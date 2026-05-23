"O discurso foi um desastre!" - Pep Guardiola estava "muito nervoso" ao revelar como comunicou aos jogadores sua saída do Manchester City

Ao falar com os repórteres durante sua última coletiva de imprensa pré-jogo, o técnico de 55 anos expressou uma profunda mistura de orgulho e gratidão antes de explicar como pretende comemorar a ocasião de seu último jogo no domingo. Guardiola disse: “Estou realmente satisfeito [com seus 10 anos na Inglaterra]. Não sei quais são as palavras certas. Satisfeito, feliz e orgulhoso. Talvez tenha sido a experiência da minha vida, caso contrário, eu não teria ficado 10 anos. Não poderia estar mais grato pelo amor e carinho que recebi durante tantos anos.

"Não se trata de quando. Não é hoje nem amanhã, é um momento em que você sente: 'tudo bem, vamos lá'. Não é ontem nem há uma semana, é um pouco antes, mas é claro que estamos em competição e quero estar totalmente presente porque preciso que os jogadores estejam comigo e eu com eles. No momento em que não pudermos mais lutar por nada, porque já foi conquistado, esse é o momento de dizer. Quero me despedir como deve ser do meu pessoal no domingo, quero abraçar todos eles em campo, e é por isso que anunciamos.”