AFP
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"O discurso foi um desastre!" - Pep Guardiola estava "muito nervoso" ao revelar como comunicou aos jogadores sua saída do Manchester City
O mentor catalão confirma sua saída emocionante
O renomado técnico quebrou oficialmente o silêncio na manhã desta sexta-feira, dirigindo uma comovente mensagem de despedida aos torcedores antes de se apresentar à imprensa na véspera da última rodada da temporada da Premier League. Em seguida, a diretoria do City anunciou planos ambiciosos para homenagear seus dez anos de gestão transformadora, confirmando que a arquibancada norte será renomeada em sua homenagem e que será erguida uma estátua em sua honra. Em vez de cortar completamente os laços, Guardiola chegou a um acordo de longo prazo para permanecer no City Football Group como embaixador global.
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Guardiola reflete sobre uma década de domínio
Ao falar com os repórteres durante sua última coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico de 55 anos expressou uma profunda mistura de orgulho e gratidão antes de explicar como pretende comemorar a ocasião de seu último jogo no domingo. Guardiola disse: “Estou realmente satisfeito [com seus 10 anos na Inglaterra]. Não sei quais são as palavras certas. Satisfeito, feliz e orgulhoso. Talvez tenha sido a experiência da minha vida, caso contrário, eu não teria ficado 10 anos. Não poderia estar mais grato pelo amor e carinho que recebi durante tantos anos.
"Não se trata de quando. Não é hoje nem amanhã, é um momento em que você sente: 'tudo bem, vamos lá'. Não é ontem nem há uma semana, é um pouco antes, mas é claro que estamos em competição e quero estar totalmente presente porque preciso que os jogadores estejam comigo e eu com eles. No momento em que não pudermos mais lutar por nada, porque já foi conquistado, esse é o momento de dizer. Quero me despedir como deve ser do meu pessoal no domingo, quero abraçar todos eles em campo, e é por isso que anunciamos.”
Guardiola revela o discurso "catastrófico" que fez aos jogadores
Ao explicar a reação no vestiário à notícia de sua saída, Guardiola acrescentou: “O discurso foi um desastre, eu estava muito nervoso — mais do que nunca.
"Digo a eles o mesmo que estou dizendo a todos vocês: as tarefas que exigem essa paixão e energia que tenho desde que era criança, sinto que não terei mais no futuro. Tenho que ser honesto comigo mesmo, mas principalmente com o clube que me deu tudo e com as pessoas que confiam incrivelmente em mim."
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A despedida da Etihad antecede um grande desfile
O City recebe o Aston Villa no domingo, em um confronto de grande expectativa, no qual os torcedores poderão homenagear oficialmente seu técnico mais bem-sucedido. Tendo já garantido o segundo lugar na Premier League, atrás do campeão Arsenal, o time se concentrará inteiramente em dar ao seu treinador uma despedida em grande estilo. Na segunda-feira, haverá um grande desfile comemorativo envolvendo as equipes masculina, feminina e de base, marcando o fim de uma era de ouro na direção do clube.