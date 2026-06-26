O efeito dominó definitivo no mercado de transferências! Como Nico Paz, avaliado em 60 milhões de euros, poderia abrir caminho para a contratação sensacional de José Mourinho com o zagueiro da Inter

O Real Madrid está avaliando, neste momento, seu próximo passo em relação a Paz, cujas atuações sensacionais na Série A mudaram o panorama das transferências. O gigante espanhol está preparado para acionar uma cláusula de recompra de €9 milhões para recuperar o jogador do Como. No entanto, em vez de integrá-lo ao time principal, o clube pretende oferecer imediatamente ao time italiano a chance de mantê-lo definitivamente por €60 milhões.

Embora essa avaliação possa estar além do alcance financeiro do Como, apesar de seus proprietários abastados, o Inter surgiu como um sério pretendente ao meia-atacante argentino, segundo o AS. Esse interesse representou para o Real Madrid uma oportunidade de ouro para atender à demanda de Mourinho por um zagueiro central de alto nível, trazendo Bastoni para as negociações.



