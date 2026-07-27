



O marfinense Yan Diomandé, estrela do Leipzig, está perto de se transferir para o Real Madrid, num negócio de peso para reforçar o ataque da equipa merengue.

Contudo, essa contratação poderá levar o Real Madrid a repensar a situação de Vinícius Júnior, que não renovou o contrato e é muito desejado pelo Arsenal.

Caso a renovação do contrato fracasse, o craque brasileiro poderá estar perto de rumar ao Arsenal, ao longo do presente verão.

Por outro lado, a saída de Diomandé do Leipzig representa uma ameaça direta às ambições do Barcelona de contratar o avançado kosovar Fisnik Asllani, estrela do Hoffenheim alemão, depois de o Leipzig ter ligado o seu destino ao futuro do jogador marfinense num negócio interligado que poderá privar os blaugranas do seu alvo ofensivo.

O Leipzig insiste em contratar Asllani, de 23 anos, como substituto direto de Diomandé caso a transferência deste último para a capital espanhola se concretize, um cenário que coloca o Barcelona numa posição extremamente delicada, sobretudo porque o clube catalão considera o avançado kosovar o substituto ideal para Ferran Torres.