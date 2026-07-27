Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
تأثير الدومينو يشعل الميركاتو.. صفقات ريال مدريد تحيي آمال برشلونة وآرسنال ومانشستر يونايتدchat gpt

Traduzido por

O efeito dominó incendeia o mercado: as contratações do Real Madrid reacendem as esperanças de Barcelona, Arsenal e Manchester United

Especiais e Opinião
Mercado da bola
La Liga
Premier League
Bundesliga
Barcelona
Real Madrid
Manchester United
PSG
Liverpool
Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Alvarez
A. Tchouameni
B. Barcola
F. Torres
Espanha
England
Alemanha
França
Brasil
Costa do Marfim
Argentina

Mercado de verão quente após o Mundial

   Poucos dias após o fim do Mundial de 2026, o mercado de transferências de verão fervilha, com os clubes ansiosos por reforçar os seus plantéis a dias do arranque da nova temporada.

Vários grandes jogadores atraem os holofotes neste mercado, como o brasileiro Vinícius Júnior, o argentino Julián Álvarez e o espanhol Rodri, dado o seu envolvimento em possíveis transferências neste verão.

O mais curioso é que essas possíveis negociações terão um impacto evidente no destino de outros jogadores, no que se pode chamar de "efeito dominó das transferências".

  • diomandeGetty Images

    Diomande abre caminho para a saída de Vinícius e trava o Barcelona


    O marfinense Yan Diomandé, estrela do Leipzig, está perto de se transferir para o Real Madrid, num negócio de peso para reforçar o ataque da equipa merengue.

    Contudo, essa contratação poderá levar o Real Madrid a repensar a situação de Vinícius Júnior, que não renovou o contrato e é muito desejado pelo Arsenal.

    Caso a renovação do contrato fracasse, o craque brasileiro poderá estar perto de rumar ao Arsenal, ao longo do presente verão.

    Por outro lado, a saída de Diomandé do Leipzig representa uma ameaça direta às ambições do Barcelona de contratar o avançado kosovar Fisnik Asllani, estrela do Hoffenheim alemão, depois de o Leipzig ter ligado o seu destino ao futuro do jogador marfinense num negócio interligado que poderá privar os blaugranas do seu alvo ofensivo.

    O Leipzig insiste em contratar Asllani, de 23 anos, como substituto direto de Diomandé caso a transferência deste último para a capital espanhola se concretize, um cenário que coloca o Barcelona numa posição extremamente delicada, sobretudo porque o clube catalão considera o avançado kosovar o substituto ideal para Ferran Torres.

    • Publicidade
  • Vinicius JuniorGetty Images

    Vinícius apoia o sonho do Barcelona de contratar Álvarez


    O futuro do jogador brasileiro Vinícius Júnior continua envolto em mistério. Ele não renovou o seu contrato com o Real Madrid e vai iniciar em breve o seu último ano no clube, o que poderá levar a sua equipa a vendê-lo neste verão.

    As notícias indicam que grandes divergências entre as duas partes estão a bloquear a renovação do contrato e, caso essa situação se mantenha, o Real Madrid poderá aceitar vender Vinícius ao Arsenal.

    Este negócio, se se concretizar, será uma espécie de presente para o Barcelona, que estará perto de alcançar o seu primeiro objetivo no atual mercado de transferências de verão.

    O Barça pretende contratar a estrela do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, também desejado pelo Arsenal, que abdicará desse negócio caso contrate Vinícius.

    Caso o Arsenal se retire da corrida por Álvarez, poderá mudar a posição do Atlético de Madrid, que atualmente rejeita todas as tentativas do Barcelona para concretizar o negócio.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Rodri serve os interesses do Manchester United


    O Real Madrid tenta contratar os serviços do espanhol Rodri, jogador do Manchester City, durante o atual mercado de verão, aproveitando o desejo do jogador de regressar a Espanha.

    Sem dúvida, a transferência de Rodri, premiado como melhor jogador da última edição do Mundial, para o Real Madrid seria um grande ganho a nível desportivo, mas a questão não se resume ao clube merengue.

    A saída de Rodri rumo ao Real Madrid abrirá a porta ao Manchester United para fechar um negócio com o clube merengue.

    O United tenta trazer o jogador francês Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, neste verão, e caso o negócio de Rodri se concretize, o clube merengue aceitará a saída do seu médio para o Manchester United.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Liverpool empurra o PSG rumo à estrela do Barcelona

      Liverpool empurra o Saint-Germain rumo à estrela do Barcelona

    Bradley Barcola, jogador do Paris Saint-Germain, recusou renovar o seu contrato com o clube francês, levando o Liverpool a movimentar-se para contratá-lo durante o atual mercado de verão.

    E com o Real Madrid a fechar a contratação do marfinense Yan Diomande, que o Paris procurava assegurar, o clube francês voltou-se agora para o Barcelona para compensar essa perda.

    O Paris pretende contratar Ferran Torres, estrela do Barcelona, neste verão, uma vez que o treinador Luis Enrique deseja tê-lo como opção para a posição de ponta de lança, sobretudo por o jogador de 26 anos ter aberto a porta a uma saída do Barcelona, em meio à sua hesitação em renovar o contrato que termina dentro de um ano.