



O marfinense Yan Diomande, estrela do Leipzig, está perto de se transferir para o Real Madrid, numa negociação de peso para reforçar o ataque do clube merengue.

Mas esse negócio pode levar o Real Madrid a reconsiderar a situação de Vinícius Júnior, que não renovou o seu contrato e é fortemente pretendido pelo Arsenal.

Caso a renovação do contrato não avance, o craque brasileiro estará perto de rumar ao Arsenal, ainda durante este verão.

Por outro lado, a saída de Diomande do Leipzig representa uma ameaça direta às ambições do Barcelona de contratar o avançado kosovar Vesnik Aslani, estrela do Hoffenheim, da Alemanha, depois de o Leipzig ter ligado o seu destino ao futuro do jogador marfinense numa negociação entrelaçada que pode privar os catalães do seu alvo ofensivo.

O Leipzig faz questão de contratar Aslani, de 23 anos, como substituto direto de Diomande caso a transferência deste último para a capital espanhola se concretize, um cenário que coloca o Barcelona numa posição bastante delicada, sobretudo por o clube catalão considerar o avançado kosovar o substituto ideal para Ferran Torres.