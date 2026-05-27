O domínio de Declan Rice sobre os craques do meio-campo do PSG na final da Liga dos Campeões vai calar de vez os críticos do astro do Arsenal

O sábado marcará o jogo mais importante da carreira de Rice em clubes até o momento, e talvez ele nunca enfrente uma tarefa mais difícil no meio-campo, já que irá enfrentar o meio-campo mais equilibrado do planeta.

Vitinha é o jogador que recebe a maior parte dos elogios como o metrônomo do PSG, ditando o ritmo a partir do círculo central e lançando inúmeros ataques com seus movimentos e passes precisos. Ele também contribui no terço final do campo, somando 17 gols e assistências na temporada 2025-26, e é capaz de dar um show contra praticamente qualquer adversário em um dia bom.

Depois, temos João Neves; possivelmente à sombra de seu venerado compatriota Vitinha, ele é quem faz a maior parte do trabalho sujo, mas ainda assim possui a visão e o alcance de passe para representar um perigo real vindo de trás, como evidenciado por sua maravilhosa assistência contra o Liverpool nas quartas de final e seu improvável gol de cabeça contra o Bayern de Munique nas semifinais.

Fabian Ruiz, por sua vez, é o membro mais esquecido e subestimado do trio central do PSG, com suas investidas, inteligência de jogo e criatividade que o tornam uma presença tão dinâmica. Ele marcou um gol fantástico na semifinal do ano passado contra o Arsenal e desempenhou um papel fundamental contra o Bayern na edição desta temporada. Uma lesão no joelho atrapalhou sua campanha, mas o jogador da seleção espanhola estará em forma no sábado e, portanto, representa mais uma vez uma enorme ameaça às chances de sucesso dos Gunners.

Warren Zaire-Emery é o jogador que provavelmente começará no banco pelo gigante francês, mas ele não enfraquece exatamente a equipe quando entra em campo, sendo um jogador ágil e preciso.