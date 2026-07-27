Poucos dias após o fim do Mundial de 2026, o mercado de transferências de verão fervilha, com os clubes ansiosos por reforçar os seus plantéis a dias do arranque da nova temporada.
Vários grandes jogadores atraem os holofotes neste mercado, como o brasileiro Vinícius Júnior, o argentino Julián Álvarez e o espanhol Rodri, dado o seu envolvimento em possíveis transferências neste verão.
O mais curioso é que essas possíveis negociações terão um impacto evidente no destino de outros jogadores, no que se pode chamar de "efeito dominó das transferências".