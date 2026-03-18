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O efeito Cristiano Ronaldo! Presidente da La Liga revela “impulso significativo” para o Almería desde o investimento do craque do Al-Nassr no clube espanhol
Uma jogada estratégica para adquirir a propriedade
O ex-ídolo do Real Madrid e do Manchester United adquiriu uma participação de 25% no clube por meio de sua empresa, a CR7 Sports Investments. O pentacampeão da Bola de Ouro já havia exposto sua visão geral sobre essa mudança na diretoria, afirmando: “Há muito tempo tenho a ambição de contribuir para o futebol além dos gramados. A UD Almería é um clube espanhol com bases sólidas e um claro potencial de crescimento. Desejo trabalhar com a equipe que lidera o clube para apoiá-lo nesta nova fase de crescimento.”
Tebas elogia a chegada de CR7
Durante a apresentação do relatório econômico da La Liga para a temporada 2024-2025, Tebas detalhou o crescimento digital transformador vivido pelo clube andaluz. Ele destacou que a chegada do atacante de 41 anos é um trunfo estratégico. O presidente afirmou: “Pelo menos no âmbito da mídia, isso fez com que o Almeria aumentasse em 25% o número de seguidores nas redes sociais e, se não me engano, tornou-se o quinto ou sexto clube da Espanha com mais seguidores. Se isso gerar um ‘engajamento’ adequado, hoje em dia, estar presente nas redes sociais com muitos seguidores agrega muito valor na busca por patrocinadores e tudo o que isso implica.”
Projeção global para a seleção espanhola
O dirigente da liga explicou ainda que essa combinação de público e interação multiplica o apelo dos Rojiblancos para as marcas, gerando retornos econômicos além do campo. Ele acredita que a dimensão global do atacante do Al-Nassr atua como um catalisador para o posicionamento internacional. Tebas acrescentou: “Acredito que, para o Almeria, um jogador como Cristiano Ronaldo, como investidor e aliado, dá a eles um impulso significativo que acho que eles vão aproveitar, porque estão trabalhando nisso, e acho que essa é uma parte importante da razão pela qual Cristiano Ronaldo está no Almeria.”
O que vem a seguir para o Almería?
Enquanto a diretoria prospera sob a liderança de seu investidor de renome, o técnico Rubi permanece totalmente focado no desafio esportivo. A equipe está atualmente envolvida em uma intensa disputa pela promoção automática, ocupando a terceira posição na tabela e empatada em pontos com o segundo colocado, o Deportivo La Coruña. Garantir o retorno à primeira divisão até a última rodada continua sendo o objetivo principal do clube.
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