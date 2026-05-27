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Rice silence doubters GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

O domínio de Declan Rice sobre os craques do meio-campo do PSG na final da Liga dos Campeões vai calar de vez os críticos da estrela do Arsenal

Opinion
Arsenal
D. Rice
Liga dos Campeões
PSG
Vitinha
J. Neves
F. Ruiz
Especiais e Opinião
PSG x Arsenal

Pergunte a muitos torcedores fanáticos do Arsenal quem eles consideram o melhor meio-campista do mundo, e a resposta será quase que unanimemente a mesma: Declan Rice. Houve até mesmo pedidos para que o inglês ganhasse a Bola de Ouro depois de levar os Gunners ao primeiro título do campeonato em 22 anos, além da final da Liga dos Campeões. O resto do mundo, porém, continua menos convencido.

No sábado, porém, o jogador de 27 anos terá a oportunidade ideal para calar seus críticos, enquanto se prepara para um confronto decisivo contra o Paris Saint-Germain no evento mais importante da campanha europeia.

Há a sensação de que uma vitória seria particularmente significativa para Rice em nível pessoal, já que ele enfrentará três dos meio-campistas que muitos consideram superiores a ele no confronto em Budapeste. Se ele conseguir, de alguma forma, sair vitorioso nessa batalha decisiva, será difícil para seus críticos contestarem a afirmação de que ele é um dos melhores — se não o melhor — do mundo em sua posição.

Para conseguir isso, talvez seja necessário voltar ao básico...

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Tarefa difícil

    O sábado marcará o jogo mais importante da carreira de Rice em clubes até o momento, e talvez ele nunca enfrente uma tarefa mais desafiadora no meio-campo, já que irá de frente contra o meio-campo mais equilibrado do planeta.

    Vitinha é o jogador que recebe a maior parte dos elogios como o metrônomo do PSG, ditando o ritmo a partir do círculo central e lançando inúmeros ataques com seus movimentos e passes precisos. Ele também contribui no terço final do campo, somando 17 gols e assistências na temporada 2025-26, e é capaz de dar um show contra praticamente qualquer adversário em um dia bom.

    Depois, temos João Neves; possivelmente na sombra de seu venerado compatriota Vitinha, ele é quem faz a maior parte do trabalho sujo, mas ainda assim possui a visão e o alcance de passe para representar um perigo real vindo de trás, como evidenciado por sua maravilhosa assistência contra o Liverpool nas quartas de final e seu improvável gol de cabeça contra o Bayern de Munique nas semifinais.

    Fabian Ruiz, por sua vez, é o membro mais esquecido e subestimado do trio central do PSG, com suas investidas, inteligência de jogo e criatividade que o tornam uma presença tão dinâmica. Ele marcou um gol fantástico na semifinal do ano passado contra o Arsenal e desempenhou um papel fundamental contra o Bayern na edição desta temporada. Uma lesão no joelho atrapalhou sua campanha, mas o jogador da seleção espanhola estará em forma no sábado e, portanto, representa mais uma vez uma enorme ameaça às chances de sucesso dos Gunners.

    Warren Zaire-Emery é o jogador que provavelmente começará no banco pelo gigante francês, mas ele não enfraquece exatamente a equipe quando entra em campo, sendo um jogador ágil e preciso.

    • Publicidade
  • Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Fazer as pazes

    De fato, a dolorosa derrota nas semifinais do ano passado para o Paris Saint-Germain ainda deve estar fresca na memória de Rice, sobretudo devido ao papel infeliz que ele desempenhou na derrota por 3 a 1 no placar agregado.

    Foi o jogador da seleção inglesa que se deixou atrair pela bola e pelos pés habilidosos de Khvicha Kvaratskhelia logo aos quatro minutos da primeira partida no Emirates, deixando Ousmane Dembélé completamente desmarcado na entrada da área.

    Como era de se esperar, o georgiano encontrou o futuro vencedor da Bola de Ouro com um passe rasteiro e Dembélé mandou para o fundo da rede com um toque na trave, colocando imediatamente o Arsenal na defensiva na disputa; e, na verdade, foi um momento do qual eles nunca se recuperaram, já que os londrinos do norte perderam de forma decisiva a primeira partida por 1 a 0 em casa.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    "É preciso arriscar"

    Rice acredita que foram aprendidas lições importantes com aquela derrota na eliminatória de duas partidas em 2024-25, agora que o Arsenal busca chegar mais longe desta vez, impulsionado pela tão esperada conquista do título da Premier League.

    Em entrevista à UEFAantes da final deste ano, ele disse: “O PSG é um time realmente muito bom. [Nós] jogamos contra eles em duas partidas no ano passado. Poderia ter sido de qualquer jeito, então, falando sobre isso agora, que vença o melhor time.

