O Egito “não pode ficar calado” após a derrota para a Argentina; a Federação Egípcia de Futebol lança um ataque contundente às decisões da arbitragem após a eliminação da Copa do Mundo

A Federação Egípcia de Futebol (EFA) quebrou oficialmente o silêncio após a dramática e polêmica derrota dos Faraós por 3 a 2 para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo. Apesar de estar vencendo por 2 a 0, o Egito foi eliminado depois que Enzo Fernández marcou o gol da vitória aos 92 minutos, mas as repercussões da partida têm sido marcadas por alegações de parcialidade da arbitragem e falhas técnicas.

Em um comunicado contundente, a EFA afirmou: “A Federação Egípcia de Futebol não pode permanecer em silêncio em relação às decisões arbitrais observadas durante a partida contra a Argentina, bem como à falha em utilizar adequadamente o sistema de Árbitro Assistente de Vídeo [VAR]. Vários incidentes importantes suscitaram sérias preocupações e deixaram profundas dúvidas sobre a consistência e a imparcialidade das decisões que influenciaram diretamente o andamento da partida.”

A federação continuou destacando a comoção internacional em torno da partida, afirmando: “Vários especialistas em futebol e analistas, tanto locais quanto internacionais, destacaram incidentes arbitrais polêmicos e decisivos durante a partida. Isso ressalta a importância de manter os mais altos padrões de integridade, imparcialidade e transparência na arbitragem das partidas, especialmente em uma competição do porte e da importância da Copa do Mundo da FIFA de 2026.”