dugarry não poupou críticas ao cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que recentemente deixou a seleção de Portugal após uma série de desentendimentos com o técnico Jesus.

"Isso me cansou. É terrível ter tão pouco respeito pelos seus compatriotas, pela sua nação", declarou Dugarry durante sua participação na RMC Sport. O ex-jogador de Milan e Barcelona sugeriu que o comportamento atual de Ronaldo representa um forte afastamento da imagem profissional e voltada para o coletivo que ele passou duas décadas cultivando.

"É terrível porque não é a imagem que ele costumava passar. Ele costumava passar a imagem de um cara íntegro, um jogador de equipe, alguém grandioso e generoso. E agora, tenho a impressão de que ele se transformou, de que o ego dele está o devorando vivo nestes últimos meses. Enquanto poderia ter saído pela porta da frente, agora acabou, está estragado. Como você quer que ele volte? Para fazer o quê?" questionou Dugarry.