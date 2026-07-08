AFP
Traduzido por
O Egito “não pode ficar calado” após a derrota para a Argentina; a Federação Egípcia de Futebol lança um ataque contundente às decisões da arbitragem após a eliminação da Copa do Mundo
A EFA exige que se prestem contas pelas falhas do VAR
A Federação Egípcia de Futebol (EFA) quebrou oficialmente o silêncio após a dramática e polêmica derrota dos Faraós por 3 a 2 para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo. Apesar de estar vencendo por 2 a 0, o Egito foi eliminado depois que Enzo Fernández marcou o gol da vitória aos 92 minutos, mas as repercussões da partida têm sido marcadas por alegações de parcialidade da arbitragem e falhas técnicas.
Em um comunicado contundente, a EFA afirmou: “A Federação Egípcia de Futebol não pode permanecer em silêncio em relação às decisões arbitrais observadas durante a partida contra a Argentina, bem como à falha em utilizar adequadamente o sistema de Árbitro Assistente de Vídeo [VAR]. Vários incidentes importantes suscitaram sérias preocupações e deixaram profundas dúvidas sobre a consistência e a imparcialidade das decisões que influenciaram diretamente o andamento da partida.”
A federação continuou destacando a comoção internacional em torno da partida, afirmando: “Vários especialistas em futebol e analistas, tanto locais quanto internacionais, destacaram incidentes arbitrais polêmicos e decisivos durante a partida. Isso ressalta a importância de manter os mais altos padrões de integridade, imparcialidade e transparência na arbitragem das partidas, especialmente em uma competição do porte e da importância da Copa do Mundo da FIFA de 2026.”
- Getty Images Sport
Defendendo os direitos dos faraós
A EFA foi categórica ao afirmar que o tratamento dado à seleção nacional nos Estados Unidos não pode ser ignorado. A entidade reguladora considera que seus jogadores não tiveram condições equitativas de jogo, sendo que o principal motivo da indignação do Egito decorre de dois incidentes arbitrais importantes. Primeiro, um gol anulado que teria mudado o rumo da partida foi invalidado após uma revisão do VAR que analistas passaram a descrever como “uma intervenção exagerada”. Em segundo lugar, o Egito alegou que houve uma falta clara cometida por Alexis Mac Allister na jogada que antecedeu o gol da vitória de Enzo Fernández, que não foi punida.
“O futebol egípcio sempre respeitou os princípios do fair play, da integridade esportiva e do respeito pelo jogo. Esses mesmos princípios exigem que todas as equipes disputem em igualdade de condições e recebam tratamento igualitário”, dizia o comunicado. “O que ocorreu durante a partida gerou, compreensivelmente, uma frustração generalizada entre nossos jogadores, comissão técnica e torcedores, que esperavam os mais altos padrões de arbitragem no maior palco do futebol.”
O comunicado concluiu com uma promessa aos torcedores: “Defender os direitos e interesses da seleção egípcia não é uma questão que possa ser ignorada, minimizada ou tratada como secundária. É uma responsabilidade que assumimos com total convicção e determinação. Cada jogador que veste a camisa do Egito e cada torcedor que apoia a equipe merece justiça, respeito e aplicação igualitária das regras do jogo.”
Hossam Hassan aponta para a “injustiça” e o viés a favor de Messi
A posição oficial da EFA surge após uma acalorada coletiva de imprensa pós-jogo do técnico Hossam Hassan. O lendário atacante não mediu palavras ao avaliar a partida, sugerindo que fatores externos entraram em jogo para garantir que Lionel Messi e os atuais campeões permanecessem na competição.
“Jogamos melhor do que os atuais campeões — melhores em tudo —, mas o resultado foi influenciado por fatores internos em campo e externos fora dele”, disse Hassan. “Talvez quisessem manter o campeão mundial na competição. Talvez quisessem que Messi continuasse na disputa. Não vimos respeito nem fair play. Um pênalti foi anulado [uma suposta falta em Mo Salah]. Nem sequer foi revisado pelo VAR, e nosso segundo gol foi, surpreendentemente, por qualquer motivo que seja, anulado.”
O técnico sentiu que a narrativa do torneio superou o desempenho de sua equipe naquela noite. “Quero colocar isso em palavras bonitas e dizer: ‘Azar’, mas fomos tratados de forma injusta e isso foi uma injustiça”, acrescentou Hassan, claramente devastado pela maneira como a equipe foi eliminada.
- AFP
A trajetória histórica do Egito chega ao fim, enquanto a Argentina, atual campeã, segue em frente
A derrota dolorosa pôs fim à histórica campanha do Egito na Copa do Mundo, na qual os Faraós chegaram às oitavas de final pela primeira vez em sua história — excluindo o torneio de 1934, que contou com apenas 16 seleções —, em sua quarta participação na competição mundial. Enquanto isso, a Argentina continua defendendo o título ao avançar para as quartas de final, onde enfrentará a Suíça, que garantiu sua vaga ao eliminar a Colômbia nos pênaltis.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.