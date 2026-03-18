O efeito Cristiano Ronaldo! Presidente da La Liga revela “impulso significativo” para o Almería desde o investimento do craque do Al-Nassr no clube espanhol

Durante a apresentação do relatório econômico da La Liga para a temporada 2024-2025, Tebas detalhou o crescimento digital transformador vivido pelo clube andaluz. Ele destacou que a chegada do atacante de 41 anos é um trunfo estratégico. O presidente afirmou: “Pelo menos no âmbito da mídia, isso fez com que o Almeria aumentasse em 25% o número de seguidores nas redes sociais e, se não me engano, tornou-se o quinto ou sexto clube da Espanha com mais seguidores. Se isso gerar um ‘engajamento’ adequado, hoje em dia, estar presente nas redes sociais com muitos seguidores agrega muito valor na busca por patrocinadores e tudo o que isso implica.”