    “O que aprendemos com a derrota na semifinal da última temporada? Que é preciso aproveitar as oportunidades, porque tivemos muitas delas. Não era para ser, mas são [esses] momentos que nos preparam para os momentos que estão por vir. Estaremos prontos.”

  • Arsenal v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    O elo fraco?

    Mas Rice certamente não consegue fazer isso sozinho; três contra um não seria uma disputa justa em circunstâncias normais, mas contra o majestoso trio de meio-campistas do PSG, é uma tarefa impossível. Ele precisará de apoio, e isso significa que Arteta precisará acertar na escolha da equipe naquela noite.

    Martin Zubimendi começou a temporada em grande forma e parecia o parceiro ideal para o versátil Rice, adaptando-se perfeitamente aos rigores do futebol inglês após sua transferência milionária da Real Sociedad, ao mesmo tempo em que dava contribuições decisivas nas duas pontas do campo. No entanto, acabou ficando claro que a intensidade da Premier League estava cobrando seu preço.

    A forma do espanhol foi caindo gradualmente à medida que a temporada avançava, já que ele acumulou muito mais minutos do que havia jogado em campanhas anteriores, ultrapassando os 4.000 pela primeira vez na carreira e registrando o terceiro maior tempo de jogo de todo o elenco, atrás apenas de Rice e do goleiro David Raya. A influência ofensiva de Zubimendi diminuiu subsequentemente; ele teve menos toques na bola e parecia visivelmente cansado em alguns momentos, com seu último gol ou assistência ocorrendo em fevereiro.

    Zubimendi continua sendo uma figura importante na defesa, mas será interessante ver se Arteta vai escalar Myles Lewis-Skelly para fazer dupla com Rice. Depois de ter tido seu tempo de jogo limitado durante a maior parte da temporada 2025-26, o versátil jogador de 19 anos de repente ganhou mais tempo de jogo no meio-campo e na lateral esquerda na reta final, retribuindo a confiança do técnico com atuações seguras. Considerando que está muito mais descansado do que seu companheiro de equipe espanhol, Lewis-Skelly pode ser o complemento perfeito para Rice no sábado.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Mudança de foco

    Depois de se reinventar como um meio-campista dinâmico que vai de uma área à outra no Arsenal, Arteta pode muito bem pedir ao astro inglês que volte ao básico na final da Liga dos Campeões — e ao tipo de trabalho defensivo que muitos torcedores e especialistas consideram ser o forte de Rice.

    É quase certo que os Gunners passarão longos períodos sem a posse de bola, e jogadores como Vitinha, Neves e Ruiz buscarão dominar o meio-campo. Isso significa que Rice precisará se concentrar em atrapalhar o jogo deles — acompanhando as jogadas e aparecendo para fazer aquelas intervenções cruciais que o tornam um dos melhores na função de volante.

    Rice certamente tem pernas para ser um oitavo agressivo, mas seus números modestos e influência ofensiva limitada em jogadas abertas indicam que ele provavelmente não é o pacote completo em uma posição mais avançada. Concentrar-se em proteger a zaga, então, pode muito bem ser o ideal para ele nesta ocasião. De fato, o técnico adversário reconhece que é nesse aspecto que o Arsenal está no seu melhor.

    “Já jogamos contra este time do Arsenal [na semifinal da última temporada], então sabemos do que eles são capazes”, disse Luis Enrique em uma coletiva de imprensa recentemente. “Sem a bola, eles são o melhor time do mundo, e com ela podem marcar muitos gols. É uma combinação maravilhosa para eles.

    “Quando você analisa as estatísticas do Arsenal, percebe que Mikel Arteta é um líder como técnico, que incutiu uma mentalidade vencedora na equipe. Eles vêm melhorando há várias temporadas; adoram a posse de bola, mas são a melhor equipe da Europa sem ela.”

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    "Oportunidade"

    À medida que a final de sábado se aproxima, Rice está plenamente ciente de que tem uma oportunidade de ouro não só para conquistar o troféu mais prestigiado do futebol europeu, mas também para calar seus críticos e colocar-se bem no centro do debate sobre quem é o “melhor meio-campista do mundo”.

    Se ele conseguir vencer a tão esperada batalha contra Vitinha, Neves e Ruiz — três talentos genuinamente de classe mundial —, poucos poderão contestar que o jogador de 27 anos está entre a elite em sua posição, e talvez até acima de todos os outros.

    A importância do momento não passa despercebida por Rice. “É preciso estar no seu melhor para vencer o PSG”, disse ele à UEFA. “É preciso ter essa garra desde o apito inicial, a convicção de que você vai vencer esta final. É a maior competição do futebol. A final da Liga dos Campeões, não há nada maior do que isso. Que chance, que oportunidade.

    “Será a última partida do futebol de clubes nesta temporada, então é para sair em alta e dar tudo de si, esvaziar o tanque pela última vez e dar tudo o que você tem para conquistar um troféu tão lindo com este clube.”

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