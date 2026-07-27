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O efeito dominó incendeia o mercado: os negócios do Real Madrid reacendem as esperanças de Barcelona, Arsenal e Manchester United

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Mercado de verão quente após o Mundial

   Dias depois do fim do Mundial 2026, o clima do mercado de verão inflamou-se, face à vontade dos clubes de reforçarem os seus plantéis a poucos dias do arranque da nova temporada.

Vários grandes jogadores captam as atenções neste mercado, como o brasileiro Vinícius Júnior, o argentino Julián Álvarez e o espanhol Rodri, dadas as suas ligações a possíveis transferências neste verão.

O mais curioso é que esses possíveis negócios terão um impacto claro no destino de outros jogadores, naquilo a que se pode chamar o "dominó das transferências".

  • diomandeGetty Images

    Diomande abre caminho para a saída de Vinícius e trava o Barcelona


    O marfinense Yan Diomande, estrela do Leipzig, está perto de se transferir para o Real Madrid, numa negociação de peso para reforçar o ataque do clube merengue.

    Mas esse negócio pode levar o Real Madrid a reconsiderar a situação de Vinícius Júnior, que não renovou o seu contrato e é fortemente pretendido pelo Arsenal.

    Caso a renovação do contrato não avance, o craque brasileiro estará perto de rumar ao Arsenal, ainda durante este verão.

    Por outro lado, a saída de Diomande do Leipzig representa uma ameaça direta às ambições do Barcelona de contratar o avançado kosovar Vesnik Aslani, estrela do Hoffenheim, da Alemanha, depois de o Leipzig ter ligado o seu destino ao futuro do jogador marfinense numa negociação entrelaçada que pode privar os catalães do seu alvo ofensivo.

    O Leipzig faz questão de contratar Aslani, de 23 anos, como substituto direto de Diomande caso a transferência deste último para a capital espanhola se concretize, um cenário que coloca o Barcelona numa posição bastante delicada, sobretudo por o clube catalão considerar o avançado kosovar o substituto ideal para Ferran Torres.

    • Publicidade
  • Vinicius JuniorGetty Images

    Vinícius apoia o sonho do Barcelona de contratar Álvarez


    O futuro do jogador brasileiro Vinícius Júnior continua envolto em mistério. Ele ainda não renovou o seu contrato com o Real Madrid e em breve começará a sua última temporada no clube, algo que poderá levar a equipa a vendê-lo neste verão.

    Os relatos indicam que grandes divergências entre as duas partes estão a travar a renovação do contrato e, caso essa situação se mantenha, o Real Madrid poderá aceitar vender Vinícius ao Arsenal.

    Este negócio, se se concretizar, será como uma prenda para o Barcelona, que estará perto de alcançar o seu primeiro objetivo no atual mercado de transferências de verão.

    O Barça deseja contratar o astro do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, também pretendido pelo Arsenal, que abdicará desse negócio caso contrate Vinícius.

    Se o Arsenal se retirar da corrida por Álvarez, poderá mudar a posição do Atlético de Madrid, que atualmente rejeita todas as tentativas do Barcelona para concretizar o negócio.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Rodri favorece os interesses do Manchester United


    O Real Madrid tenta assegurar os serviços do espanhol Rodri, jogador do Manchester City, durante o atual mercado de verão, aproveitando o desejo do jogador de regressar a Espanha.

    Sem dúvida, a transferência de Rodri, distinguido com o prémio de melhor jogador da última edição do Mundial, para o Real Madrid seria um grande reforço a nível desportivo, mas a questão não ficará apenas pelo clube merengue.

    É que a saída de Rodri rumo ao Real Madrid abrirá a porta ao Manchester United para fechar um negócio com o clube merengue.

    O United tenta contratar o francês Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, neste verão, e, caso a transferência de Rodri se concretize, o clube merengue dará luz verde à saída do seu médio para o Manchester United.

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