Getty Images
Traduzido por
O efeito dominó definitivo no mercado de transferências! Como Nico Paz, avaliado em 60 milhões de euros, poderia abrir caminho para a contratação sensacional de José Mourinho com o zagueiro da Inter
A manobra estratégica de Nico Paz, do Real Madrid
O Real Madrid está avaliando, neste momento, seu próximo passo em relação a Paz, cujas atuações sensacionais na Série A mudaram o panorama das transferências. O gigante espanhol está preparado para acionar uma cláusula de recompra de €9 milhões para recuperar o jogador do Como. No entanto, em vez de integrá-lo ao time principal, o clube pretende oferecer imediatamente ao time italiano a chance de mantê-lo definitivamente por €60 milhões.
Embora essa avaliação possa estar além do alcance financeiro do Como, apesar de seus proprietários abastados, o Inter surgiu como um sério pretendente ao meia-atacante argentino, segundo o AS. Esse interesse representou para o Real Madrid uma oportunidade de ouro para atender à demanda de Mourinho por um zagueiro central de alto nível, trazendo Bastoni para as negociações.
- AFP
A prioridade defensiva de Mourinho
Mourinho está vasculhando o mercado em busca de uma presença dominante na defesa. A contratação de Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, agora é considerada altamente improvável após uma lesão grave, enquanto Ruben Dias, do Manchester City, continua totalmente intocável. Bastoni, portanto, surgiu como a opção de elite mais plausível, apesar do interesse do Barcelona, que, segundo a reportagem, se desanimou com o preço pedido pela Inter de 70 milhões de euros. O zagueiro italiano continua sendo um dos favoritos do “Special One”, que pretende formá-lo em dupla com Ibrahima Konaté.
A reportagem acrescenta que a Inter está disposta a discutir uma venda por cerca dessa marca de 70 milhões de euros, especialmente porque Bastoni enfrentou algumas críticas da torcida do San Siro na última temporada. Se os nerazzurri estiverem desesperados para contratar Paz, podem ser forçados a flexibilizar sua postura em relação a Bastoni para facilitar um acordo que agrade a todas as partes neste jogo de xadrez das transferências.
O obstáculo da “transferência de transição” da FIFA
Embora o plano pareça impecável no papel, Florentino Pérez precisa lidar com um rigoroso quadro regulatório. De acordo com o artigo 5bis do Regulamento da FIFA sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores, referente às transferências-ponte, “Nenhum clube ou jogador poderá se envolver em uma transferência-ponte”. O regulamento estabelece que, se ocorrerem duas transferências consecutivas do mesmo jogador no prazo de 16 semanas, presume-se que se trate de uma transferência-ponte, a menos que se prove o contrário. Isso significa que uma manobra direta de “compra e revenda” envolvendo Paz poderia ser legalmente impossível neste verão.
Para contornar isso, o Real Madrid talvez tenha que esperar até a janela de transferências de inverno ou negociar um acordo criativo de empréstimo com uma cláusula de compra obrigatória. A Comissão Disciplinar da FIFA é historicamente rigorosa nessas questões, afirmando que imporá sanções às partes envolvidas em tais acordos, o que poderia atrasar os planos de Mourinho de ter sua defesa renovada pronta para o início da temporada.
- Getty Images
A perspectiva do jogador e o meio-campo de Mourinho
Para Paz, a transferência representa uma encruzilhada após um ano em que marcou 13 gols e deu oito assistências na Itália. Embora seja tratado como uma superestrela na Série A sob o comando de Cesc Fàbregas, o meio-campo atual de Mourinho está repleto de talentos como Jude Bellingham e Bernardo Silva. Relatos indicam que Mourinho conversou com Paz, mas não pôde prometer a regularidade que o jogador de 21 anos precisa para continuar seu rápido desenvolvimento.
Com Paz focado em levar o Como à Liga dos Campeões e, possivelmente, manter sua vaga na seleção argentina, ele pode preferir a estabilidade. No entanto, a atração de um clube como a Inter ou um retorno definitivo à capital espanhola — apenas para ser usado como moeda de troca em outro lugar — deixa o futuro do jovem em suspenso, enquanto os clubes finalizam suas estratégias para o verão.